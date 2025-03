Candy, la lavasciuga smart non è mai stata così conveniente: va comprata ora

Dotata di cicli di lavaggio e asciugatura brevi, è perfetta per avere capi pronti da indossare in poche decine di minuti. Oggi la trovi a un prezzo mai visto prima.

Fonte foto: Amazon

Perfetta per chi ha poco spazio nella lavanderia di casa, la lavasciuga Candy Rapidò da 9+6kg di carico è la soluzione ideale per le tue esigenze domestiche. Ideale per famiglie anche numerose, mette a disposizione lavaggi di ogni genere per permetterti di avere capi perfettamente puliti e igienizzati in poco tempo.

Ma è grazie alle sue funzionalità smart che la lavasciuga del celebre marchio italiano stupisce tutti. Grazie alla connettività alla Rete, infatti, saprà guidarti nella scelta del miglior ciclo di lavaggio per le tue necessità e ti offrirà decine di programmi personalizzati direttamente scaricabili online.

Con la promozione top garantita da Amazon, poi, la puoi acquistare a un prezzo mai visto prima. Risparmi centinaia di euro, la paghi a rate e fai un vero affare.

Lavasciuga Candy a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La lavasciuga dello storico marchio italiano è tra le migliori offerte che potrai trovare oggi su Amazon (se non la migliore in assoluto). Non solo è acquistabile con uno sconto che fa letteralmente crollare il prezzo al minimo storico, ma puoi anche scegliere di pagarla a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria.

La Candy Rapidò da 9+6kg è disponibile con uno sconto del 47% al prezzo più basso del web: non la troverai a meno da nessun’altra parte. Comprandola adesso la paghi 399,00 euro anziché 749,00 euro come da listino. I conti sono semplici: oggi ti costa ben 250 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero. Optando per questa modalità di pagamento, la lavasciuga del marchio italiano ti costa 79,80 euro al mese per cinque mesi.

Candy Rapidò ROW4964DWMCT lavasciuga scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un ciclo di lavaggio (e di asciugatura) per ogni tua esigenza. Con la Candy Rapidò 9+6kg non avrai difficoltà a trovare un programma che faccia al tuo caso. I 9 programmi rapidi per lavaggio e asciugatura, ad esempio, ti permetteranno di avere capi puliti, profumati e pronti per essere indossati in poche decine di minuti. Così, in caso di emergenza, avrai sempre qualcosa da indossare.

Non solo. Grazie alla connettività Bluetooth e WiFi potrai sincronizzare la lavasciuga con lo smartphone e accedere a oltre 60 cicli specifici, da avviare direttamente dal tuo telefonino. Sempre dallo smarphone potrai monitorare i consumi, ottimizzare i tempi di lavaggio e ottenere suggerimenti personalizzati basati sulle tue abitudini di lavaggio. Ad esempio, con la funzione Snap & Wash basterà fare una foto al bucato per ricevere suggerimenti sul programma da avviare per non rovinare le fibre o far scolorire i capi.

Il sistema Active Motion, invece, controlla continuamente il numero di giri del cestello per massimizzare l’effetto del detersivo e garantire risultati di pulizia migliori. Un modo per abbattere i consumi di acqua e di energia e di detersivo, mantenendo intatti i livelli di pulizia e di igiene dei propri capi.

