Candy, la lavasciuga smart a prezzo stracciato: è l'affare del giorno

Fonte foto: Amazon

La comodità di poter lavare e asciugare i tuoi abiti senza soluzione di continuità, avviando il tutto dal tuo smartphone dopo che l’app ti ha suggerito anche quale fosse il programma più adatto alle tue esigenze. No, non si tratta di una piccola lavanderia alle tue dirette dipendenze: sono le caratteristiche di punta della lavasciuga smart Candy Rapidò.

Con una capacità di carico da 9+6kg, l’elettrodomestico dello storico marchio italiano si adatta alla perfezione a tutte le tue esigenze. Dotata di programmi rapidi e cicli intensivi, permette di lavare e asciugare ogni tipologia di capo senza che scolorisca e senza stressarne le fibre. E grazie al controllo remoto da app, potrai avviare il ciclo anche dall’ufficio, senza perdere tempo.

L’offerta di oggi, poi, è di quelle difficili da lasciarsi scappare. Lo sconto garantito da Amazon ti fa risparmiare centinaia di euro e puoi scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria.

Candy Rapidò Lavasciuga 9+6kg

Lavasciuga Candy a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promozione di oggi sulla lavasciuga del marchio italiano è di quelle che non si vedono troppo spesso, neanche su Amazon. Non solo puoi acquistarla a un prezzo senza precedenti risparmiando centianaia di euro, ma puoi anche scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Un affare da non farsi scappare, insomma.

La lavasciuga Candy Rapidò è disponibile con uno sconto del 47% al minimo storico su Amazon. Comprandola oggi la paghi 399,00 euro anziché 749,00 come da prezzo sugegrito dallo stesso produttore. I conti sono piuttosto semplici: il risparmio è di ben 250 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito ai metodi di pagamento possono optare per il pagamento rateale a tasso zero. Scegliendo questa modalità, la lavasciuga Candy Rapdiò 9+6kg costa 79,80 euro al mese per cinque mesi.

Candy Rapidò lavasciuga scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un lavaggio per ogni tua esigenza. Con 9 programmi rapidi tra cui scegliere (che si aggiungono ai cicli di lavaggio e asciugatura "classici"), la lavasciuga Candy Rapidò si adatta alla perfezione alle tue necessità. Che tu debba avere i capi pronti per essere indossati in poche decine di minuti o voglia pulire a fondo abiti sporchi, l’elettrodomestico dello storico marchio italiano rende al meglio in ogni occasione.

Con la funzione Snap&Wash, poi, non dovrai nemmeno perder tempo a scegliere il programma più adatto ai capi che stai lavando. Sarà sufficiente scattare una foto con l’app Candy e, nel giro di qualche secondo, riceverai suggerimenti su quale programma scegliere per ottenere un pulito impeccabile senza rovinare le fibre o far scolorire gli abiti.

I sensori di peso all’interno del cestello rilevano le dimensioni del carico e regolano automaticamente la durata del ciclo di lavaggio e quello di asciugatura. Una funzionalità che ti permette non solo di risparmiare tempo, ma anche di abbattere i costi delle bollette di acqua e dell’energia elettrica.

La lavasciuga Candy in offerta su Amazon è dotata anche di connettività WiFi e NFC. In questo modo potrai facilmente sincronizzarla con l’app Candy hOn e controllarla a distanza: potrai avviare il programma di lavaggio o asciugatura dall’app, scaricare nuovi cicli di lavaggio e asciugatura (oltre 60 disponibili tra quali sceglierE) e pianificare la manutenzione senza essere in casa.

