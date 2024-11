Sconto esagerato sulla macchina caffè espresso DeLonghi: affare del giorno

Completa e versatile, la macchina espresso del marchio italiano è l'ideale se vuoi preparare bevande per la colazione che non hanno nulla da invidiare a quelle del tuo bar preferito.

Preparare un caffè a regola d’arte è meno complesso di quello che tu possa pensare. Tutto ciò di cui hai bisogno, infatti, è una buona miscela di caffè e una macchina espresso grazie alla quale estrarre una bevanda che ha ben poco da invidiare a quella del tuo bar preferito.

E grazie alla De’Longhi Perfetto Magnifica S, questa operazione è più semplice che mai. Versatile e intuitiva, sfrutta un sistema di infusione di livello professionale per consentirti di bere il miglior caffè possibile ogni volta che vuoi. E grazie alle offerte della settimana del Black Friday di Amazon, la macchina espresso dello storico marchio italiano è più conveniente che mai: comprandola ora risparmi centinaia di euro.

Macchina espresso De’Longhi a tasso 0 su Amazon: sconti, rate e prezzo finale

Oggi la macchina caffè espresso De’Longhi è doppiamente conveniete. Allo sconto senza precedenti, infatti, si somma la possibilità di pagarla a rate senza spese aggiuntive (zero interessi e nessuna spesa per l’istruttoria). Insomma, un affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

La De’Longhi Perfetto Magnifica S è disponibile su Amazon con lo sconto del 48% al prezzo più basso di sempre. Comprandola adesso la paghi 259,00 euro anziché 499,00 euro, come da listino. Il risparmio è decisamente interessante: ti costa 240 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore italiano.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento rateale a tasso 0. Scegliendo questa modalità, la De’Longhi Perfetto Magnifica S ti costa 51,98 euro al mese per 5 mesi. Praticamente meno di due caffè al giorno.

De’Longhi Perfetto Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dalla scelta della qualità di caffè alla lunghezza, passando per la granulosità della polvere e l’intensità della bevanda, la De’Longhi Perfetto Magnifica S ti permette di personalizzare ogni singolo aspetto della preparazione del caffè.

Grazie al macinacaffè ceramico incorporato, infatti, potrai scegliere la miscela di chicchi che preferisci e macinarli ogni volta che vorrai prepararti un caffè. La macchina espresso De’Longhi permette poi di scegliere tra 13 livelli di macinatura, sino a trovare la granulosità ideale per la tua bevanda.

Dal pannello centrale potrai invece impostare facilmente il livello di intensità e la lunghezza del caffè. Al resto penserà il sistema di infusione di qualità professionale, grazie al quale ottenere una bevanda profumata e cremosa come quella del tuo bar preferito.

E a proposito di cremosità, non si può non citare il montalatte manuale, grazie al quale potrai preparare una crema di latte soffice e densa esattamente come piace a te. In questo modo potrai preparare caffè macchiato o schiumato, cappuccino e latte macchiato ogni volta che vorrai. O, in alternativa, utilizzare l’acqua calda per tè, tisane e infusi da bere prima di andare a dormire.

