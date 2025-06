Il OnePlus Nord CE 4 Lite è in promo su Amazon e costa ora meno di 200 euro diventando uno dei best buy del momento: ecco l'offerta da cogliere al volo

Il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è una delle opzioni più interessanti per gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 200 euro. Grazie alla nuova promozione in corso su Amazon, infatti, lo smartphone di OnePlus è ora disponibile con un prezzo scontato di 199 euro.

Si tratta di un buon modello, considerando il prezzo contenuto e la completezza della scheda tecnica. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in due diverse colorazioni. Per sfruttare l’offerta basta premere sul banner qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e rappresenta il nuovo minimo sullo store per lo smartphone.

OnePlus Nord CE 4 Lite: la scheda tecnica

La scheda tecnica di OnePlus Nord CE 4 Lite comprende un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+, refresh rate di 120 Hz e una luminosità di picco di 2100 nits. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, in grado di abbinare buone prestazioni al supporto alla connettività 5G.

Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage, con possibilità di espansione tramite microSD. Lo smartphone integra anche una batteria da 5.110 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica SUPERVOOC cablata, con una potenza massima di 80 W, che consente di ridurre al minimo i tempi per il ripristino dell’autonomia.

Il comparto fotografico dello smartphone include, invece, una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e con un sensore da 2 Megapixel per la rilevazione della profondità di campo. C’è spazio anche per un sensore anteriore da 16 Megapixel, in grado di offrire selfie di buona qualità.

Tra le specifiche di OnePlus Nord CE 4 Lite troviamo un sensore di impronte digitali sotto al display (si tratta di un sensore ottico), il supporto Dual SIM e la certificazione IP54. Ci sono anche il chip NFC e il jack audio da 3,5 mm. Il sistema operativo è Android 15 con aggiornamento in arrivo ad Android 16. Il modello misura 162,9 x 75,6 x 8,1 mm per un peso di 191 grammi. La scocca è realizzata in policarbonato.

OnePlus Nord CE 4 Lite: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus Nord CE 4 Lite con un prezzo scontato di 199 euro. Il modello, venduto e spedito da Amazon, tocca il suo minimo storico sullo store ed è disponibile con due diverse colorazioni. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

