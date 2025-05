HONOR 400 Lite cala al prezzo minimo storico su Amazon ed è ora acquistabile a meno di 250 euro sfruttando la nuova promo in corso oggi: si tratta di un best buy

Fonte foto: Honor

È il momento giusto per acquistare un ottimo smartphone spendendo meno di 250 euro: con l’offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile puntare su HONOR 400 Lite. Il mid-range di HONOR viene proposto in sconto al prezzo di 249 euro, toccando un nuovo minimo storico sullo store.

L’offerta in questione riguarda diverse colorazioni ed è valida solo per un breve periodo di tempo. Per accedere subito allo sconto e assicurarsi un ottimo smartphone con una spesa contenuta basta premere sul banner riportato qui di sotto e poi scegliere la versione da acquistare.

HONOR 400 Lite – MediaTek Dimensity 7025 Ultra – 8/256 GB

HONOR 400 Lite: la scheda tecnica

Tra le specifiche tecniche di HONOR 400 Lite troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha un foro che ricorda la Dynamic Island degli iPhone e può contare su una luminosità massima di 3500 nits.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 7025 Ultra, realizzato con processo produttivo a 6 nm e in grado di garantire ottime prestazioni nell’uso quotidiano oltre al supporto alla connettività 5G. Il modello in offerta è dotato di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

HONOR 400 Lite può contare anche su di una batteria con capacità di 5.230 mAh e con la possibilità di sfruttare la ricarica cablata da 35 W di potenza, per ripristinare rapidamente l’autonomia. Da segnalare anche il supporto Dual SIM, con possibilità di utilizzare anche le eSIM.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel, oltre a una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Da segnalare anche la presenza della certificazione IP65 e di un sensore di impronte digitali sotto al display.

Lo smartphone di HONOR ha il chip NFC. Il sistema operativo è Android 15, personalizzato da MagicOS. Lo smartphone misura 161 x 74.6 x 7.3 mm con un peso di appena 171 grammi e risulta, quindi, maneggevole e leggero durante l’utilizzo.

HONOR 400 Lite: l’offerta di Amazon

Con la promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare HONOR 400 Lite con un prezzo ridotto a 249 euro. Lo sconto è valido per diverse colorazioni e rappresenta l’occasione giusta per poter acquistare un ottimo mid-range, spendendo poco ma senza rinunciare a un comparto tecnico completo. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il banner qui di sotto. L’offerta permette di completare l’acquisto dello smartphone di HONOR al prezzo minimo storico.

