Candy, minimo storico per la lavasciuga: offerta shock

Se c’è un elettrodomestico che si rivela utilissimo per chi ha un’abitazione piccola e con poco spazio, è sicuramente la lavasciuga. Un elettrodomestico 2 in 1 in grado sia di lavare il bucato, sia di asciugarlo. Avendo le stesse dimensioni di una lavatrice, è la soluzione ideale se non hai uno spazio dedicato alla lavanderia in casa. Se stavi cercando un elettrodomestico con queste caratteristiche, oggi è la tua giornata fortunata. Su Amazon, infatti, c’è la lavasciuga Candy RapidÒ ROW in promo con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 200 euro. Al momento è la più venduta su Amazon nella sua categoria e approfitti di un’occasione veramente unica.

Questa lavasciuga è dotata di un cestello da 8 chilogrammi in fase di lavaggio e da 5 chilogrammi quando si asciuga. Essendo anche smart, la puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone e scegliere tra uno dei sessanta cicli di lavaggio a disposizione. L’app ti suggerisce anche quello più adatto alle tue necessità. Non mancano, poi, dei cicli rapidi se ha la necessità di avere rapidamente qualche vestito. Con questa lavasciuga risparmi anche sulla bolletta della luce e dell’acqua grazie ai sensori di peso che rilevano le dimensioni del carico. Una lavasciuga moderna e completa, da oggi disponibile a un prezzo eccezionale.

La lavasciuga Candy RapidÒ ROW è al momento la più venduta su Amazon e il motivo è molto semplice: l’ottima offerta disponibile su Amazon. Infatti, è disponibile a un prezzo di 389 euro grazie allo sconto del 35% che ti fa risparmiare poco più di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva solamente in fase di check-out.

Acquistando la lavasciuga oggi, la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e hai anche tutto il tempo necessario per testarla: per il reso gratuito hai 30 giorni da quando ti viene consegnata.

Come tutti i grandi elettrodomestici venduti e spediti da Amazon, hai anche la possibilità di aggiungere dei servizi extra. Cliccando sulla voce "Servizi per articoli di grandi dimensioni" si apre una finestra con quattro servizi che puoi aggiungere. Il ritiro con la disinstallazione del vecchio elettrodomestico è gratuita, mentre per il disimballaggio della nuova lavasciuga c’è un costo di 6 euro. Se vuoi richiedere anche l’installazione, il costo è di 10 euro.

Lavasciuga Candy RapidÒ ROW: le caratteristiche tecniche

Una delle migliori lavasciuga che puoi acquistare oggi sul web. La Candy RapidÒ ROW ha dimensioni compatte e si adatta perfettamente alle tue necessità. È dotata di un cestello da 8 chilogrammi quando lavi e da 5 chilogrammi quando asciughi. Una delle caratteristiche più interessanti è sicuramente il suo essere smart. Infatti, la puoi connettere all’app hOn disponibile per lo smartphone e controllarla da remoto scegliendo tra più di 60 programmi. L’applicazione ti fornisce anche utili consigli su quale programma scegliere in base alle tue necessità. Non solo. Sempre tramite l’app puoi effettuare un check-up della lavasciuga monitorando in tempo reale il suo "stato di salute" e intervenendo in tempo prima che qualche componete di rompa.

Non mancano dei programmi a ciclo rapido che ti permettono di lavare il bucato in poco tempo. Il più completo ed efficiente impiega solamente 59 minuti. Per l’asciugatura è presente anche un ciclo che facilita la stiratura e che rende più morbide le fibre dei tuoi capi. La lavasciuga è dotata anche di utili sensori che pesano il bucato e adattano l’utilizzo di corrente e acqua per evitare sprechi e per rendere più leggere le tue bollette. Una lavasciuga completa, flessibile e da oggi anche a un prezzo stracciato.

