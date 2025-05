IPhone 16 Pro Max, prezzo a picco: minimo storico su Amazon

Lo smartphone di Apple è in offerta con uno sconto di quasi 300 euro e lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero. Schermo extra large, Apple Intelligence e fotocamere professionali.

Tra le offerte più interessanti della giornata ce ne è una che sta catturando l’attenzione. Parliamo della promo disponibile per l’iPhone 16 Pro Max che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare quasi 300 euro sul prezzo di listino. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare: Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero, per condizioni di acquisto che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce.

L’iPhone 16 Pro Max è quanto di meglio offre il mercato in questo momento. Uno smartphone dotato di componenti di ultima generazione, a partire dal processore A18 Pro che supporta anche Apple Intelligence, il sistema che utilizza l’intelligenza artificiale per fornirti strumenti utili nella vita di tutti i giorni. Una novità arrivata anche in Italia da pochissime settimane e che permette agli smartphone Apple di fare un salto in avanti generazionale. Ottimo anche il comparto fotografico con tripla fotocamera e la batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Non farti scappare questa offerta: potrebbe terminare da un momento all’altro.

iPhone 16 Pro Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima su Amazon per l’iPhone 16 Pro Max, la versione premium dello smartphone Apple. Da oggi è disponibile a un prezzo di 1199 euro, con un risparmio di quasi 300 euro rispetto a quello di listino (sconto del 19%). Per l’ultima versione dello smartphone Apple si tratta sicuramente di un’occasione da non farsi sfuggire. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 99,92 euro al mese. Condizioni irripetibili che non trovi su altri siti di e-commerce.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa in tempi record. Per il reso gratuito hai 14 giorni da quando ti viene consegnato. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Le offerte sugli smartphone Apple non finiscono qui. Se vuoi un telefono premium, ma spendere un po’ di meno, è disponibile sempre in offerta l‘iPhone 16 Pro nella versione da 256 gigabyte. Lo paghi 1099 euro con uno sconto del 20% su quello di listino. Risparmi più di 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Consegna super rapida e anche in questo caso puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Chiudiamo con altre due super offerte. L’iPhone 16 è disponibile al minimo storico con uno sconto del 23% e lo paghi 755 euro. Oltre a essere uno dei migliori prezzi web, anche in questo caso puoi dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Approfittane velocemente perché la promo sta terminare. E se vuoi spendere ancora meno, c’è in offerta anche l‘iPhone 15 a un prezzo di 669 euro (sconto del 24% e pagamento in 12 rate a tasso zero).

iPhone 16 Pro Max: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 16 Pro Max è uno dei migliori smartphone che puoi trovare oggi sul mercato. La versione premium del telefono Apple non solo è dotata di componenti premium, ma si contraddistingue anche per la presenza di Apple Intelligence, il nuovo sistema che utilizza l’intelligenza artificiale per semplificare tante piccole attività quotidiane. Puoi trascrivere note vocali, scrivere testi ottenendo suggerimenti dall’AI e fare tantissime altre cose. Strumenti disponibili gratuitamente e che migliorano giorno dopo giorno.

La presenza di Apple Intelligence è possibile grazie al nuovo chip A18 Pro che assicura prestazioni uniche e supporta qualsiasi tipologia di applicazione. Lo spazio di archiviazione da 256 gigabyte è sufficiente per installare tutte le app che vuoi e per salvare immagini, video e documenti. Altra novità lo schermo. Sull’iPhone 16 Pro Max trovi il display Super Retina XDR da 6,9 pollici ad altissima risoluzione ed è il più grande di sempre su un iPhone. Puoi utilizzarlo anche per vedere comodamente film e serie TV.

Miglioramenti anche per il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale Fusion da 48 megapixel, nuova fotocamera ultragrandangolare da 48 megapixel e teleobiettivo con zoom 5x. È come avere tra le mani una macchinetta professionale che si adatta a qualsiasi situazione. Oltre a scattare immagini perfetto, registri video con una risoluzione 4K a 120 fps. E la fotocamera frontale è la solita garanzia. Tra le novità c’è anche l’aggiunta di un tasto a sfioro sulla cornice laterale con cui accedere immediatamente ai comandi della fotocamera.

L’iPhone 16 Pro Max è anche l’iPhone con la miglior autonomia di sempre. Arrivi a fine giornata senza problemi anche dopo un utilizzo intenso e con la porta USB-C ora è molto più semplice ricaricarlo.

