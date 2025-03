Festa delle Offerte di Primavera: ecco gli elettrodomestici da comprare oggi

Fonte foto: LG

Con l’inizio della Festa delle Offerte di Primavera, su Amazon troviamo tantissime promo molto interessanti anche per gli elettrodomestici, diventati oramai sempre più importanti nella gestione di un’abitazione. Dallo smart TV fino all’aspirapolvere, hai l’imbarazzo della scelta tra tantissime offerte differenti per alcuni dei prodotti più ricercati dalle persone. Ad esempio, trovi televisori smart di tutte le grandezze, dai piccoli 32 pollici fino ai TV da 65 pollici (e anche oltre). Per la pulizia della tua abitazione, invece, puoi acquistare un robot aspirapolvere che pulisce e lava il pavimento senza che tu debba alzarti dal divano, oppure aspirapolvere di nuova generazione facili da utilizzare e con una grande potenza di aspirazione.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte per ogni categoria di prodotto. Le trovi tutte qui in basso: basta cliccare sul banner per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per scoprire, invece, le altre offerte disponibili in questo evento Amazon, ti basta cliccare sul link qui in basso.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA AMAZON 2025

I migliori smart TV

Tra gli elettrodomestici più ricercati durante la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon ci sono sicuramente gli smart TV. Diventati oramai una presenza costante nelle abitazioni delle famiglie italiani, i televisori smart hanno rivoluzionato il modo di vedere i programmi TV. Se siete alla ricerca di un nuovo televisore, questo è uno dei momenti migliori dell’anno. Grazie all’evento di Amazon trovi televisori per tutte le tasche e soprattutto di tutte le dimensioni. Ad esempio, sono disponibili diversi modelli con una diagonale da 32 pollici, perfetta per la cucina o per la camera con prezzi ben al di sotto dei 200 euro. Non mancano, poi, smart TV con uno schermo tra i 43 e i 55 pollici, la dimensione ideale per il salotto. Gli sconti variano tra il 35% e il 50% e risparmi centinaia e centinaia di euro. E per alcuni modelli hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Le migliori friggitrici ad aria

Nella nostra guida ai migliori elettrodomestici disponibili in offerta in questo evento Amazon non poteva di certo mancare la friggitrice ad aria. Diventata in questi anni la regina della cucina, la friggitrice ad aria la trovi oramai nelle cucine di tantissime cucine italiane. E i motivi sono semplici: il costo è alla portata di tutti, sono semplici da utilizzare e soprattutto permettono di cucinare tantissime pietanze differenti. Puoi, ad esempio, cuocere le classiche patatine al forno, oppure preparare delle verdure grigliate oppure della carne. Ma non solo. Puoi anche cuocere dolci e le pizzette. Abbiamo selezionato alcune delle migliori friggitrici ad aria che trovi in offerta in questi giorni di promo incredibili. Trovi modelli per tutte le tasche e anche di tutte le dimensioni: a te la scelta.

I migliori robot aspirapolvere

Il miglior compagno per le pulizie domestiche. Parliamo del robot aspirapolvere, una vera salvezza quando si tratta di pulire a fondo tutta l’abitazione, ma non si ha molto tempo per farlo. Oramai sul mercato si trovano tantissimi modelli differenti, con prezzi che si adattano a tutte le tasche. Per chi non ha un budget elevato, ci sono robot aspirapolvere che costano anche meno di 150-200 euro, come lo Xiaomi Robot Vacuum S20 disponibile in promo speciale nella Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Se, invece, il budget permette di spendere un po’ di più, ci sono validissimi robot aspirapolvere dotati non solo della stazione per lo svuotamento automatico, ma anche di tecnologie innovative che mappano tutta l’abitazione. La maggior parte dei modelli, inoltre, ha anche la funzione per il lavaggio del pavimento, rendendo questi elettrodomestici fondamentali nella vita di tutti i giorni

Le migliori macchine per il caffè

La pausa caffè è una delle passioni a cui gli italiani non possono fare a meno. E per bere un caffè buono come quello del bar bisogna avere gli strumenti giusti, o più correttamente la macchina per caffè espresso giusta. Se siete alla ricerca di una buona macchina per il caffè a un super prezzo, la Festa delle Offerte di Primavera è il momento giusto per fare degli ottimi affari. Si trovano tantissimi modelli differenti con sconti elevati e in molti casi anche a un prezzo alla portata di tutti. Ad esempio, la Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me la trovi a meno di 60 euro grazie allo sconto del 40%. Se, invece, vuoi qualcosa di più professionale c’è la De’Longhi Perfetto Magnifica con uno sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Trovi alcune delle macchine per il caffè in offerta nei banner qui in basso.

Quale scopa elettrica acquistare

Dimentichiamoci le vecchie e ingombranti aspirapolveri che solo fino a qualche anno fa erano presenti nelle nostre abitazioni, oramai sono state sostituite dalle moderne scope elettriche senza filo e con tecnologia ciclonica che assicurano una maggior potenza di aspirazione e risultati straordinari. In questa Festa delle Offerte di Primavera troviamo diversi modelli in promo e con sconti che in alcuni casi sfiorano anche il 50%. Ci sono in offerta anche alcuni modelli di Tineco che, oltre ad aspirare lo sporco, sono anche in grado di lavare il pavimento. Dei modelli 2 in 1 che utilissimi nella vita di tutti i giorni e che ti fanno risparmiare anche tantissimo tempo. Abbiamo selezionati un paio di aspirapolveri che si mettono in evidenza per l’ottima rapporto qualità-prezzo.

Le migliori lavatrici e asciugatrici

Amazon non è solo smartphone, smartwatch ed elettrodomestici più o meno piccoli. Sul sito di e-commerce trovi anche elettrodomestici con dimensioni molto più grandi come ad esempio lavatrici e asciugatrici. E quale miglior periodo della Festa delle Offerte di Primavera per acquistare una nuova lavatrice o una nuova asciugatrice? Ci sono in offerta diversi modelli che si differenziano per funzionalità, programmi di pulizia o asciugatura, ma soprattutto per dimensioni del cestello. Abbiamo selezionato alcuni dei migliori modelli in offerta, in modo da poter scegliere quello che meglio si adatta alle vostre necessità.

