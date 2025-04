Honor 400 Lite 5G, con l'offerta lancio è una vera occasione

Fonte foto: Honor

Nei giorni passati Honor ha presentato ufficialmente anche per il mercato italiano un nuovo smartphone di fascia media l’Honor 400 Lite 5G. Parliamo di un device si distingue per un ottimo chip MediaTek Dimensity 7025 Ultra e tante funzioni basate sull’intelligenza artificiale che possono essere richiamate dall’apposito AI Camera Button. A questo aggiungiamo anche una grande resistenza a urti e cadute, che rende questo device l’ideale anche per gli utenti più distratti. Su Amazon grazie all’offerta lancio il prezzo del device è ancora più accessibile, con la possibilità di accedere a un ottimo sconto di 50 euro.

Honor 400 Lite 5G – MediaTek Dimensity 7025 Ultra – Versione 8/256 GB

Honor 400 Lite 5G: scheda tecnica

Honor 400 Lite 5G ha uno schermo AMOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 3.500 nit di luminosità di picco. Sullo schermo c’è anche la Magic Capsule, la tecnologia proprietaria ispirata alla Dynamic Island di Apple che permette all’utente di visualizzare notifiche e informazioni sullo stato dello smartphone.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 7025 Ultra con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Non manca la Virtual RAM, la funzione che consente all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del telefono.

Non mancano alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale tra cui AI Eraser, per eliminare i soggetti dalle foto e AI Translation, utile per la traduzione in tempo reale.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 108 MP con autofocus veloce PDAF e un sensore ultra-grandangolare da 5 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP. Da sottolineare la presenza del nuovo AI Camera Button, un pulsante che permette di avviare la fotocamera, scattare foto, registrare video e accedere a funzioni come Google Lens.

Per quanto riguarda le connessioni a disposizione ci sono il 5G (compatibile anche con eSIM), il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.230 mAh con ricarica cablata SuperCharge da 35 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 9.0 Presente, infine, la Certificazione SGS che attesta la resistenza di questo smartphone a urti e cadute da 1,5 metri.

Honor 400 Lite 5G: l’offerta Amazon

Honor 400 Lite 5G ha un prezzo di listino di 299,90 euro ma in occasione dell’arrivo del device sul mercato è possibile accedere anche per chi acquista su Amazon a un coupon sconto di 50 euro applicabile al check-out che porta il prezzo finale a 249,90 euro.

