De'Longhi, la macchina caffè al minimo storico: va comprata adesso

Fonte foto: Amazon

Fare un buon caffè è più semplice di quanto si possa immaginare. A differenza di quanto lasciano intendere in molti, infatti, non c’è infatti alcun segreto o "stregoneria" dietro un caffè cremoso e profumato. Tutto quello di cui hai bisogno è un’ottima miscela di caffè e una macchina espresso che sappia estrarne l’essenza in maniera perfetta.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

La De’Longhi Perfetto Magnifica S ne è un esempio lampante. La macchina caffè espresso dello storico marchio italiano ti permette di preparare un ottimo caffè in maniera semplice e veloce, utilizzando la tua miscela di caffè preferita. E grazie al montalatte manuale, potrai anche preparare tutte le altre bevande per la colazione: cappuccino, latte macchiato, infusi e tisane varie. Il tutto a un prezzo eccezionale: lo sconto top garantito da Amazon permette di risparmiare diverse centinaia di euro.

DeLonghi Perfetto Magnifica S

De’Longhi, la macchinetta espresso a prezzo stracciato: offerta e sconto

Un’offerta da non farsi scappare, quella disponibile oggi sulla macchinetta caffè espresso della De’Longhi. Comprandola oggi potrai usufruire di uno sconto a dir poco eccezionale: -40% e prezzo che crolla al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico. In questo modo, la De’Longhi Perfetto Magnifica S la paghi 299,00 euro contro i 498,90 euro del prezzo consigliato. Il risparmio è considerevole: 200 euro in meno rispetto al listino.

DeLonghi Perfetto Magnifica S

De’Longhi Perfetto Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Una macchina caffè espresso completa e versatile, grazie alla quale poter preparare qualunque bevanda per la colazione (o per la pausa caffè a metà giornata). Potrai facilmente scegliere tra caffè lungo o corto; aroma forte o leggero: dalla manopola centrale potrai selezionare l’intensità mentre con i pulsanti potrai scegliere se estrarre uno o due caffè e la loro lunghezza.

Nella parte posteriore troverete invece il serbatoio per i chicchi di caffè. La De’Longhi Perfetto Magnifica S ti permette di utilizzare la tua miscela di caffè preferita, da macinare al momento prima di estrarre il caffè. La macchina caffè espresso in offerta su Amazon ti permette poi di scegliere il livello di macinazione desiderato per un’estrazione esattamente come piace a te.

Con il Cappuccino System, invece, potrai preparare altre bevande a tuo piacimento. Il montalatte manuale ti permette di preparare una crema di latte schiumosa e soffice come quella del tuo bar preferito: cappuccino, latte macchiato, caffè macchiato e latte caldo. Non solo: potrai anche avere dell’acqua bollente in una manciata di secondi per un infuso, una tisana o un caffè.

DeLonghi Perfetto Magnifica S