Sconto esagerato per la macchina caffè espresso DeLonghi: va comprata ora

Un inno alla personalizzazione. Con la De’Longhi Perfetto Magnifica, ogni bevanda per la colazione avrà il gusto e i profumi che tu preferisci. La macchina espresso automatica dello storico marchio italiano, infatti, ti permette di controllare ogni singolo aspetto della preparazione: dalla scelta della miscela di caffè sino all’intesità della bevanda.

Il tutto in maniera semplice e intutiva. Grazie al pannello di controllo frontale, preprare un caffè, un cappuccino, un latte macchianto o qualunque altra bevanda calda vorrai richiederà una manciata di secondi e pochissimo impegno. Insomma, potrai bere un caffè degno del miglior bar ogni volta che vorrai direttamente in casa.

E con la promozione che trovi oggi su Amazon, comprare la macchina espresso dello storico marchio italiano è più conveniente che mai. Allo sconto che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico si aggiungela possibilità di pagare in cinque rate a tasso 0. Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

La macchina espresso De’Longhi a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La De’Longhi Perfetto Magnifica S è disponibile oggi su Amazon a un prezzo eccezionale. Merito dello sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 289,00 euro. Un risparmio considerevole, rispetto ai 499,00 euro del listino: comprandola oggi risparmi ben 210 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in cinque rate, senza interessi né spese di istruttoria. Scegliendo questa modalità di pagamento, la De’Longhi Perfetto Magnifica S costa 57,80 euro al mese per cinque mesi.

De’Longhi Perfetto Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Bere un caffè esattamente come piace a te, ogni volta che vuoi e senza dover uscire di casa non è mai stato così semplice. Come accennato più su, con la De’Longhi Perfetto Magnifica S potrai preparare il caffè che più si avvicina ai tuoi gusti in un batter d’occhio.

Grazie al macinacaffè incorporato (con 13 livelli di macinazione tra cui scegliere) potrai utilizzare la tua miscela di caffè preferita in grani e macinarla al momento, così che non perda di gusto e fragranza. Dal pannello centrale potrai anche selezionare la lunghezza preferita e l’intensità. Al resto penserà il sistema di estrazione professionale, capace di garantire risultati paragonabili alle macchine espresso del bar sotto casa.

Il pannarello montalatte manuale, invece, permette di montare una schiuma di latte cremosa e soffice come quella del tuo bar preferito, per un cappuccino degno di un vero e proprio esperto di latte art. Non solo: potrai utilizzare il pannarello anche per avere istantaneamente acqua calda da utilizzare per tisane, infusi o te, perfetti per affrontare al meglio le fredde serate invernali.

