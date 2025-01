CES 2025, Asus ROG porta il mondo del gaming al livello successivo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Asus

Asus ROG ha presentato al CES 2025 una nuova linea di prodotti per il gaming progettati per garantire agli utenti prestazioni in game ai massimi livelli.

Molte le novità nel catalogo, dalle GPU della serie ROG Astral GeForce RTX 50, fino ad arrivare ai laptop da gaming ROG Strix SCAR, Zephyrus e il tablet Flow Z13, che uniscono potenza e una portabilità estrema. Per il segmento dei PC Desktop ci sono Il mini PC ROG NUC 2025 e i desktop G700.

Tra le altre novità il monitor 4K ROG Swift OLED PG27UCDM e il router ROG Rapture GT–BE19000AI con WiFi 7 e funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Schede grafiche serie ROG Astral GeForce RTX 50

Le schede grafiche della serie ROG Astral GeForce RTX 50 sono state sviluppate per offrire prestazioni di alto livello e un sistema di raffreddamento avanzato, ideali per i gamer che non vogliono scendere a compromessi.

Tra i modelli presentati ci sono: ROG Astral GeForce RTX 5090 e 5080, la ROG Astral LC GeForce RTX 5090 (con raffreddamento a liquido) e i modelli della serie ROG Strix con GeForce RTX 5070 Ti e 5070.

Per quanto riguarda il sistema di raffreddamento, le principali innovazioni comprendono il design a quattro ventole, che migliora il flusso d’aria del 20% e una nuova camera di vapore che garantisce temperature più basse anche con un utilizzo più intenso del dispositivo.

Per migliorare ulteriormente le prestazioni c’è il software GPU Tweak III che permette all’utente di gestire le frequenze operative (e quindi i consumi e la produzione di calore) in base alle proprie esigenze.

Laptop ROG Strix SCAR 16/18

I laptop ROG Strix SCAR 16/18 hanno un display mini-LED con una risoluzione 2,5K e refresh rate variabile fino a 240 Hz. Presente, inoltre, la tecnologia Ambient Contrast Ratio (ACR) utile per ridurre i riflessi e migliorare il contrasto dello schermo.

Il processore è un Intel Core Ultra 9 affiancato dalle GPU NVIDIA RTX 5090, configurabili con fino a 64 GB di RAM DDR5 e SSD fino a 4 TB. Anche qui, troviamo le tecnologie avanzate di raffreddamento, come la camera di vapore personalizzata e il sistema Tri-Fan, che tengono sotto controllo la temperatura anche durante gli utilizzi più impegnativi.

Laptop ROG Strix G16/G18

I prodotti della serie ROG Strix G16/G18 hanno un display OLED ROG Nebula con risoluzione 2,5K e refresh rate a 240 Hz. Anche su questo modello torna la tecnologia Ambient Contrast Ratio (ACR).

Per quanto riguarda il processore, l’utente può scegliere tra AMD Ryzen 9 9955HX (G614), AMD Ryzen 9 9955HX3D (G814), o Intel Core Ultra 9 275HX (G615/815), abbinandoli alle GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, 5070 Ti o 5070, con fino a 32 GB di RAM e 4 TB di SSD. Presente anche stavolta il sistema di raffreddamento avanzato che assicura fluidità e stabilità anche nelle sessioni più impegnative.

Laptop Zephyrus G14/G16

I laptop Zephyrus G14/G16 combinano portabilità e potenza, con un peso ridotto e lo chassis in alluminio ultraleggero.

Hanno display OLED ROG Nebula con risoluzione 3K con refresh rate a 120 Hz (per il G14) oppure 2,5 K con refresh rate a 240 Hz (per il G16). Possono essere configurati con processori Intel Core Ultra 9 285H, AMD Ryzen AI 7 350 o AMD Ryzen AI 9 HX 370 affiancati da GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, o 5070.

Presenti anche stavolta i sistemi di raffreddamento avanzato che, nonostante le dimensioni contenute del laptop, riescono comunque a garantire un controllo sufficiente della temperatura.

Tablet 2-in-1 ROG Flow Z13

Il ROG Flow Z13 è un tablet 2-in-1 potente e versatile, con display OLED touch ROG Nebula da 13 pollici, con risoluzione 2,5K e refresh rate a 180 Hz.

Il processore è un AMD Ryzen AI Max+ 395 con GPU Radeon 8060S integrata, ed è formato da una CPU di classe desktop, una GPU RDNA 3.5 e una NPU con una potenza di calcolo totale di 50 TOPS, cosa che rende questo device a tutti gli effetti un Copilot+ PC.

GPU ROG XG Mobile 2025

La ROG XG Mobile 2025 è una GPU esterna leggera e compatta che migliora le prestazioni grafiche dei notebook. Al suo interno una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop che può essere collegata tramite Thunderbolt 5.

PC Desktop Serie ROG G700

Per i PC desktop della serie 2025 ROG Strix G700 gli utenti possono scegliere tra un procesore AMD Ryzen 7 9800X3D o un Intel Core Ultra 9 285K entrambi con GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Tutti i modelli possono essere configurati con fino a 64 GB di RAM e SSD PCIe Gen 5 ad alta velocità.

Oltre a questo la serie G700 include sistemi di raffreddamento ad aria e ad acqua, mantenendo sotto controllo la temperatura anche durante l’esecuzione dei carichi di lavoro più impegnativi.

Mini PC ROG NUC (2025)

Il ROG NUC (2025) può essere configurato con processori Intel Core Ultra 9 265H e GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop che, oltre a garantire performance di altissimo livello, permettono anche di accedere alle funzioni per il gaming basate sull’intelligenza artificiale.

Parliamo di un PC dalle dimensioni davvero ridotte, che può essere posizionato praticamente ovunque, e consentire ai gamer, ma anche ai professionisti o ai creatori contenuti, l’accesso a un comparto hardware di fascia alta con un ingombro minimo.

Altri componenti per il gaming

Il ROG Swift OLED PG27UCDM è un monitor QD-OLED 4K da 27 pollici con refresh rate a 240 Hz sviluppato per offrire ai gamer un’esperienza di gioco fluida in qualsiasi situazione. È compatibile con gli standard Dolby Vision HDR e HDR10.

Grazie al software ROG DisplayWidget Center è possibile regolare nel dettaglio tutte le impostazioni dello schermo, adattandolo facilmente a ogni esigenza.

Il ROG Rapture GT-BE19000AI è il primo router WiFi 7 con intelligenza artificiale e NPU integrata, progettato per migliorare le prestazioni di gioco e ottimizzare la gestione della rete.

Grazie alla tecnologia Triple-Level Game Acceleration, riduce il ping fino al 34% e offre impostazioni di banda personalizzabili per gaming e streaming, garantendo una connessione stabile anche durante l’uso intensivo.

Oltre a questo ci sono anche diverse funzioni avanzate come Adaptive QoS 2.0, AiProtection Pro e VPN che garantiscono agli utenti anche un elevato livello di sicurezza.