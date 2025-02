La macchina espresso De'Longhi costa pochissimo: è l'affare del giorno

Prezzo senza precedenti per la macchina espresso del colosso italiano. Versatile e facile da utilizzare, è disponibile al minimo storico e puoi anche pagarla a rate a tasso zero.

Fare un buon caffè non è mai stato così semplice. La macchina caffè espresso De’Longhi Perfetto Magnifica S è infatti progettata per rendere l’esperienza di fare e bere un buon caffè quanto più semplice e immediata possibile. Il tutto, però, permettendoti di personalizzare ogni singolo aspetto di questa operazione.

La macchina dello storico marchio italiano, infatti, ti consente di scegliere la miscela di caffè, impostare l’intensità e la lunghezza, per una bevanda a tua "immagine e somiglianza". Il tutto, però, in maniera semplice e intuitiva grazie a un pannello di gestione progettato alla perfezione.

Grazie alla promozione odierna su Amazon, la De’Longhi Perfetto Magnifica S è acquistabile a un prezzo senza precedenti. E puoi anche scegliere di pagare a rate senza interessi né costi per l’istruttoria. Un affare da cogliere al volo per iniziare la giornata nel migliore dei modi.

De’Longhi, la macchina espresso a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Offerta mai così conveniente, per la De’Longhi Perfetto Magnifica S. La macchina espresso dello storico marchio italiano è infatti disponibile al minimo storico grazie a uno sconto senza precedenti. E, come accennato poco più sopra, può essere pagata a rate senza alcun costo aggiuntivo (interessi zero e nessuna spesa per l’istruttoria). Ma procediamo con ordine.

La De’Longhi Perfetto Magnifica S è disponibile con uno sconto del 44% sul listino e la paghi 279,00 euro. Il risparmio è considerevole: ben 220 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore italiano.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono optare per il pagamento in 5 rate a tasso zero. In questo modo, la macchina caffè espresso ti costa solo 56 euro al mese per cinque mesi. Praticamente, meno di due caffè al giorno.

De’Longhi Perfetto Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La De’Longhi Perfetto Magnifica S è la macchina caffè espresso che fa al tuo caso se vuoi avere sempre sotto controllo ogni aspetto del processo di infusione ed estrazione. Abbiamo già detto, infatti, che ogni singolo passaggio è da te personalizzabile.

Grazie al macinacaffè ceramico incluso (regolabile su 13 differenti livelli di granularità), potrai scegliere la miscela di caffè in chicchi che preferisci e macinarla al momento, per un profumo e un gusto che non temono paragoni. Dal citato pannello centrale potrai scegliere l’intensità della bevanda e la sua lunghezza: potrai così bere un caffè ristretto a inizio mattina, per un sapore più deciso e "carico", per poi optare per un’estrazione più lunga a metà giornata. O il contrario.

Il pannarello manuale è perfetto per preparare una schiuma di latte densa e cremosa come quella del tuo bar preferito. Bere un cappuccino, un latte macchiato o un caffè schiumato non sarà mai stato così semplice.

