Come costruire un PC da gaming: guida completa per principianti

Assemblare un PC da gaming personalizzato ti permette di avere una macchina su misura per le tue esigenze, ottimizzando prestazioni e costi. Rispetto a un preassemblato, puoi scegliere ogni componente, aggiornare singole parti in futuro e, soprattutto, ottenere il massimo rapporto qualità/prezzo. Che tu voglia giocare in 1080p a 60 fps o spingerti fino al 4K e al ray tracing, costruire il tuo PC è il primo passo verso un’esperienza di gioco davvero personalizzata.

Componenti fondamentali di un PC da gaming

Ecco un elenco dei principali componenti necessari:

1. CPU (processore)

Il cervello del PC. Per il gaming, modelli come AMD Ryzen 5/7 o Intel Core i5/i7 sono ottime scelte in base al budget.

2. GPU (scheda video)

È il componente più importante per giocare bene. Le opzioni variano da NVIDIA GeForce RTX 4060/4070 a AMD Radeon RX 7600/7800.

3. RAM (memoria)

Almeno 16 GB DDR4 o DDR5 per giocare in modo fluido. I 32 GB sono utili se fai anche streaming o editing.

4. Scheda madre (motherboard)

Sceglila compatibile con il processore (socket AM5, LGA1700, ecc.) e che supporti tutte le periferiche desiderate.

5. SSD/HDD (archiviazione)

Un SSD NVMe è consigliato per il sistema operativo e i giochi principali. Un HDD può essere aggiunto per archiviare file più pesanti.

6. Alimentatore (PSU)

Assicurati che sia certificato (almeno 80+ Bronze) e abbastanza potente da reggere GPU e CPU. Es: 650W–750W.

7. Case

Oltre all’estetica, valuta il flusso d’aria, lo spazio interno e la compatibilità con i componenti.

8. Sistema di raffreddamento

I dissipatori stock vanno bene per build economiche, ma per CPU performanti meglio un raffreddamento a liquido o ventole avanzate.

Guida passo passo all’assemblaggio

Assemblare un PC può sembrare complesso, ma con pazienza e ordine è assolutamente fattibile, anche per chi è alle prime armi. Si parte dalla preparazione: è fondamentale lavorare su una superficie antistatica, con tutti i componenti e strumenti (come un cacciavite a stella) pronti. Una volta montata la CPU nel socket della scheda madre, facendo attenzione al corretto orientamento, si installano i moduli RAM negli slot previsti, idealmente in coppia per sfruttare il dual channel. Se previsto, si inserisce anche l’SSD M.2.

Successivamente, si fissa la scheda madre all’interno del case con le apposite viti, si monta la GPU nello slot PCIe x16 e si collega l’alimentatore con tutti i cavi necessari (24 pin, 8 pin CPU, cavi per GPU, SATA per eventuali hard disk). Dopo aver collegato il sistema di raffreddamento e le ventole, si chiude il case, si collega mouse, tastiera e monitor e si procede con l’installazione del sistema operativo, come Windows 11, tramite chiavetta USB. Una volta avviato il PC, non dimenticare di installare tutti i driver aggiornati per ogni componente.

Quanto costa un PC da gaming? (fasce di prezzo)

Il costo varia molto in base alle prestazioni desiderate. Una build entry level, con un budget tra i 700 e i 900 euro, consente di giocare in Full HD con una RTX 3050 o RX 6600. Salendo di fascia, una configurazione da 1000 a 1400 euro permette di ottenere ottime performance in 1440p grazie a schede come la RTX 4060 Ti o la RX 7700 XT. Per chi punta al 4K, invece, è necessario un investimento da 1600 euro in su, con GPU come la RTX 4070 Ti, 4080 o RX 7900 XTX.

Consigli finali per principianti

Prima di acquistare i componenti, è utile utilizzare siti come PCPartPicker per verificare la compatibilità tra le parti. Se è la tua prima esperienza, guardare video tutorial ti aiuterà ad affrontare l’assemblaggio con maggiore sicurezza. Non trascurare l’importanza di una buona ventilazione e di una gestione ordinata dei cavi, che migliora sia il flusso d’aria che l’estetica del case. Infine, se prevedi futuri upgrade, scegli un case spazioso e un alimentatore leggermente sovradimensionato: ti ringrazierai più avanti.

Se preferisci un PC da gaming piuttosto che una console quindi, creare il setup perfetto può sembrare complicato, ma seguendo i giusti passaggi diventa una sfida alla portata di tutti. Oltre al risparmio, ti porterà una grande soddisfazione personale. E poi, nulla batte la sensazione di giocare con una macchina costruita con le tue mani.