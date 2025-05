IPhone 16, minimo storico su Amazon: il prezzo è crollato

Lo smartphone top di gamma di Apple è in offerta con uno sconto superiore ai 200 euro e lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero. Approfittane subito.

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Questo weekend di maggio non poteva cominciare in modo migliore. Da oggi, infatti, su Amazon trovi l’iPhone 16 al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto lampo di Amazon. Sul sito di e-commerce, l’ultima versione dello smartphone Apple è disponibile in promo con uno sconto del 23% e risparmi più di 200 euro sul prezzo di listino. Un’occasione unica per un dispositivo della mela morsicata, a maggior ragione se si tratta dell’ultima versione dello smartphone più desiderato dagli utenti. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di pagarlo in 12 mesi a rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che non trovi su nessun altro sito di e-commerce.

Sull’iPhone 16 c’è ben poco da dire. Si tratta dell’ultima versione del telefono dell’azienda di Cupertino e porta con sé molte novità. Se sotto il punto di vista del design è simile al modello precedente, è nelle componenti che c’è un vero salto generazionale. A partire dal nuovo processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale che porta sullo smartphone tanti strumenti utili per la vita di tutti i giorni. Nuovo anche il comparto fotografico grazie alla fotocamera principale Fusion da 48 megapixel che integra anche un teleobiettivo 2x. Insomma, uno smartphone innovativo e che ti porta nel futuro. Da oggi a un prezzo mai visto prima.

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta imperdibile per l’iPhone 16. Lo smartphone di Apple è disponibile a un prezzo di 755 euro con uno sconto del 23% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 220 euro e per un prodotto Apple si tratta di un evento più unico che raro, considerando anche il fatto che si tratta dell’ultima versione di uno degli smartphone più venduti in Italia. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero da 62,92 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorno. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni garantiti da Amazon. Puoi scegliere tra tante colorazioni differenti.

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 16 è lo smartphone Apple che inaugura una nuova era, quella dell’intelligenza artificiale. Infatti, lo smartphone è progettato per Apple Intelligence, il sistema sviluppato dall’azienda di Cupertino che sfrutta l’IA e ti supporta nella vita di tutti i giorni con tanti strumenti utili, come ad esempio quelli dedicati alla scrittura, la trascrizione dei messaggi audio, oppure il riassunto di pagine web o messaggi molto lunghi. Strumenti disponibili gratuitamente e che puoi utilizzare in qualsiasi momento.

La presenza di Apple Intelligence è possibile grazie al nuovo e potente processore A18, progettato da Apple appositamente per questa funzione e che assicura prestazioni mai viste prima. La memoria interna, invece, è da 128 gigabyte, quanto basta per installare tutte le app che vuoi e salvare documenti e foto. Lo schermo è la solita garanzia: a bordo è presente un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione.

Un’altra novità dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con il nuovo sensore principale Fusion da 48 megapixel che integra anche un teleobiettivo 2x. A supporto un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel che ti permette di scattare anche foto macro. Praticamente è come avere quattro fotocamere sempre con sé. Le novità non finiscono qui. Apple, infatti, ha aggiunto un pulsante a sfioro sulla cornice laterale con cui accedere immediatamente all’app Fotocamera e utilizzarla come se fosse una macchinetta professionale. Inoltre, hai tanti strumenti utili per l’editing di immagini e video.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di coprire un’intera giornata senza troppi problemi. Insomma, un vero smartphone top di gamma a un prezzo mai visto prima.

