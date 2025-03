De'Longhi, macchina caffè espresso a prezzo mai visto: oggi la paghi pochissimo

Versatile e facile da utilizzare, la macchina espresso del produttore italiano è perfetto per preparare caffè e decine di altre bevande per la colazione. Lo sconto di oggi su Amazon fa crollare il prezzo.

Fonte foto: Amazon

La preferita da chi vuole mantenere il controllo su tutto. Anche il caffè. Ci stiamo riferendo alla De’Longhi Perfetto Magnifico S, macchina caffè espresso automatica grazie alla quale potrai gestire ogni singolo passaggio del processo di estrazione del caffè.

Facile da utilizzare grazie all’intuitivo pannello posto nella parte frontale della macchina, la Perfetto Magnifica S ti consente di bere un caffè degno del tuo bar preferito ogni volta che vorrai, direttamente a casa. Comoda, oltre a essere estremamente personalizzabile. Potrai infatti scegliere in autonomia la miscela di caffè, l’intensità e molti altri parametri, così da avere una bevanda esattamente come piace a te.

Oggi, poi, la trovi a un prezzo davvero imperdibile. Il doppio sconto garantito da Amazon fa crollare il prezzo al minimo storico. E puoi anche scegliere di dilazionare il pagamento a tasso zero.

Macchina caffè espresso De’Longhi a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione da cogliere prima che termini, quella disponibile oggi sulla macchina caffè espresso dello storico marchio italiano. La De’Longhi Perfetto Magnifica S è disponibile con uno sconto del 44% al quale si somma un coupon del valore di 15 euro (ricorda di attivarlo prima di aggiungere il prodotto al carrello). In questo modo, la macchina espresso ti costa 264,90 euro nziché 499,00 euro, con uno sconto totale che sfiora il 50%.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità, la De’Longhi Perfetto Magnifica S costa 53 euro al mese per cinque mesi.

De’Longhi Perfetto Magnifica S: caratteristiche e funzionalità

L’ideale per bere il caffè come vuoi tu. Come detto, con la De’Longhi Perfetto Magnifica S puoi gestire come preferisci tutti i vari parametri che incidono sul sapore, l’aroma e il profumo del caffè. A partire, ovviamente, dalla miscela fino alla lunghezza. Grazie al macinacaffè ceramico incorporato, potrai utilizzare la miscela di caffè in grani che preferischi.

Dal pannello centrale puoi scegliere sia il livello di granulosità del caffè, sia l’intensità e la lunghezza della bevanda. Insomma, potrai vestire i panni del barista e speriementare sino a che non trovi la combinazione perfetta per bere un caffè esattamente come piace a te.

Il montalatte manuale ti permette di creare una crema di latte schiumosa e soffice come quella del bar, per preparare cappuccini, caffè macchiati e latte macchiato degni della miglior caffetteria. Oppure, potrai utilizzare l’acqua calda per preparare tè, tisane e infusi in una manciata di secondi e berli ogni volta che vorrai.

