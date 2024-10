De'Longhi, la macchina caffè espresso a prezzo bassissimo: sconto esagerato

Fonte foto: 123rf

Riscoprire il piacere di preprarare e bere un buon caffè, con un tocco di stile retrò. La De’Longhi Icona Vintage ha infatti tutto ciò di cui hai bisogno per bere un caffè preparato a regola d’arte ogni volta che vorrai nel corso della giornata. Ma non solo.

La macchina espresso dello storico marchio italiano non è solo dotata di un sistema di estrazione di livello professionale, ma mette a disposizione anche un pannarello manuale grazie al quale potrai sia montare una crema di latte soffice e schiumosa, sia preparare in maniera semplice e veloce tisane, tè e infusi di ogni genere. Il tutto sfruttando un sistema di comandi intuitivi posti in posizione facilmente accessibile. Insomma, la macchina espresso perfetta per gli amanti del buon caffè oggi disponibile su Amazon a un prezzo mai visto sinora: l’offerta top del colosso del commercio elettrico ti fa risparmiare decine di euro.

DeLonghi Icona Vintage Beige

DeLonghi Icona Vintage Nero

DeLonghi Icona Vintage Verde

Macchina caffè espresso De’Longhi a metà prezzo: oggi la paghi pochissimo

Uno sconto che non ha precedenti, quello disponibile oggi sulla macchina caffè espresso in offerta su Amazon. La De’Longhi Icona Vintage è scontata del 47% al prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Comprandola adesso la paghi 128,00 euro contro i 239,90 euro del listino. Il risparmio è superiore ai 100 euro: non è mai stata così conveniente come oggi.

DeLonghi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Completa e versatile, la De’Longhi Icona Vintage è perfetta per preparare degli ottimi caffè ogni volta che ne avrai voglia. Merito di un sistema di estrazione che permette di ottenere una bevanda profumata e intensa e calda al punto giusto. Il portafiltro con dispositivo crema può essere utilizzato sia con caffè in polvere, sia con cialde ESE.

Il Cappuccino System con il suo montalatte manuale è perfetto per preparare crema di latte soffice e schiumosa per cappuccini, latte macchiato e altre bevande per la colazione o per una serata invernale passata davanti al camino. L’acqua calda del montalatte può poi essere utilizzata per preparare tè, tisane e infusi nel giro di una manciata di secondi.

Come detto all’inizio, poi, la Icona Vintage è caratterizzata da un sistema di controllo estremamente intuitivo. Nella parte frontale è infatti presente un pannello di gestione grazie al quale avviare l’estrazione del caffè oppure il montalatte manuale per preparare crema di latte, tisane e infusi nel giro di una manciata di secondi.

