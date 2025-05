DeLonghi, sconto esagerato sulla macchina caffè espresso: costa pochissimo

Fonte foto: Amazon

Bere il caffè espresso come quello del tuo bar di fiducia, direttamente a casa e senza affidarsi a capsule e cialde varie. Tutto questo (e molto di più) è reso possibile dalla De’Longhi Perfetto Magnifica S, macchina espresso che ben presto diventerà la tua principale alleata mattutina.

La macchina caffè espresso automatica dello storico marchio italiano, infatti, ti permette di preparare un caffè esattamente come piace a te. Sarai tu a scegliere intensità e lunghezza della bevanda, oltre ovviamente a quale miscela di caffè impiegare. E con il montalatte manuale, potrai preparare una crema di latte schiumosa perfetta per preparare caffè macchiato, latte macchiato e cappuccino a regola d’arte.

La promozione di oggi su Amazon, poi, è di quelle che non capitano tanto spesso. La macchina espresso ti costa pochissimo e puoi scegliere di pagarla a rate senza spese aggiuntive.

Macchina espresso De’Longhi a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare la De’Longhi Perfetto Magnifica S è oggi doppiamente conveniente. A patto, però, che tu lo faccia su Amazon. Il colosso del commercio elettronico ti permette di acquistare la macchina caffè espresso dello storico marchio italiano a un prezzo bassissimo, con un risparmio sul listino di diverse centinaia di euro. Inoltre, puoi scegliere di pagare a rate senza spese aggiuntive: una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Ma procediamo con ordine.

La De’Longhi Perfetto Magnifica S è disponibile su Amazon con uno sconto del 44%: comprandola oggi la paghi 279,99 euro anziché 499,00 euro. Il risparmio è considerevole: ben 220 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in cinque rate a tasso zero e senza spese di istruttoria. In questo caso, la De’Longhi Perfetto Magnifica S ti costa 56 euro al mese per cinque mesi. Praticamente meno di due caffè al giorno.

DeLonghi Perfetto Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un caffè perfetto, degno del miglior bar in circolazione. La Perfetto Magnifica S di De’Longhi ti permette di preprare un caffè che non ha nulla da invidiare a quello che prendi ogni giorno nel tuo bar di fiducia. Merito di un gruppo infusore di livello professionale, che dosa la giusta quantità di acqua con la pressione ideale e alla temperatura perfetta. Il processo di estrazione permetterà così di cogliere tutte le sfumature sensoree della miscela di caffè che hai deciso di acquistare.

Grazie al macinacaffè ceramico, infatti, la De’Longhi Perfetto Magnifica S ti dà modo di utilizzare la miscela di caffè che preferisci, direttamente in chicchi. Potrai poi scegliere il livello di granulosità della macinazione tra 13 livelli differenti, così da poter bere una bevanda come tu vuoi.

Il pannarello manuale, facile da utilizzare e pulire, è perfetto per preparare una crema di latte densa e schiumosa come quella del bar.

