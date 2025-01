Netflix: come funziona l'utente extra con pubblicità in Italia e quanto costa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Netflix ha introdotto in Italia una nuova modalità di abbonamento per la condivisione dell’account con persone esterne al nucleo domestico, l’opzione prende il nome di utente extra con pubblicità e rappresenta una soluzione dal prezzo più accessibile per chi vuole condividere il proprio profilo alla piattaforma di streaming con altre persone.

Come funziona utente extra con pubblicità

La classica opzione per aggiungere utenti extra al piano di abbonamento è disponibile da maggio 2023 e consente agli abbonati Netflix di condividere l’accesso alla piattaforma con persone non conviventi. Per farlo, bisogna attivare un accesso supplementare al costo di 4,99 euro al mese, che si sommano al prezzo dell’abbonamento regolare.

Con la nuova formula con pubblicità, invece, l’obiettivo del colosso dello streaming è di ridurre questa spesa a 3,99 euro al mese, introducendo però alcune limitazioni. L’utente extra con pubblicità può utilizzare Netflix su un solo dispositivo alla volta, con un limite di 15 download mensili. La qualità video è limitata al Full HD e bisognerà fare a meno dell’audio spaziale.

L’utente avrà a disposizione un singolo profilo, non configurabile come account Bambini e, ovviamente, ci sono brevi interruzioni pubblicitarie durante la visione.

Bisogna, però ricordare che la possibilità di aggiungere utenti extra è disponibile solo per gli abbonati ai piani Standard e Premium.

Questa limitazione si applica anche agli abbonati che pagano il servizio tramite partner di terze parti come TIM, Vodafone o WindTre.

Importante sapere anche che il numero massimo di utenti extra varia in base al piano: il piano Standard, ad esempio, permette l’aggiunta di un solo utente extra, mentre per il piano Premium ne sono previsti un massimo di due.

Quanto costa Netflix in Italia?

Da ottobre 2024, i piani di abbonamento Netflix in Italia sono: il Piano Standard con Pubblicità che ha un costo di 6,99 euro/mese e garantisce streaming in FHD con pubblicità, accesso alla maggior parte dei contenuti sulla piattaforma, visione su due dispositivi contemporaneamente e accesso ai giochi per dispositivi mobili.

Piano Standard per il quale bisogna spendere 13,99 euro/mese e comprende streaming senza pubblicità in FHD, accesso completo a film, serie TV e giochi, visione su due dispositivi. Piano Premium che costa 19,99 euro/mese e garantisce lo streaming in Ultra HD con HDR, audio spaziale, contenuti senza pubblicità e visione su quattro dispositivi contemporaneamente. A questi ultimi due abbonamenti è possibile aggiungere le opzioni utente extra (4,99 euro al mese) e utente extra con pubblicità (3,99 euro al mese).

Di recente, il colosso dello streaming ha annunciato l’arrivo di un aumento di prezzi per gli abbonamenti in alcuni mercati selezionati: Stati Uniti, Canada, Portogallo e Argentina. Al momento l’Italia sembra essere esclusa da questi rincari ma è più che probabile che già nel corso del 2025, anche il listino prezzi del nostro paese subisca un ulteriore aggiornamento.