Prime Day 2025, smartphone a prezzi stracciati: le migliori offerte di oggi

IPhone 16 al minimo storico e tanti smartphone medio di gamma a un prezzo mai visto prima: scopri tutti i migliori smartphone in offerta per il Prime Day.

Fonte foto: MIsterGadget.Tech

Il Prime Day 2025 di Amazon è iniziato oggi 8 luglio e terminerà alle 23:59 dell’11 luglio. Saranno quattro giorni all’insegna di offerte incredibili, promo lampo e grandissimi risparmi per tutti gli utenti. E come sempre, ci saranno dei prodotti tech più ricercati rispetto a tutti gli altri. Parliamo degli smartphone, grandi protagonisti in questo nuovo evento Amazon. E alcune offerte sono anche sorprendenti. Ad esempio, trovi la gamma di iPhone 16 al prezzo più basso di sempre e risparmi centinaia di euro. Oppure il Galaxy S25 Ultra con uno sconto di ben 500 euro e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero.

Non solo smartphone top di gamma. In promo ci sono anche telefoni che si posizionano nella fascia tra i 250 e i 350 euro e che sono tra i più acquistati dagli utenti. Un esempio? Il nuovo Galaxy A56 oppure il OnePlus Nord 4, o ancora il realme 14 Pro. Tutti smartphone disponibili al minimo storico e a un prezzo eccezionale. A te non resta che approfittare di queste promo e di essere velocissimo: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

OFFERTE PRIME DAY 2025

Gamma iPhone 16

Un po’ a sorpresa, tra gli smartphone più interessanti tra quelli in offerta in questo Prime Day di Amazon c’è la gamma iPhone 16 di Apple. L’ultima versione dello smartphone dell’azienda di Cupertino è disponibile con sconti mai visti prima.

Partiamo dalla promo più interessante che riguarda proprio l’iPhone 16 "normale". Lo smartphone è disponibile con un super sconto del 27%, un vero record per uno smartphone della mela morsicata. Devi essere velocissimo nell’approfittarne: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è quanto di meglio puoi trovare oggi sul mercato: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 e fotocamere professionali di nuova generazione. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 16

Se cerchi un po’ più di prestazioni, ci sono in offerta e un prezzo mai visto prima anche l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max. Il primo è disponibile con uno sconto del 22% e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Il modello Max, invece, è in promo con uno sconto di 300 euro e anche per questo modello c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Rispetto al modello normale, le due versioni Pro differiscono per uno schermo più grande (6,3 pollici per il Pro, 6,9 pollici per il Pro Max), per il processore A18 Pro che assicura prestazioni maggiori, per la tripla fotocamera posteriore e per una batteria con maggiore autonomia.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Se vuoi un iPhone di ultima generazione, ma non vuoi spendere cifre esagerato, c’è in offerta al minimo storico anche l’iPhone 16e. La versione "economica" è in promo con uno sconto del 18% e lo paghi meno di 600 euro. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 e singola fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel. Un’ottima soluzione per avere con sé un’iPhone di ultima generazione a un prezzo non troppo esagerato.

iPhone 16e

Galaxy S25 Ultra

Non può mancare una risposta di Samsung ad Apple. E la risposta porta il nome del Galaxy S25 Ultra. In promo per il Prime Day 2025 troviamo al minimo storico il Galaxy S25 Ultra nella sua versione più "capiente" con ben 1 terabyte di memoria interna. Grazie allo sconto in pagina risparmi quasi 500 euro e approfitti del minimo storico per questa versione dello smartphone. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero e diventa immediatamente un best buy della fascia altissima del mercato.

Sulle caratteristiche dello smartphone c’è ben poco da dire. Parliamo di uno dei migliori telefoni Android che puoi acquistare oggi e che si differenzia da gran parte della concorrenza. Il merito è dell’ottima scheda tecnica che si basa sul nuovo processore Snapdragon 8 Elite e sullo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD. Uno schermo con cui puoi fare di tutto, anche vedere film e serie TV. Altro punto forte è il sistema fotografico: nella parte posteriore trovi una quadrupla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel. Se sei alla ricerca di un telefono top, non puoi farti scappare questo affare.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra

Xiaomi 15 Ultra

Per gli appassionati di fotografia e per chi cerca il massimo della tecnologia, lo Xiaomi 15 Ultra è una delle promo più interessanti del Prime Day 2025 grazie allo sconto di 200 euro.. Questo top di gamma, punto di riferimento tra i cameraphone, è il frutto della collaborazione con Leica e offre un comparto fotografico di altissimo livello.

Il cuore di questo smartphone è il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Lo schermo è un display AMOLED LTPO da 6,81 pollici con risoluzione 2K e un refresh rate adattivo che spazia da 1 a 120 Hz, garantendo fluidità e brillantezza eccezionali con tutte le app che utilizzi maggiormente.

