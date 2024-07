Prime Day 2024: le migliori offerte per gli elettrodomestici per la casa

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Nel Prime Day di Amazon puoi trovare offerte per ogni tipologia di prodotto, anche per gli elettrodomestici per la casa, grandi o piccoli che siano. In molti si concentrano su smartphone, smartwatch e smart TV, ma si trovano ottime offerte anche per altre categorie merceologiche, come ad esempio i robot aspirapolvere o le friggitrici ad aria, diventate in questi ultime anni le vere regine delle cucine degli italiani e delle italiane. Ma c’è un prodotto che proprio in questo periodo dell’anno vive il suo periodo magico e che in questo Prime Day è protagonista di diverse offerte interessanti: stiamo parlando del condizionatore portatile. Se stavi aspettando l’offerta giusta per acquistare e installare un climatizzatore, questo è il momento giusto per farlo. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato diverse offerte molto interessanti: a te basta cliccare sul link banner e completare l’acquisto. Per alcuni prodotti c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate che diminuisce l’esborso iniziale.

I migliori condizionatori portatili e ventilatori

In estate diventa magicamente l’elettrodomestico più ricercato e desiderato dalle persone. Stiamo parlando del condizionatore portatile, l’unica soluzione per chi non può montare un climatizzatore a parete e non vuole soffrire la calura estiva. Grazie al Prime Day puoi fare un ottimo affare e risparmiare centinaia di euro su alcuni dei modelli più potenti e ricercati dagli utenti. Come ad esempio il climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600 che trovi con uno sconto straordinario che supera il 50% e ti permette di risparmiare quasi 400 euro sul prezzo di listino e lo puoi anche pagare a rate. Facile da installare, ha ricevuto anche la classe di efficienza energetica A che assicura un minor impatto sulla bolletta della corrente. Molto interessante anche lo sconto disponibile su questa tripletta di condizionatori portatili Olimpia Spledid: per il modello top di gamma DolceClima AirPro A++ puoi risparmiare fino a 300 euro e pagarlo quasi la metà. Grazie alla potenza fino a 10.000BTU è perfetto per ambienti di 90 metri cubi.

Oltre ai condizionatori abbiamo selezionati anche un’offerta che riguarda un ventilatore: se non avete a disposizione un budget sufficiente per acquistare un climatizzatore portatile, questa è la promo che fa per te. Affare assicurato.

Electrolux Comfort 600

Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8X

Olimpia Splendid Dolceclima Silent 10

Olimpia Splendid Dolceclima AirPro A++

De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM90

ARDES Penny 40P AR5AM40P

Le migliori friggitrici ad aria

La regina della cucina. Da quando ha fatto il suo debutto in Italia, la friggitrice ad aria ha conquistato il cuore di tantissimi italiani e italiane. I motivi sono i più disparati: facile da utilizzare e da pulire, permette di cucinare tantissimi piatti differenti (i modelli più avanzati hanno anche più di 10 modalità di cottura) e in molti casi il prezzo è veramente alla portata di tutti. Le friggitrici ad aria più compatte e adatte a chi vive da solo o al massimo in due le trovi anche a meno di 50 euro. Se a questo aggiungi gli sconti imperdibili del Prime Day ecco che puoi fare dei super affari spendendo pochissimo. Noi abbiamo selezionato alcuni dei modelli più richiesti e che trovi al minimo storico: ti consigliamo di approfittarne subito, le scorte potrebbero terminare presto.

‎PHILIPS Essential Airfryer Friggitrice Ad Aria

ARDES | Friggitrice Ad Aria Calda

Electrolux Friggitrice ad aria

Cecotec Friggitrice ad Aria Cecofry Fantastik

Moulinex Easy Fry Max

Airy Fryer Compact

Russell Hobbs Friggitrice ad Aria

I migliori robot aspirapolvere

Un altro elettrodomestico che in questi anni ha conquistato le abitazioni delle famiglie italiane è il robot aspirapolvere. Un vero concentrato di tecnologia che ha semplificato la faccende domestiche e la pulizia del pavimento. Intelligente (lo puoi controllare con lo smartphone, oppure con un comando vocale), versatile (alcuni modelli sono anche in grado di lavare il pavimento) e con tecnologie innovative che lo rendono imprescindibile per la tua routine quotidiana. In questo Prime Day troviamo in offerta diversi modelli che coprono tutte le fasce di prezzo. Si va dai più economici in grado di pulire solo il pavimento, fino a modelli più avanzati che sono dotati anche della stazione per lo svuotamento automatico. In molti casi puoi anche dilazionare il pagamento a rate.

Xiaomi Robot Vacuum X10

LEFANT M310

LEFANT T1

iRobot Braava Jet m6

iRobot Roomba Combo j9+

iRobot Roomba Combo j7

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Dreame L10s Pro Ultra

Le migliori macchine per il caffè

Il caffè è una delle passioni che accomuna gli italiani e le italiane. A casa, al bar, in ufficio, ogni momento è l’occasione giusta per bere un buon caffè. Per il Prime Day di Amazon trovi in offerta diverse macchinette per il caffè espresso in offerta e con sconti molto interessanti. Per i modelli più avanzati riesci a risparmiare anche centinaia di euro. Se vuoi in casa o in ufficio un caffè come quello del bar, queste sono le offerte che non devi farti sfuggire.

Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me

De’Longhi Dedica

De’Longhi Magnifica Evo

Bialetti Gioia

Gaggia Brera

Quale scopa elettrica acquistare

Se il robot aspirapolvere non è un elettrodomestico che si adatta alla vostra abitazione, non dovete preoccuparvi: in questo Prime Day trovi in offerta anche le scope elettriche di ultima generazione, quelle senza fili e dotate di tecnologia ciclonica che permette di aspirare tutto lo sporco che hai in casa con semplicità e in poco tempo. Alcuni modelli sono anche polifunzionali: mentre aspirano lo sporco rilasciano anche un po’ di acqua per igienizzare e pulire il pavimento. Soluzione all-inclusive uniche e utilissime nella vita di tutti i giorni. Abbiamo selezionato modelli per tutte le tasche, in modo che puoi scegliere l’aspirapolvere che meglio si adatta alla tua vita di tutti i giorni.

Hoover H-FREE 100

Tineco FLOOR ONE S3

Rowenta X-PERT 6.60

Electrolux Animal 700

Rowenta Xforce Flex 9.60 AQUA

