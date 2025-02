De'Longhi, la macchina caffè espresso a prezzo stracciato: offerta imperdibile

Il caffè è un piacere, recitava uno slogan pubblicitario di qualche tempo fa. E con la De’Longhi Perfetto Magnifica S, preparare il caffè sarà ogni volta un piacere. La macchina caffè espresso dello storico marchio italiano, infatti, ha tutto quello di cui hai bisogno per bere un ottimo caffè ogni volta che ne hai voglia.

Grazie a un blocco di estrazione di livello professionale e a varie funzioni avanzate, potrai personalizzare ogni singolo passaggio del processo di infusione. Questo ti permette di creare una bevanda che più si avvicina ai tuoi gusti: dalla miscela di caffè alla lunghezza, passando per l’intensità, ogni "parametro" è sotto il tuo diretto controllo.

La macchina espresso dello storico marchio italiano, poi, è disponibile con una promozione mai vista prima. Oltre a uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro, puoi anche scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Un vero affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

DeLonghi Perfetto Magnifica S

Come accennato poco più sopra, comprare oggi la De’Longhi Perfetto Magnifica S è doppiamente conveniente. Lo sconto del 40% garantito da Amazon fa scendere il prezzo al minimo storico di 299,00 euro, con un risparmio di ben 200 euro rispetto al listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Optando per questa modalità di pagamento, la De’Longhi Perfetto Magnifica S costa 60 euro al mese per 5 mesi.

Tutto ruota attorno al concetto di personalizzazione. La De’Longhi Perfetto Magnifica S è la macchina espresso perfetta per le tue esigenze nel caso tu voglia avere sempre tutto sotto controllo. Dalla scelta della miscela di caffè alla lunghezza della bevanda, infatti, la macchina espresso del marchio italiano ti permette di personalizzare tutti i parametri che incidono sul sapore e sul profumo del tuo caffè.

Grazie al macinacaffè incorporato – che puoi impostare su 13 differenti livelli – potrai macinare i chicci al momento, così da preservarne intatte tutte le proprietà organolettiche. Dal pannello di cotnrollo frontale potrai invece impostare l’intensità e la lunghezza della bevanda: di volta in volta potrai scegliere una configurazione differente fino a che non trovi quella che più si avvicina al tuo concetto di "caffè perfetto".

Il pannarello manuale, infine, ti permette di preparare una crema di latte schiumosa e densa come quella del tuo bar di fiducia. Potrai così bere un cappuccino (o un latte macchiato, o un caffè macchiato) a regola d’arte ogni volta che vorrai. Senza considerare, poi, che l’acqua bollente del pannarello può essere utilizzata anche per preparare quasi istantaneamente tisane, tè e infusi.

