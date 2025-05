Lavasciuga Hisense mai così conveniente: lo sconto Amazon fa crollare il prezzo

L'elettrodomestico del produttore cinese è perfetto per gestire il tuo bucato in maniera semplice e smart. Il doppio sconto Amazon fa crollare il prezzo al minimo storico.

Fonte foto: Amazon

Lo spazio non può essere (e non sarà più) una scusante. Se la lavanderia di casa di dimensioni risicate ha frenato fino a oggi la tua voglia di acquistare una asciugatrice, questa lavasciuga Hisense ti permetterà di esaudire finalmente il tuo desiderio.

Grande come una normale lavatrice (profonda 61 cm e larga 59,5 cm), la lavasciuga del produttore cinese permette di lavare e asciugare rapidamente abiti e capi di ogni tipo. Dotata di un’ampia scelta di programmi di lavaggio e asciugatura (anche veloce e delicati), è perfetta anche per una famiglia: gestirai senza problemi il tuo bucato, indipendentemente dai capi che indossi.

Il doppio sconto di oggi su Amazon fa poi crollare il prezzo al punto più basso di sempre: la paghi pochissimo e fai un vero affare.

Doppio sconto esagerato per la lavasciuga Hisense: offerta e prezzo finale

Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella garantita oggi da Amazon su questa lavasciuga Hisense. Allo sconto fisso del 30% si somma un coupon di 18,40 euro che viene applicato automaticamente al checkout (ti basta aggiungere il prodotto al carrello per usufruirne). In questo modo, la lavasciuga Hisense 9+6KG costa 349,60 euro anziché 525 euro come da listino.

Il risparmio è notevole: comprandola adesso ti costa 175,40 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore cinese.

Hisense WDQA9014EVJM lavasciuga scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un concentrato di funzionalità e versatilità. La lavasciuga Hisense non metterà limiti alla tua necessità di lavare e asciugare capi. Con i suoi 15 programmi di lavaggio e asciugatura, infatti, potrai facilmente lavare le tue camicie in seta o i capi del bambino in tutta sicurezza.

Scegliendo il programma Allergy System, ad esempio, sfrutterai la potenza del vapore per lavare e igienizzare i capi del tuo bambino. La modalità Pure Jet, invece, ti permette di utilizzare la potenza dell’acqua per penetrare in profondità nelle fibre dei capi ed eliminare facilmente anche lo sporco più ostinato.

I programmi di asciugatura rapida, invece, sono l’ideale nel caso in cui tu voglia dare una rinfrescata alle tue camicie o maglie e indossarle in poche decine di minuti. Insomma, qualunque sia la tua esigenza, la lavasciuga Hisense in offerta su Amazon è pronta a esaudirla.

La capacità di 9 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura ti consentiranno poi di gestire al meglio il bucato di tutta la famiglia. Potrai così ridurre il numero di lavaggi settimanali e risparmiare sulla bolletta di acqua ed energia elettrica.

