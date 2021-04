Su Tivùsat arrivano due nuovi canali sportivi: come vederli

Sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat sono arrivati due nuovi canali dedicati allo sport: si tratta di MS Channel e MS MotorTV, entrambi di Mediasport Group e già disponibili anche sulla piattaforma Sky. Sono entrambi già visibili ai 6 milioni di spettatori di Tivùsat, gratuitamente.

MS Channel è un canale dedicato allo sport a tutto tondo, specialmente agli sport definiti “minori" perché non trovano normalmente spazio sulle grandi emittenti nazionali, né gratuite né a pagamento. MS Channel, ad esempio, trasmette le partite della Lega Nazionale Pallacanestro, della Lega Basket femminile, del Campionato italiano di hockey su pista, il pugilato, il biliardo e persino il calcio paralimpico. MS MotorTV, invece, come dice il nome stesso è un canale interamente dedicato al mondo degli sport motoristici: Campionato Italiano Velocità, Ama Supercross, kart, rally, prototipi ma anche quad e off road. Non mancano nemmeno gli sport motoristici marini e i campionati femminili.

Come vedere MS Channel e MS MotorTV

Per vedere MS Channel e MS MotorTV gratuitamente è necessario essere utenti Tivùsat, quindi serve un dispositivo certificato Tivùsat (che può essere un decoder esterno o televisore con decoder integrato e CAM, qui una guida per riconoscerli), un impianto satellitare con la parabola orientata per captare il segnale del satellite Eutelsat Hotbird 13° Est (che è lo stesso di Sky) e la smartcard di Tivùsat da inserire nella CAM.

I nuovi canali sono raggiungibili ai numeri 54 e 55 del telecomando Tivùsat e, se non si dovessero vedere correttamente, è necessario risintonizzare Tivùsat (qui una guida su come fare la procedura).

In alternativa gli stessi canali sono disponibili anche per gli abbonati Sky, ai canali 813 e 814.

Tivùsat: altre novità a luglio

L’arrivo di MS Channel e MS MotorTV non è l’unica novità per gli utenti Tivùsat, perché tra poche settimane ne arriverà un’altra che interessa potenzialmente moltissimi telespettatori: dal 1° luglio Rete 4 si vedrà solo in HD. Lo stesso avverrà per Italia Uno il 1° ottobre e per Canale 5 il 1° gennaio 2022.

Con il passaggio all’HD tutti coloro che non hanno un decoder e una TV ad alta risoluzione non potranno vedere questi canali (né tutti gli altri che trasmettono solo in HD). In questo caso la sostituzione dell’apparato sarà indispensabile.