Il vero fiore all’occhiello è il sistema di quadrupla fotocamera posteriore co-ingegnerizzata con Leica e sensore principale da 1 pollice da 50 MP, affiancato da un ultra-grandangolare e da ben due teleobiettivi, uno per lo zoom ottico e uno per lo zoom periscopico, per una versatilità fotografica senza precedenti. La batteria ti permette di arrivare a fine giornata senza troppa fatica, con supporto alla ricarica rapida cablata e wireless. Un concentrato di tecnologia per chi non vuole compromessi.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14T

Tra i top di gamma in offerta troviamo anche lo Xiaomi 14T con uno sconto del 42%. Questo smartphone si posiziona come un vero e proprio flagship killer, offrendo prestazioni di altissimo livello a un prezzo tutto sommato contenuto. È equipaggiato con un display AMOLED LTPO da 6,73 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FullHD) e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è co-ingegnerizzato con Leica, con un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare e un teleobiettivo, mentre la batteria è da 5000 mAh con ricarica HyperCharge da 120W.

Xiaomi 14T

Motorola Razr 60

Per gli amanti degli smartphone pieghevoli, è disponibile in offerta il Motorola Razr 60 con uno sconto del 40%. Questo telefono di ultima generazione offre un’esperienza utente unica e innovativa. Il Razr 60 è dotato di un display pieghevole pOLED da 6,9 pollici e un display esterno da 3,6 pollici. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 8000, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e una batteria da 3800 mAh. Puoi anche approfittare della possibilità di pagarlo a rate, rendendo ancora più accessibile questo smartphone che unisce stile e funzionalità avanzate.

Motorola Razr 60

Galaxy S24

Non poteva mancare tra le offerte del Prime Day il Samsung Galaxy S24. Disponibile con un sconto del 50%, questa è un’opportunità eccezionale per chi desidera un telefono top di gamma a un prezzo accessibile

Il Galaxy S24 si distingue per il suo display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz e luminosità elevata. Sotto la scocca, troviamo il processore Exynos 2400, affiancato da 8 GB di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico è di altissimo livello, con una tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La batteria da 4000 mAh supporta la ricarica rapida. Inoltre, il Galaxy S24 integra le nuove funzionalità Galaxy AI, che migliorano l’esperienza utente con traduzioni in tempo reale, editing fotografico avanzato e molto altro.

Samsung Galaxy S24

Galaxy A56

Se vuoi uno smartphone con caratteristiche top a un prezzo tutto sommato alla portata di tutti, il Galaxy A56 è quello che devi acquistare in questo Prime Day 2025 di Amazon. Grazie allo sconto del 34% approfitti del minimo storico e risparmi ben 170 euro. Promo esclusiva Amazon per un telefono con ottime caratteristiche tecniche. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico grazie al sensore principale da 50 megapixel supportato da una fotocamera ultragrandangolare e da un sensore macro. La batteria da 5000mAh dura per tutto il giorno.

Galaxy A56

OnePlus Nord 4

Nella fascia tra i medio e i top di gamma c’è anche il OnePlus Nord 4. Lo smartphone è tra uno dei protagonisti del Prime Day 2025 grazie all’ottimo sconto del 30% che ti fa approfittare del minimo storico e risparmi 150 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Un telefono che punta tutto sulla versatilità e sulle prestazioni. La scheda tecnica si basa su un display OLED da 6,74 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen3, 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. La batteria da 5500mAh dura anche fino a due giorni e si ricarica in un lampo grazie al supporto alla ricarica rapida da 100 W.

OnePlus Nord 4

realme 14 Pro

Occasione imperdibile per lo smartphone top di realme. Per il Prime Day il prezzo del realme 14 Pro crolla al minimo storico grazie allo sconto del 31%. Il risparmio su quello di listino è di 150 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Il realme 14 Pro è un telefono con cui puoi fare veramente di tutto e non ha paura di essere messo a confronto con smartphone che costano molto di più. A bordo trovi un processore MediaTek 7300 Dimensity ad alte prestazioni, uno schermo AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz e una batteria da 5260 mAh che dura tutto il giorno. Insomma, uno smartphone che di certo non ti deluderà.

realme 14 Pro

OnePlus Nord CE 4 Lite

Per chi cerca un’ottima opportunità per entrare nel mondo OnePlus senza spendere una fortuna, il OnePlus Nord CE 4 Lite è in offerta al Prime Day con uno sconto di 50 euro. Un affare perfetto per chi vuole un telefono affidabile e performante. Questo smartphone è equipaggiato con un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 695, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sul retro troviamo una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 80W. È ideale per l’utilizzo quotidiano, garantendo un’esperienza fluida e una buona durata della batteria, come da tradizione OnePlus.

OnePlus Nord CE 4 Lite

realme 12+

Un altro protagonista nella fascia media è il realme 12+, disponibile con un incredibile sconto del 45%. Questa è un’occasione da non perdere per portarsi a casa un device con un design curato e specifiche tecniche interessanti. Il realme 12+ si caratterizza per uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 7050, 12 gigabyte di RAM e 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine e una batteria da 5000 mAh. Ideale per chi cerca un ottimo rapporto qualità-prezzo.

realme 12+

Motorola Edge 50 Neo

Un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un device completo e con uno stile ricercato: il Motorola Edge 50 Neo è in promozione con un eccezionale sconto del 49%. Un vero e proprio affare per uno smartphone che offre un display di qualità, ottime performance e una fotocamera versatile. Questo modello presenta un display pOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La fotocamera principale è da 50 megapixel e stabilizzazione ottica, affiancata da un sensore ultra-grandangolare. La batteria è da 5000 mAh con ricarica TurboPower da 68W. Il tutto racchiuso in un design elegante e sottile.

Motorola Edge 50 Neo

