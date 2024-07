Connessione 5G: chi va più veloce in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Ookla ha pubblicato ufficialmente i risultati dei suoi Speedtest Awards, eleggendo per il quarto anno consecutivo Fastweb come rete mobile più veloce d’Italia

L’azienda ha posizionato al primo posto Fastweb che con la sua rete ottiene per la quarta volta consecutiva il podio e l’ambito premio di Fastest Mobile Network nel nostro paese seguita da Vodafone, WINDTRE, TIM e Iliad che vanno a chiudere la classifica.

I risultati degli Speedtest Awards

I risultati degli Speedtest Awards sono stati pubblicati sul sito ufficiale di Ookla e la classifica è la seguente:

Fastweb: 109.76 punti

Vodafone: 86.76 punti

WINDTRE: 81.56 punti

TIM: 68.00 punti

Iliad: 58.12 punti

Stando ai dati riportati da Ookla, dunque, Fastweb domina la classifica con un punteggio di 109,76 punti dovuti anche ai risultati ottenuti per la la miglior velocità mediana di download pari a 122,53 Mbps e alla miglior velocità mediana di upload pari a 31,41 Mbps.

I dati del report di Ookla

L’ambito riconoscimento assegnato da Ookla all’operatore di rete mobile più veloce in Italia deriva dall’analisi dei dati de test di velocità effettuati dagli utenti utilizzando l’app Speedtest (6.761.988 test registrati).

Per eleggere l’operatore più veloce viene utilizzato lo Speed Score, che prende in considerazione i dati che riguardano la misura della velocità mediana di download (che influenza all’80% il risultato finale) e quella di upload (che influenza al 20% il risultato finale) di ciascuno dei provider analizzati

Entrando nel dettaglio, Fastweb ha raggiunto una velocità mediana di download pari a 122,53 Mbps, seguita da WINDTRE con 83,47 Mbps, da Vodafone con una velocità pari a 81,91 Mbps, da Iliad con 65,01 Mbps e infine da TIM con 64,22 Mbps.

Per quanto riguarda, invece, l’upload il primo posto viene occupato Vodafone, con una velocità di 14,06 Mbps, segue poi Fastweb con 13,41 Mbps, WINDTRE con 12,45 Mbps, TIM con 11,00 Mbps e Iliad con 9,74 Mbps.

Nella classifica di Ookla si evidenzia anche la latenza mediana dei singoli operativi analizzati, con la classifica vede al primo posto TIM con 25 ms, Vodafone con 31 ms, WINDTRE con 35 ms e Fastweb e Iliad con 41 ms.

Infine, vale la pena analizzare anche le velocità più alte registrate da Ookla. Per il download la prima posizione viene occupata da Vodafone con 377,90 Mbps, secondo posto per Fastweb con 337,11 Mbps, poi WINDTRE con 305,08 Mbps, TIM con 296,77 Mbps e Iliad con 167,67 Mbps.

Per quanto riguarda le velocità più alte in upload il primo posto è di Vodafone che ha registrato una velocità di di 45,92 Mbps, poi WINDTRE con 39,24 Mbps, terzo posto per Fastweb con 39,12 Mbps, poi TIM con 36,41 Mbps e Iliad con 25,45 Mbps.