Festa delle Offerte di Primavera: i migliori elettrodomestici da comprare

La primavera è sbocciata anche su Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera. Dal 20 fino alle ore 23:59 del 25 marzo, potrai approfittare di sconti eccezionali su migliaia di prodotti in tutte le categorie, elettrodomestici inclusi. Che tu stia cercando un nuovo modo per cucinare in modo sano e gustoso, un alleato per le pulizie di casa o semplicemente voglia rinnovare il tuo piccolo o grande elettrodomestico, la Festa delle Offerte Primavera è l’occasione perfetta per fare un affare.

Friggitrici ad aria, robot aspirapolvere, scope elettriche, accessori per la cucina e molto altro ancora: scopri la vasta gamma di prodotti in offerta e trova quello perfetto per le tue esigenze. Oltre ai prezzi vantaggiosi, la Festa delle Offerte Primavera ti offre anche:

Spedizioni gratuite per tutti i clienti Prime.

per tutti i clienti Prime. Reso gratuito entro 30 giorni per tutti i prodotti (ultima chance per approfittare di questa funzionalità, dal 25 marzo cambierà tutto).

entro 30 giorni per tutti i prodotti (ultima chance per approfittare di questa funzionalità, dal 25 marzo cambierà tutto). Garanzia Amazon su tutti gli articoli.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che riguardano gli elettrodomestici e le trovi divise per le varie categorie di prodotto. Per seguire in tempo reale l’evento, puoi iscriverti gratuitamente al nostro Canale Telegram. Ecco i migliori elettrodomestici disponibili su Amazon, con sconti mai visti prima e la possibilità anche di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA AMAZON 2024

Le migliori friggitrici ad aria

La regina incontrastata di questa Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Stiamo parlando della friggitrice ad aria, diventata oramai il partner in cucina di tantissime italiane e italiani. È piccola, è compatta, costa relativamente poco, ma è super utile nella vita di tutti i giorni. Puoi cucinare di tutto, in poco tempo e utilizzando anche pochissimo olio. Inoltre, in eventi di questo tipo diventa anche molto economica e spendendo poche decine di euro si riesce ad acquistare modelli piuttosto interessanti e con molte funzioni. Facendo salire il budget e sfiorando i 70-80 euro si acquistano modelli top che ti permettono di cucinare di tutto, dalle classiche patatine fino alla carne e anche i dolci. Ecco una selezione delle migliori promo sulle friggitrici ad aria.

Aigostar Hayden

Electrolux Create 5

Electrolux Explore 6

Philips Airfryer 3000 Serie XL

Moulinex Easy Fry & Grill

Ariete Airy Fryer XXL

Friggitrice ad aria Princess

Friggitrice ad aria Girmi

Friggitrice ad aria Haier

Quali robot aspirapolvere comprare

È uno degli elettrodomestici più acquistati e utili da avere in casa, soprattutto se si lavora e durante la settimana non si riesce ad avere tempo per la cura dell’abitazione. Stiamo parlando, logicamente, del robot aspirapolvere, diventato oramai il miglior compagno che si possa avere nella pulizia del pavimento. I modelli più recenti, inoltre, hanno una doppia funzione, essendo in grado sia di aspirare la polvere sia di lavare il pavimento. In questa Festa delle Offerte di Primavera di Amazon non mancano i dispositivi con degli sconti eccezionali. Come ad esempio lo Xiaomi Robot Vacuum X10 che trovi con uno sconto mai visto prima e lo paghi esattamente la metà, risparmiando ben 300 euro. Altrettanto eccezionale l’offerta che trovi per l’Ecovacs Deebto T20e OMINI: grazie allo sconto del 54% (a cui aggiungere un coupon di ben 50 euro) lo paghi meno della metà e risparmi 800 euro. Entrambi i modelli sono dotati anche di una stazione per lo svuotamento automatico che ti semplifica ulteriormente la vita.

Xiaomi Robot Vacuum X10

ECOVACS DEEBOT T20e OMNI

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI

Xiaomi Robot Vacuum S12

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

iRobot Roomba 692

roborock Qrevo

roborock Q7 MAX

Rowenta X-Plorer Serie 75

Le migliori macchine per il caffè

Per bere un buon caffè bisogna prima di tutto avere un ottimo "strumento". E negli ultimi anni lo "strumento" utilizzato dagli italiani è cambiato profondamente. Sempre più persone stanno pensionando la cara e vecchia moka per fare spazio alla macchinetta automatica, molto più pratica e comoda da utilizzare. Sul mercato, oramai, se ne trovano a centinaia, tutte con funzionalità e modi di utilizzo differenti. Si va da quello più economiche e anche più pratiche compatibili solamente con le cialde, mentre nei modelli più avanzati puoi utilizzare anche il caffè in polvere. Oltre al caffè puoi preparare anche tantissime altre bevande, dal cappuccino, al the fino alle tisane. È come avere il bar a casa e sempre a disposizione. Ecco le migliori offerte che puoi trovare oggi.

Bialetti Gioia

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop

Nescafè Dolce Gusto Krups Genio S

Nespresso Essenza Mini

Macchina caffè De’Longhi

De’Longhi Dedica

De’Longhi Magnifica S

De’Longhi Magnifica Evo

Le migliori offerte sulle scope elettriche

Per chi non è troppo avvezzo con i robot aspirapolvere, c’è ancora un’ottima alternativa: la tanta amata scopa elettrica. Anche questo elettrodomestico per la casa negli ultimi hanno ha subito una profonda trasformazione, diventando sempre più leggera, smart e potente. Oramai i modelli più avanzati sono senza fili (funzionano con una batteria ricaricabile) e arrivano in qualsiasi angolo senza troppa fatica. E sono anche multifunzione: possono diventare degli aspirabriciole, mentre altri modelli sono anche in grado di lavare i pavimenti. Noi abbiamo selezionato un paio di modelli, si va da quelli più economici, come la scopa elettrica Ariete che trovi a meno di 50 euro, fino a un super modello come il Tineco Floor One S5 Combo in grado di trasformarsi in 3 dispositivi differenti. E che oggi trovi con un super sconto di ben 150 euro.

Ariete Handy Force

Samsung Jet 90 Complete

Electrolux Ultimate 800

Tineco A11 Pet

Tineco FLOOR ONE S3

Tineco FLOOR ONE S5 COMBO

Le migliori lavatrici e asciugatrici in offerta

Amazon è diventato oramai anche il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono acquistare non solo elettrodomestici di piccole dimensioni, ma anche quelli molto grandi. Come ad esempio lavatrici ed asciugatrici. In questa Festa delle Offerte di Primavera trovi diversi modelli in promo con sconti speciali e con prezzi al minimo storico. Inoltre, Amazon offre anche dei servizi extra che permettono di ricevere l’elettrodomestico a casa con l’installazione immediata da parte del tecnico. Si deve pagare un piccolo prezzo, ma il servizio è super utile.

Lavatrice Indesit

Lavatrice Hoover

Asciugatrice Hoover

Asciugatrice Candy

Asciugatrice LG Smart da 9 chilogrammi