Candy, la lavasciuga è al minimo storico: a questo prezzo è un affare

Lo spazio non è affatto un problema. Se fino a ora hai rinviato l’acquisto di un’asciugatrice perché gli spazi in casa non lo permettevano, la risposta arriva da Candy sotto forma di lavasciuga. Un elettrodomestico che, come lascia intendere anche il nome, unisce le funzionalità di una lavatrice e di un’asciugatrice.

Un elettrodomestico estremamente versatile, dunque, che permette di ottimizzare spazio e tempo. Non solo non dovrai avere una stanza che possa ospitare sia lavatrice che asciugatrice, ma non avrai nemmeno bisogno di dover spostare i capi bagnati dall’uno all’altro, facendoti risparmiare tempo prezioso.

Con lo sconto garantito oggi da Amazon, poi, è più conveniente che mai. A uno sconto senza precedenti, grazie al quale risparmiare centinaiai di euro, si unisce la possibilità di pagare comodamente a rate senza interessi né costi di istruttoria.

Lavasciuga Candy a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione doppiamente conveniente, quella disponibile oggi per la lavasciuga dello storico marchio italiano. Non solo potrai acquistarla con un ribasso che ti farà risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino, ma potrai anche scegliere di pagarla a rate senza alcun costo aggiuntivo (interessi zero e nessuna spesa per la pratica istruttoria). Ma andiamo con ordine.

La Candy Smart Inverter da 8+5 kg è acquistabile su Amazon con uno sconto del 37% al prezzo più basso da diversi mesi a questa parte. Acquistandola adesso la paghi 501 euro anzicé 799,00 euro come da prezzo consigliato dallo stesso produttore. Un risparmio di ben 300 euro sul listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 12 rate a tasso 0. In questo caso, la lavasciuga Candy costa 41,76 euro al mese per dodici mesi. Un’affare da non farsi scappare a nessun costo.

Candy Smart Inverter scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La lavasciuga Candy in offerta su Amazon la scegli per lo spazio, ma non solo. La possibilità di lavare i capi e asciugarli senza "soluzione di continuità", infatti, non è l’unico vantaggio e funzionalità degna di nota di questo elettrodomestico.

Silenziosa e realizzata con materiali di alta qualità, mette a disposizione programmi di lavaggio e asciugatura di ogni genere per permetterti di avere capi sempre perfetti, indipendentemente dal materiale con i quali sono realizzati. Il programma lana, ad esempio, lava con la delicatezza di un lavaggio a mano e proteggendo così l’integrità delle fibre del maglione, del cardigan o della gonna. Il programma igiene profonda, invece, è ideale per rimuovere batteri e sporco ostinato annidiato tra le fibre dei tuoi capi.

Con la connettività WiFi e Bluetooth, invece, potrai sincronizzare la lavasciuga con lo smartphone e gestirla così a distanza, anche quando non sei in casa. Potrai avviarla anche se ti trovi in ufficio o ricevere consigli personalizzati sui lavaggi più adatti alle tue necessità.

