Fonte foto: LittlePigPower / Shutterstock

Apple sta valutando una rivoluzione per la sua gamma di iPhone. Questa volta, però, non c’entra Apple Intelligence. La casa di Cupertino, infatti, potrebbe cambiare le tempistiche di lancio dei suoi smartphone, separando i modelli Pro dai modelli “base”. Ad anticipare le prossime mosse dell’azienda di Cupertino è un report di The Information. Per una conferma ufficiale, invece, bisognerà attendere.

Apple cambia strategia

La nuova strategia di Apple potrebbe entrare in azione nel corso del 2026. Di conseguenza, non ci saranno novità per gli iPhone 17 che debutteranno a settembre, con l’arrivo anche del nuovo iPhone 17 Air, variante inedita per la gamma di smartphone dell’azienda.

Dal prossimo anno, quindi, i nuovi iPhone “Pro”, come il 18 Pro e il 18 Pro Max, potrebbero essere lanciati nel corso del mese di settembre, seguendo le tradizionali tempistiche dell’azienda. I modelli base della gamma come iPhone 18 e anche un possibile iPhone 18e, invece, arriverebbero in primavera, intorno al mese di marzo.

Una rivoluzione per gli iPhone

Questa scelta, che potrebbe essere anche legata al successo registrato da iPhone 16e lanciato nei mesi scorsi, segnerebbe una vera e propria rivoluzione per Apple. La casa di Cupertino potrebbe adottare una strategia simile a quella utilizza per i MacBook e gli iPad, con lanci distribuiti nel corso dell’anno.

In questo modo sarebbe possibile mantenere sempre alta la domanda, con più novità distribuite nel corso dell’anno, e anche organizzare meglio i rapporti con i partner produttivi, anche in vista di un progressivo spostamento della produzione verso l’India (per evitare i dazi americani, almeno per le unità destinate agli USA).

C’è da considerare, inoltre, che Apple sta lavorando al lancio del nuovo iPhone pieghevole che affiancherà e non sostituirà i modelli già in gamma. Di conseguenza, è necessario ripensare il calendario dei lanci di nuovi prodotti per evitare di portare sul mercato cinque smartphone tutti insieme.

Di fatto, quindi, Apple potrebbe adottare una strategia simile a quella di Samsung che lancia in inverno i suoi top di gamma (come i Galaxy S25) e in estate i suoi pieghevoli (i Galaxy Z) riservando alla primavera il debutto dei mid-range (come i Galaxy A36 e A56) e all’autunno altri progetti (come i modelli FE).

Per una conferma in merito alla nuova strategia di Apple bisognerà attendere ancora diversi mesi. Come detto in precedenza, infatti, per il 2025 non cambierà nulla. Nel corso del prossimo mese di settembre, infatti, l’azienda presenterà i nuovi iPhone 17. Le novità potrebbero arrivare invece nel corso del 2026. Ne sapremo di più, di certo, nel prossimo futuro.