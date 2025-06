La Carta d'Identità Elettronica sarà obbligatoria per viaggiare, cosa cambia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dal prossimo anno per andare all’estero bisognerà avere la Carta d’Identità Elettronica. Che cosa cambia per gli utenti e come richiedere il nuovo documento

Fonte foto: Angela Bragato / Shutterstock

A partire dal 3 agosto 2026, i cittadini italiani non potranno più utilizzare la tradizionale Carta d’Identità cartacea per viaggiare all’estero ma dovranno obbligatoriamente esibire la Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure un passaporto in corso di validità.

Questo è quanto impone Regolamento Europeo 1157/2019, che ha lo scopo di migliorare la sicurezza dei documenti di riconoscimento emessi dai vari Paesi dell’Unione Europea, favorendo il passaggio verso supporti digitali considerati più sicuri e avanzati.

Perché fuori dall’Italia è obbligatoria la CIE

Il motivo principale dell’eliminazione della vecchia Carta d’Identità tradizionale dai documenti validi per l’espatrio riguarda essenzialmente la sicurezza. A differenza della versione elettronica, infatti, il modello cartaceo non ha la zona a lettura ottica (Machine Readable Zone, MRZ), ovvero quella sezione che include stringhe alfanumeriche leggibili automaticamente dai sistemi di controllo e non alterabili manualmente.

Questa mancanza, di fatto, rende i vecchi documenti incompatibili con gli standard attuali di protezione e interoperabilità tra i vari paesi. Di conseguenza, anche se ancora valida sul territorio nazionale, dopo il 3 agosto 2026 non sarà più utilizzabile per lasciare l’Italia.

Va tuttavia precisato che per gli usi interni, la Carta d’Identità cartacea sarà comunque ancora valida come documento di identificazione personale.

Come richiedere la nuova Carta d’Identità Elettronica

Chi non ha ancora fatto richiesta per la nuova CIE e intende viaggiare all’estero, dovrà dunque affrettarsi e procedere alla richiesta del nuovo documento. Importante ricordare che, nonostante il largo preavviso, i tempi di attesa, soprattutto nelle grandi città, possono essere piuttosto lunghi e arrivare addirittura a diversi mesi.

Per tale motivo è consigliabile prendere subito appuntamento presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza o domicilio oppure, per i cittadini italiani residenti all’esterno, rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.

Per completare ottenere il nuovo documento, è necessario presentare:

una fototessera recente in formato cartaceo

in il codice fiscale

un documento valido di identità (come la vecchia carta cartacea o il passaporto)

Il costo per l’emissione della CIE è di 22,20 euro, da corrispondere al momento dell’appuntamento.

Per quanto riguarda la durata del documento digitale, questo dipende dall’età del titolare:

per i richiedenti fino a 3 anni di età il documento ha una validità di 3 anni

per i richiedenti tra i 3 e i 18 anni il documento ha una validità di 5 anni

il documento ha una validità di 5 anni per i maggiorenni il documento ha una validità di 10 anni

Nel caso dei minori, è richiesta la presenza di entrambi i genitori e del bambino o ragazzo al momento della richiesta. Importante anche ricordare che durante l’appuntamento saranno raccolte le impronte digitali e verrà chiesto di indicare la propria scelta sulla donazione di organi e tessuti.

Infine bisogna sottolineare che la Carta d’Identità Elettronica non viene consegnata immediatamente: la produzione è centralizzata e affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con tempi di spedizione stimati in circa sei giorni lavorativi.