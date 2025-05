Come assemblare una postazione da gaming low-cost: guida completa

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Vuoi una postazione da gaming senza spendere troppo? Ecco la guida definitiva per costruire un setup economico, funzionale e pronto a farti giocare al meglio.

Allestire una postazione da gaming low-cost è una sfida stimolante per chi vuole godersi i videogiochi con una configurazione funzionale, ma senza spendere cifre esorbitanti. Con un po’ di accortezza e pianificazione, è possibile mettere insieme un setup completo, efficiente e anche esteticamente curato, con una spesa contenuta.

Il cuore del setup: il PC

Il componente più importante è ovviamente il computer da gaming. Se il budget è limitato, conviene orientarsi su configurazioni con APU (cioè processori con scheda grafica integrata) come gli AMD Ryzen 5 5600G o i più recenti Intel Core i3 o i5 di ultima generazione. Queste soluzioni permettono di iniziare a giocare senza dover acquistare subito una GPU dedicata.

Con circa 400-600€, è possibile assemblare un PC con:

CPU AMD Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 5 5600G 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz

SSD NVMe da 500 GB per tempi di caricamento ridotti

per tempi di caricamento ridotti Alimentatore da 500W 80+ Bronze

Case compatto ma ben ventilato

Se riesci a investire qualcosa in più, una GPU entry-level come la GTX 1650 o la RX 6500 XT può offrire ottime prestazioni in Full HD a 60 fps.

Monitor: qualità Full HD accessibile

Per restare nel low budget, un monitor Full HD da 24 pollici è la scelta migliore. I modelli con pannello IPS garantiscono una resa cromatica superiore rispetto ai TN e sono spesso disponibili a meno di 150€.

Anche i monitor con refresh rate a 75Hz offrono una buona fluidità, specialmente per chi gioca a titoli come MOBA, simulazioni o giochi narrativi. Se trovi un’occasione, potresti puntare anche a 120Hz, ma non è essenziale su una build economica.

Tastiera, mouse e cuffie: risparmio intelligente

Molti brand offrono kit gaming economici (tastiera + mouse + tappetino) a meno di 50€, spesso con retroilluminazione LED. Marchi affidabili come Trust, Cooler Master o Logitech hanno prodotti base ma solidi.

Per l’audio, evita cuffie wireless troppo economiche: meglio puntare su modelli con filo, che offrono maggiore affidabilità. Le Redragon, ad esempio, sono un buon compromesso.

Scrivania e sedia: ergonomia alla portata di tutti

Una buona scrivania da gaming non deve per forza costare centinaia di euro. Una semplice scrivania larga 120 cm, stabile e con foro passacavi è già ottima. Ikea, Amazon o Mondo Convenienza offrono soluzioni low-cost.

Per la sedia, puoi usare una normale sedia da ufficio regolabile: cerca un modello con braccioli, supporto lombare e ruote silenziose. Il comfort è importante, soprattutto per chi gioca molte ore.

Accessori e personalizzazione

Un tappetino XL per tastiera e mouse dà un tocco professionale, costa poco ed è pratico. Le strisce LED RGB adesive da attaccare dietro al monitor o sotto la scrivania sono un’idea economica per aggiungere atmosfera senza spendere troppo.

Non dimenticare un supporto per cuffie, magari stampato in 3D o appeso sotto la scrivania. Anche questi dettagli fanno la differenza nella qualità del tuo angolo gaming.

Cable management e ordine

Una postazione ordinata migliora la produttività e l’immersione. Usa fascette in velcro, canaline adesive e clip fermacavo per raccogliere i fili. Se il case ha una finestra trasparente, tieni ordinato anche l’interno del PC.

Dove risparmiare e dove no

Non risparmiare troppo sulla RAM : oggi 16 GB sono il minimo sindacale per giocare bene.

: oggi 16 GB sono il minimo sindacale per giocare bene. Investi su un buon SSD : migliora tutto, dal sistema operativo ai caricamenti.

: migliora tutto, dal sistema operativo ai caricamenti. Puoi risparmiare sul case : basta che sia ben ventilato.

: basta che sia ben ventilato. Valuta l’usato: GPU e monitor si trovano facilmente a ottimi prezzi su siti affidabili.

Assemblare una postazione da gaming economica è possibile con meno di 800€, considerando l’intero setup. Con un approccio intelligente e qualche compromesso, potrai goderti sessioni di gioco fluide, una scrivania ordinata e un ambiente confortevole.

Il gaming non è riservato solo a chi ha un budget illimitato: anche con poco, puoi creare uno spazio che rifletta la tua passione e che ti accompagni nelle tue avventure digitali. Basta un po’ di pianificazione, le idee giuste e la voglia di costruire qualcosa di tuo.