Apple contro Qualcomm, quale è il modem 5G più veloce

Fonte foto: Apple

Tra le novità del nuovo iPhone 16e c’è anche il modem C1. Si tratta del primo modem 5G realizzato direttamente da Apple che per gli altri modelli della gamma iPhone, si rivolge a fornitori esterni e, in particolare, a Qualcomm e alla sua gamma di modem Snapdragon X. Un test realizzato da Ookla, azienda nota per il suo speedtest e per le analisi delle reti Internet su scala globale, ha messo in evidenza le ottime performance del modem C1 che, in alcuni contesti, riesce già a superare le proposte di Qualcomm.

Apple batte Qualcomm?

Il risultato dei test eseguiti da Ookla conferma i rapporti di forza tra Qualcomm e Apple per quanto riguarda i modem 5G ma evidenzia alcune sorprese. Il test ha messo a confronto il nuovo iPhone 16e con il modem C1 e l’iPhone 16 con il modem Snapdragon X71 di Qualcomm che, a differenza del modello realizzato da Apple, include anche il supporto al 5G mmWave, in grado di offrire un boost prestazionale.

Il confronto tra C1 e Snapdragon X71 si conclude in un pareggio ma andando ad analizzare il decimo percentile e, quindi, i test effettuati con condizioni di rete non ottimali si registra una vittoria di iPhone 16e e, quindi, del modem di Apple. Quando la rete migliora, invece, i rapporti di forza cambiano. Nel novantesimo percentile, infatti, sono iPhone 16 e il modem di Qualcomm ad avere la meglio.

Da segnalare anche nei test effettuati (con tre diversi operatori americani) il modem di Apple riesce a battere sempre quello di Qualcomm per quanto riguarda la velocità in upload. I risultati ottenuti sono più che soddisfacenti, anche considerando il fatto che C1 è il primo prodotto di questo tipo realizzato da Apple che, in passato, ha acquisito la divisione di Intel che si occupava di realizzare modem.

C1 arriva anche su altri iPhone?

iPhone 16e è stato un vero e proprio test per il modem C1 che, in futuro, potrebbe arrivare anche su altri dispositivi della gamma Apple, come iPhone e iPad. L’azienda di Cupertino potrebbe anche decidere di aggiornare il modem e presentare il modello C2 da lanciare con i nuovi iPhone 17 che debutteranno nel corso della seconda metà dell’anno.

Al momento, non ci sono ancora conferme sulla questione ma è chiaro che Apple intende, modello dopo modello, ridurre le forniture di modem da aziende terze andando a utilizzare i prodotti della sua nuova divisione. Ulteriori dettagli in merito, soprattutto per quanto riguarda i prossimi iPhone, arriveranno nelle prossime settimane.