La macchina caffè espresso De'Longhi è al minimo storico: prezzo stracciato

Fonte foto: Amazon

Per la colazione, ma non solo. Grazie alla macchina espresso De’Longhi Perfetto Magnifica S, infatti, sarai in grado di preparare non solo degli ottimi caffè degni del miglior bar in circolazione, ma potrai preparare decine di altre bevande in un batter d’occhio e senza impiegare troppo tempo.

La macchina caffè espresso dello storico marchio italiano è versatile e completa e permette di preparare bevande di ogni genere: caffè, tisane e infusi oltre a ogni tipologia di bevanda a base di latte caldo o freddo. Insomma, potrai preparare delle ottime colazioni o bere il tè delle 5 del pomeriggio utilizzando un unico elettrodomestico. E grazie allo sconto top di oggi, la Perfetto Magnifica S ti costa pochissimo: uno sconto esagerato che fa crollare il prezzo al minimo storico.

DeLonghi Perfetto Magnifica S

Macchina espresso De’Longhi a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un’offerta da non lasciarsi sfruttare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sulla macchina caffè espresso dello storico marchio italiano. La Perfetto Magnifica S di De’Longhi può essere acquistata al prezzo più basso di sempre, pagandola a rate senza interessi né spese di istruttoria. Insomma, una promozione che difficilmente verrà riproposta a breve.

Acquistando adesso la macchina espresso De’Longhi approfitti di uno sconto del 40%, con il prezzo che crolla a un livello mai raggiunto prima d’ora. Ora la Perfetto Magnifica S costa 299,00 contro i 499,00 euro del listino. I conti sono semplici: con l’acquisto immediato risparmi 200 euro rispetto al prezzo consigliato dal marchio italiano.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai propri metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate a tasso 0. In questo modo la De’Longhi Perfetto Magnifica S costa 59,80 euro al mese per cinque mesi.

DeLonghi Perfetto Magnifica S

De’Longhi Perfetto Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Semplicità e personalizzazione. Questi i due cardini attorno ai quali sembra esser progettata – e realizzata – la De’Longhi Perfetto Magnifica S. Facile da utilizzare, consente di personalizzare ogni singolo aspetto della preparazione del caffè e delle altre bevande a base di latte.

Dotata di un macinacaffè, la Perfetto Magnifica S consente così di utilizzare la miscela di caffè che si preferisce e il livello di macinatura desiderato. Potrai infatti scegliere tra 13 livelli differenti, così da avere un caffè della granulosità che si desidera. Si potrà poi scegliere l’intensità e la lunghezza della bevanda, così da adattarne l’intensità ai propri gusti. Insomma, sarà possibile estrarre un caffè così come lo preferisci.

Il tutto senza perdere giornate su giornate per capire come funziona il sistema di controllo della macchinetta espresso. Tutti i comandi della De’Longhi Perfetto Magnifica S sono infatti posizionati nella parte centrale, in maniera ergonomica e facili da raggiungere. La manopola centrale consente di selezionare l’intensità dell’aroma, mentre i pulsanti ai lati sono da utilizzare per scegliere 1 o 2 caffè e caffè lungo o caffè corto. Sempre dalla console centrale è possibile attivare il cappuccinatore, per una crema di latte densa e cremosa.

DeLonghi Perfetto Magnifica S