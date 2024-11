DJI svela il nuovo visore Googles N3: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: DJI

DJI ha annunciato il lancio di un nuovo prodotto: debutta oggi il DJI Goggles N3. Si tratta di un visore dedicato agli utenti DJI che intendono vivere un’esperienza immersiva durante l’utilizzo di uno dei droni dell’azienda.

DJI Goggles N3, infatti, consente di controllare, tramite il controller DJI RC Motion 3 (o con il DJI FPV Remote Cotnroller 3) da acquistare separatamente, i modelli Neo e Avata 2 che sono in grado di proiettare le immagini della fotocamera direttamente sul display del visore.

DJI Goggles N3

DJI Googles N3: caratteristiche tecniche

Il nuovo DJI Google N3 è dotato di uno schermo interno LCD con risoluzione di 1.080p e refresh rate di 60 Hz. La luminosità massima è di 1.350 nits e il campo di visuale è pari a 54°. Il visore è stato realizzato in modo da poter essere utilizzato, comodamente, anche da chi indossa gli occhiali, lasciando ampio spazio alla montatura. Per la trasmissione dei video dal drone al visore viene utilizzato il sistema DJI O4, con antenna 2T4R anti-interferenza.

Questo sistema consente di ottenere immagini in streaming fino a 1080p a 60 fps, con una latenza ridotta fino a 31 ms (per minimizzare la latenza è necessario utilizzare il drone Avata 2) e con la possibilità di ricevere immagini fino a 13 chilometri di distanza (anche in questo caso, il dato si riferisce ad Avata 2 mentre con Neo si riduce a 10 chilometri). Il bitrate della trasmissione video è di 60 Mbps.

DJI Google N3 è utilizzabile anche come cursore AR, prima del decollo o durante lo stazionamento del drone, permettendo all’utente di regolare le impostazioni in modo semplice, utilizzando il controller RC Motion 3 e il display del visore. La batteria è integrata nella scocca e, con una sola carica, consente di sfruttare fino a 2,7 ore di autonomia. Tramite il collegamento via USB-C, inoltre, è possibile condividere in tempo reale le immagini mostrate sul visore anche con lo smartphone.

C’è anche uno slot per schede microSD, fino a una capacità massima di 512 GB, per l’archiviazione dei video in locale. Il peso complessivo del dispositivo è di 536 grammi mentre la temperatura operativa varia da -10 °C a 40 °C, permettendo così l’utilizzo in vari contesti.

DJI Goggles N3: prezzo e disponibilità

Il nuovo DJI Goggles N3 entra subito in fase di preordine, sullo store ufficiale oltre che su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati. Il visore è disponibile con un prezzo di lancio di 269 euro. La data di uscita è fissata per il prossimo 5 di dicembre.

DJI Goggles N3