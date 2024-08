Nuovi caricatori e Power Bank Anker, schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Anker

Anker ha presentato i nuovi caricatori della serie Prime, prodotti di fascia alta, molto efficienti e costruiti per durare a lungo.

E i device in catalogo sono davvero molti e adatti a tutte le esigenze, si parte dagli Anker Prime Charger da 100/200/250 W, fino ad arrivare al Power Bank Anker Prime e all’utilissima Anker Prime Charger Docking Station, un dispositivo 14-in-1 pronto a soddisfare tutte le esigenze degli utenti.

Anker Prime Charger da 100 W: scheda tecnica e prezzo

L’Anker Prime Charger da 100 W ha due porte USB-C in grado di erogare una potenza massima fino a 100 W e una porta USB-A che, invece, arriva a una potenza di 22,5 W. Per chi decidesse di caricare più device contemporaneamente, la porta USB-C primaria garantirà comunque 100 W, mentre l’USB-C secondaria sarà limitata a 24 W.

Per quanto riguarda il design, si tratta di un prodotto estremamente compatto, realizzato con tecnologia GaN (nitruro di Gallio) una delle innovazioni più interessanti nel segmento dei caricatori, che sta gradualmente conquistando tutti i grandi brand del settore.

Il corpo è tutto in metallo e funziona anche da dissipatore di calore, inoltre grazie a un sensore interno in caso di temperature elevate l’erogazione di corrente viene limitata. Il connettore per l’alimentazione si può richiudere a 90°, così da diventare ancora più compatto. Il prezzo di questo dispositivo è di 79 euro.

Anker Prime Charger – Potenza erogata 100 W

Anker Prime Charger da 200 W: scheda tecnica e prezzo

L’Anker Prime Charger da 200 W, Invece, è pensato per la scrivania e per tutti quegli utenti che hanno bisogno di un sistema di ricarica multidevice. Le specifiche tecniche sono simili all’altro modello ma, ovviamente, la potenza massima sale a 200 W e le porte in dotazione sono raddoppiate con quattro USB-C e due USB-A.

Anche questo prodotto è realizzato con tecnologia GaN ma stavolta c’è un processore interno che regola la distribuzione della carica, inviando più energia al dispositivo con il maggior Power Delivery.

Crescono, ovviamente, le dimensioni e il peso che arriva a circa 500 grammi; il cavo di alimentazione si può rimuovere, cosa che rende il device un po’ più compatto. Il prezzo di questo caricatore è lo stesso di quello della versione da 100 Watt, 79 euro.

Anker Prime Charger – Potenza erogata 200 W

Anker Prime Charger da 250 W: scheda tecnica e prezzo

Per quanto riguarda l’Anker Prime Charger da 250 W (in foto) si tratta dell’unica vera soluzione fissa, da posizionare sulla scrivania per alimentare device diversi, inclusi quelli che hanno bisogno di maggiore potenza come un notebook ad esempio.

Stavolta la potenza massima sale a 250 W, con quattro USB-C e due USB-A e, per la prima volta, uno schermo che mostra le varie informazioni sull’alimentatore. L’USB-C principale arriva fino a 140 W, le altre tre arrivano fino a 100 W, mentre le USB-A come sempre sono ferme a 22,5 W. Anche questo prodotto troviamo la componentistica in GaN e il processore interno che regola la distribuzione della carica.

Crescono ulteriormente dimensioni e peso che arriva a circa 700 grammi, del resto come già anticipato questo è l’unico modello pensato per essere posizionato unicamente sulla scrivania. Il prezzo sale a ben 159,99 euro.

Anker Prime Charger – Potenza erogata 250 W

Anker Prime Power Bank: scheda tecnica e prezzo

Il Power Bank Anker Prime ha una capacità di ben 27.650 mAh e una potenza totale è di 250 W, sommando le due USB-C e l’USB-A in dotazione.

Molto interessante la presenza del Bluetooth che permette all’utente di collegare il power bank all’applicazione ufficiale di Anker per monitorare lo stato della batteria.

Si tratta di un caricatore portatile dalle grandi potenzialità, ma che ha un costo non proprio contenuto di 169,99 euro a cui si può aggiungere anche uno stand di ricarica a 3 pin con 100 W di potenza, per il quale non è stato ancora comunicato il prezzo ufficiale.

Anker Prime Power Bank – Batteria da 27.650 mAh

Anker Prime Charging Docking Station: scheda tecnica e prezzo

Infine, c’è l’Anker Prime Charging Docking Station, una stazione di ricarica 14-in-1 che consente all’utente di avere a disposizione molte interfacce diverse. Dalle classiche porte USB-C da 100 W fino ad arrivare a due uscite HDMI con risoluzione 4k a 60 Hz e senza dimenticare altre tre USB da 10 Gbps, tre USB a 480 Mbps, lo standard Power Delivery a 160 W, la porta Ethernet a 1 Gbps e un’uscita audio.

Insomma si tratta praticamente della docking station definitiva che ha un prezzo di 199,99 euro, alto ma comunque pienamente giustificabile dalla grande versatilità del prodotto e dall’ampia varietà di interfacce appena descritte.

Anker Prime Charging Docking Station – 14 interfacce diverse