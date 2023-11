De'Longhi, la macchina espresso top a prezzo mini: sconto esagerato

Fonte foto: Amazon

La colazione è sacra. A differenza di molti altri Paesi, anche dell’area mediterranea, in Italia la colazione è una sorta di rito da consumarsi in casa con una liturgia ben precisa. E al centro di tutto c’è lui, il caffè espresso. O una sua "variante" con l’aggiunta di latte montato alla perfezione. Una combinazione che trova la sua sublimazione nelle macchine espresso (manuali o automatiche che siano) con montalatte incluso.

La macchina caffè espresso Magnifica S di De’Longhi è l’ideale per preparare bevande per la colazione per ogni evenienza. Il caffè è buono e profumato come quello del bar; preparare della crema di latte soffice e densa sarà semplice e veloce; i comandi intuitivi ti permetteranno di bere un caffè come piace a te in una manciata di secondi. Insomma, una macchina espresso perfetta per esigenze casalinghe (e non solo) disponibile a un prezzo senza precedenti su Amazon. Un’offerta schock da non farsi scappare per nessun motivo al mondo.

De’Longhi Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il caffè come lo preferisci. Grazie alla macchina espresso De’Longhi Magnifica S potrai bere il caffè esattamente come piace a te. Grazie al macinacaffè incluso potrai infatti scegliere tra 13 diversi livelli di macinatura, potrai selezionare caffè lungo o caffè corto e aroma forte o aroma più delicato. Insomma, un vastissimo ventaglio di opzioni per permetterti di creare da 0 il tuo caffè preferito.

Il gruppo infusore, poi, si occupa di dosare automaticamente e poi pressare la quantità precisa di caffè per una bevanda praticamente perfetta. La pompa estrae il caffè alla pressione più adatta, per un sapore e una cremosità che nulla hanno da invidiare a quello del bar.

Il sistema Latte Manuale ti permette di montare una crema di latte soffice e densa come quella del bar sotto casa. Cappuccino, latte macchiato e latte saranno praticamente al livello di quello del tuo barista preferito. Non solo: puoi utilizzare il cappuccinatore manuale anche per avere istantaneamente dell’acqua calda da utilizzare per tè, infusi e tisane di ogni genere.

Attraverso l’intuitivo pannello di controllo centrale potrai scegliere la bevanda che preferisci e berla nel giro di una manciata di secondi. Potrai impostare la lunghezza del caffè, l’aroma e il tempo di estrazione come più preferisci, per una pausa caffè senza paragoni.

De’Longhi, la macchina caffè espresso al minimo storico: sconto e prezzo finale

La macchina caffè espresso del produttore italiano è disponibile oggi su Amazon al prezzo più basso di sempre. Merito dello sconto del 43% garantito dal colosso del commercio elettronico che ti fa risparmiare centinaia di euro. Acquistandola oggi la paghi 299,00 euro anziché 520,00 euro come da prezzo di listino. Il risparmio è considerevole: ti costa 230 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore italiano.

