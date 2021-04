Sul Digitale Terrestre arriva Byoblu, cacciato da YouTube

Anche questa settimana ci sono tante novità da raccontare sulle emittenti che trasmettono sul digitale terrestre, ma una fa decisamente più rumore delle altre: da alcuni giorni, all’LCN 262, l’emittente Davvero TV ha lasciato il posto al nuovo canale Byoblu. L’emittente ha iniziato a trasmettere il 25 aprile e da ieri ha sostituito il vecchio logo di Davvero TV con il suo, già noto a centinaia di migliaia di persone perché Byoblu non è altro che la riproposizione sul DVB di un ben noto canale YouTube: quello di Claudio Messora.

Un canale che aveva 525 mila iscritti ma che ora non esiste più, perché è stato bannato e chiuso definitivamente a fine marzo da Google dopo 14 anni di attività, in seguito a tre avvertimenti consecutivi nell’arco di 90 giorni per “pubblicazione di contenuti che violano le nostre norme sulla disinformazione in ambito medico relativamente al COVID-19“. Subito dopo il ban Messora ha lanciato un finanziamento online per acquistare un canale sul digitale terrestre, ha raccolto il doppio della cifra necessaria e, adesso, Byoblu è arrivato sulla TV ed è visibile a tutti in chiaro con lo stesso palinsesto già visto sul canale YouTube, che era già una sorta di TV online.

Digitale Terrestre: le altre modifiche

L’arrivo di Byoblu al posto di Davvero TV non è l’unica novità degli ultimi giorni. In Abruzzo, all’interno del MUX Telemax, sono state eliminate La 8 e La 9 e le rispettive numerazioni, la 76 e la 81, non sono al momento occupate da altre emittenti.

Nel MUX Studio 1, che trasmette in Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, l’emittente Giornale Radio TV ha cambiato LCN e il motivo è di nuovo l’arrivo di Byoblu, alla quale è stato ceduto il numero 262. Adesso Giornale Radio TV è visibile in queste Regioni all’LCN 268.

Novità anche su Tivùsat

Infine, segnaliamo ulteriori cambi anche sulla piattaforma digitale satellitare gratuita Tivùsat. Dopo l’arrivo dei due canali di MediaSport MS Channel e MS MotorTV (ai numeri 54 e 55), da qualche giorno è arrivata anche Horse TV all’LCN 444. Horse TV è una emittente completamente dedicata al mondo dell’equitazione.

All’LCN 289 di Tivùsat, invece, va via Fashion TV 4K, cioè la versione in Ultra HD del canale Fashion TV. Questo canale è stato il primo, in Italia, a trasmettere regolarmente tutta la sua programmazione in risoluzione 4K, già nel settembre 2017.