Classifica smartphone più venduti: è dominio Apple

Il mercato degli smartphone, nel 2022 è stato dominato dagli iPhone di Apple. Questo è quanto emerge dall’ultimo report Global Monthly Handset Model Sales Tracker realizzato Counterpoint Research che evidenza come gli smartphone realizzati a Cupertino sono ancora i più amati dagli utenti, tanto che nelle prime 10 posizioni della classifica degli smartphone più venduti troviamo ben 8 iPhone.

iPhone 13 è lo smartphone più venduto

Nel 2022 l’iPhone 13 è stato lo smartphone più venduto a livello globale che si è preso il 5% del mercato. Questo grazie anche al fatto che in mercati top come Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia è risultato essere il più gradito dagli utenti che hanno acquistato un nuovo smartphone. Dal suo lancio a settembre 2021, l’iPhone 13 è rimasto in testa alla classifica come smartphone più venduto fino ad agosto 2022, scalzato però sempre da un modello Apple, ovvero l’iPhone 14 Pro Max.

E per la prima volta in assoluto, la variante Pro Max di un iPhone ha venduto di più del modello base, tanto che nella classifica generale si piazza al terzo posto assoluto, grazie anche alle ottime performance di vendite registrate nei mesi di settembre, ottobre e novembre del 2022 che lo hanno visto in testa alla classifica. Solo a dicembre 2022 l’iPhone 14 Max Pro ha perso il gradino più alto del podio, cedendo il passo al modello base iPhone 14.

In generale, nei 12 mesi del 2022, tutti hanno visto in cima alla classifica uno smartphone iPhone, a conferma della netta supremazia di Apple in questo (prolifico) settore di mercato. I primi tre gradini del podio della classifica degli smartphone più venduti nel 2022 vedono quindi in cima l’iPhone 13, seguito da iPhone 13 Pro Max e da iPhone 14 Pro Max.

I "vecchi" iPhone 12 (smartphone più venduto nel 2021) e iPhone SE 2022 sono comunque andati bene, grazie alle ottime performance di vendite registrate negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone. Il calo di prezzo dovuto al lancio dei nuovi modelli e la connessione 5G hanno attratto diversi utenti nei sopra citati mercati.

E gli altri?

Se l’egemonia di Apple nel mercato degli smartphone è sotto gli occhi di tutti viene da chiedersi dove sono posizionati gli altri grandi brand che propongono i modelli basati su Android. Gli unici a difendersi in qualche modo dal rullo compressore Apple sono stati due modelli Samsung di fascia bassa, ovvero il Galaxy A13 e il Galaxy A03.

Questi sono gli unici due modelli che sono riusciti ad entrare nel top ten degli smartphone più venduti nel 2022. Questo grazie ai buoni numeri registrati in America Latina e nei Caraibi da Galaxy A13 (che è si è posizionato al 4° posto totale e primo tra gli smartphone sotto i 250 dollari di costo). L’entry-level Galaxy A03 è stata scelta principalmente nei mercati emergenti come America Latina, Medio Oriente e Africa. Questo smartphone è anche il più economico nella top ten, e l’unico a proporre un SoC UNISOC.