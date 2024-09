De'Longhi, prezzo stracciato per la macchina caffè espresso professionale

Fonte foto: Amazon

Fare un buon caffè non richiede chissà quali segreti o trucchi. Sarà sufficiente scegliere un’ottima miscela di caffè e, ovviamente, avere una macchina da caffè espresso che permetta di estrarre il meglio da quella magica polvere. Bastano questi due elementi, dunque, per bere ogni volta che si vuole un caffè gustoso e profumato, grazie al quale svegliarsi al meglio ogni mattino o rilassarsi durante una dura giornata di lavoro.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

E se sulla miscela di caffè ognuno può avere la propria opinione e i propri gusti, ci sono ben pochi dubbi sul fatto che la De’Longhi Magnifica S sia una delle migliori macchine espresso oggi disponibili in commercio. Dotata di un sistema di estrazione potente e di livello professionale, permette di bere il caffè esattamente come piace a te. E grazie al cappuccinatore manuale, potrai preparare una crema di latte soffice e corposa come quella del bar. Il tutto a un prezzo eccezionale: lo sconto garantito oggi da Amazon fa risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo di listino.

Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE, Nero

De’Longhi, la macchina caffè espresso è al minimo storico: sconto e prezzo finale

La promozione disponibile oggi sulla macchina caffè espresso dello storico marchio italiano è di quelle che non capitano molto spesso. La De’Longhi Magnifica S è scontata del 41% con il prezzo crollato al punto più basso di sempre su Amazon. Comprandola adesso la si paga 289,90 euro contro i 519,99 euro del prezzo consigliato dal produttore. Un risparmio considerevole, di ben 230 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare a rate a tasso zero, senza nessun costo aggiuntivo. Optando per questa modalità di pagamento, la De’Longhi Magnifica S costa 58 euro al mese per cinque mesi. Praticamente il costo di due caffè al giorno.

Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE, Nero

De’Longhi Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie alla De’Longhi Magnifica S si potrà preparare un caffè profumato e gustoso in pochi, semplici, passaggi e in una manciata di secondi. Dotata di macinacaffè ceramico, la macchina espresso dello storico marchio italiano permette di utilizzare sia caffè già macinato, sia caffè in chicchi. In questo secondo caso, si potrà scegliere la granularità desiderata, impostando uno dei 13 livelli selezionabili dal pannello di controllo centrale.

Sempre da qui, poi, è possibile scegliere il livello di intensità dell’estrazione e la lunghezza del caffè: tutti parametri che consentiranno di estrarre una bevanda che sia esattamente come si preferisce. Insomma, si potrà procedere per tentativi sino a che non si trova la configurazione che meglio risponde ai propri gusti.

Con il montalatte manuale, invece, si potrà montare una crema di latte soffice e corposa per bere cappuccini a regola d’arte (o caffè macchiati o latte macchiati) ogni volta che si vorrà. Non solo: sfruttando l’acqua calda pronta in una manciata di secondi sarà possibile preparare tè, tisane e infusi per scaldarsi nei freddi pomeriggi invernali.

Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE, Nero