Black Friday, i migliori elettrodomestici con sconti fino al 70%

Tante offerte al minimo storico su Amazon per gli elettrodomestici per la casa. Scopri le migliori promo per friggitrici ad aria, lavatrici, robot aspirapolvere e asciugatrici.

Friggitrici ad aria, lavatrici, asciugatrici, robot aspirapolvere e scope elettriche sono solamente alcuni degli elettrodomestici che troviamo in offerta nel Black Friday 2024 di Amazon. Prodotti tra i più seguiti e amati disponibili con sconti mai visti prima che permettono di risparmiare centinaia di euro e che diventano anche delle ottime idee regalo in vista del Natale. Infatti, per venire incontro alle esigenze degli utenti, Amazon ha prolungato il periodo di reso gratuito fino al 15-31 gennaio (varia in base alla tipologia di prodotto) e puoi acquistarlo già oggi sfruttando gli sconti del Black Friday.

In questa guida all’acquisto abbiamo raccolto alcune delle migliori offerte attive su Amazon in questi giorni per le categorie prodotto più desiderate dagli utenti. Si va dalle friggitrici ad aria disponibili a metà prezzo come la Philps Series 3000 che trovi a metà prezzo, oppure il robot aspirapolvere Roborock Q5 Pro disponibile con uno sconto che arriva addirittura al 70%. Ottime offerte anche per lavatrici e asciugatrici, con alcuni modelli disponibili a metà prezzo con un risparmio di centinaia di euro. Le condizioni di acquisti vengono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Insomma, tante offerte a prezzi eccezionali: scoprile subito.

Le migliori friggitrici ad aria

La friggitrice ad aria resta uno degli elettrodomestici più acquistati durante eventi come il Black Friday. Questo forno elettrico ventilato che in pochi anni ha conquistato le cucine di tantissime famiglie italiane, è uno degli elettrodomestici più amati. E non potrebbe essere altrimenti. Il costo è alla portata di tutti, occupa pochissimo spazio e permette di cucinare tante pietanze differenti e in poco tempo, risparmiando anche sulla bolletta dell’elettricità.

Come capita durante eventi come il Black Friday è molto semplice fare degli ottimi affari. E abbiamo selezionato alcune delle friggitrici ad aria che in queste prime ore stanno avendo il maggior successo grazie agli sconti che hanno fatto crollare il prezzo al minimo storico. Come ad esempio la friggitrice ad aria Philips Serie 3000 XL disponibile con uno sconto eccezionale del 48% e la paghi praticamente la metà. Ottimo prezzo anche per la Moulinex Easy Fry Max che troviamo con uno sconto del 53% e la paghi meno di 70 euro. Per chi ama ha ala necessità di cucinare più cibi contemporaneamente, c’è in offerta la friggitrice Philips Dual Basket Air Fryer dotata di un doppio cestello. Insomma, ci sono friggitrici ad aria per tutte le esigenze e a prezzi mai visti prima.

Philips Series 3000 XL

Philips Series 3000 L

Moulinex Easy Fry Max

Friggitrice ad aria Ardes

Friggitrice ad aria Princess

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL

Moulinex Easy Fry & Grill XXL

Philips Series 5000 XXL

Philips Dual Basket

Ninja Double Stack XL

I migliori robot aspirapolvere

I robot aspirapolvere hanno semplificato la vita di tantissime persone. Non dover più dedicare tempo alla pulizia e al lavaggio del pavimento permette di organizzare al meglio la propria vita, soprattutto se si passa 10-12 ore fuori di casa ogni giorno per andare al lavoro. In questi ultimi anni questi elettrodomestici hanno fatto dei passi da gigante integrando tecnologie e sistemi sempre più innovativi. Oramai sono in grado di riconoscere gli ostacoli senza nessun problema e si adattano a qualsiasi tipologia di pavimento. I più avanzati sono anche in grado di lavare per terra e di svuotare la polvere raccolta nella stazione dello svuotamento automatico.

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un robot aspirapolvere, è arrivato oggi grazie alle promo del Black Friday. Infatti, su Amazon trovi tantissimi modelli in offerta e con sconti che raggiungono fino il 70% come nel caso del modello Roborock Q5 Pro che trovi a un prezzo di soli 159,99 euro (uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo). Se, invece, cerchi un robot che abbia anche la stazione per lo svuotamento automatico, l’Ecovacs Deebot T30 Pro Omni potrebbe fare al caso tuo. Grazie allo sconto del 46% lo paghi solamente 622,90 euro e risparmi più di 500 euro su quello consigliato (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Come già detto, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio e hai tutto il tempo per testarli a fondo.

roborock Q5 Pro

Robot aspirapolvere Lefant

iRobot roomba J7

Ecovacs Deebot N20

Robot aspirapolvere Lefant

roborock Q8 Max

roborock Qrevo S

Dreame L20 Ultra

Dreame X40 Ultra

iRobot Roomba Combo 10 Max

iRobot Roomba Combo Essential

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Macchine per il caffè, le migliori del Black Fiday

Una delle principali passioni degli italiani è quella di bere un buon caffè ogni volta che è possibile: a colazione, a pranzo, a cena e durante le pause in ufficio. Per bere un caffè buono come quello del bar, però, bisogna avere anche lo strumento adatto: una macchina per caffè semi-professionale. Amazon ci viene incontro scontando al minimo storico tantissime macchine per il caffè che coprono un ragne di prezzo molto ampio: si va da poco più di 50 euro per la De’Longhi Nespresso Vertuo Pop fino ai più di 200 euro della De’Longhi Perfetto Magnifica S. Abbiamo selezionato alcune delle offerte migliori e delle macchine più vendute in questi primi giorni di Black Friday: ora tocca a te scegliere quella che più si adatta alle tue esigenze. Per molti modelli hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop

Nespresso Inissia + 90 euro di caffè Nespresso in regalo

Macchina per il caffè Gaggia

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop+60 capsule

Macchina per il caffè Ariete

De’Longhi Perfetto Magnifica S

De’Longhi singola

Macchina per il caffè Cecotec

Macchina per il caffè Krups Evicedence

Macchina per il caffè Philips Series 2200

Lavatrice e asciugatrice da comprare al Black Friday

Quale miglior occasione del Black Friday per acquistare una nuova lavatrice o una nuova asciugatrice? Questo è proprio il periodo perfetto per rinnovare i propri elettrodomestici: gli sconti del Black Friday di Amazon permettono di risparmiare centinaia di euro e di approfittare di alcune offerte lampo veramente irripetibili. Trovare la lavatrice o l’asciugatrice che meglio si adatta alle proprie necessità non è semplicissimo e per questo motivo abbiamo selezionato un paio di modelli che si differenziano per grandezza e per sconto. In alcuni casi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate e di aggiungere dei servizi extra messi a disposizione dal sito di e-commerce che ti permettono di ritirare il vecchio elettrodomestico e di installare quello nuovo.

Lavatrice Haier I-Pro Series 7 Plus

Lavatrice Samsung Crystal Clean

Lavatrice Candy RapidÓ

Lavatrice Candy Smart Inverter

Asciugatrice Electrolux

Asciugatrice Samsung AI Control

Asciugatrice Bosch Serie 6

Asciugatrice Haier I-Pro Series 3

Le migliori scope elettriche

Per facilitare la pulizia domestica negli ultimi anni sono apparse sul mercato tante scope elettriche di nuova generazione che si contraddistinguono per tecnologie innovative e per la totale assenza di fili. Sono più potenti rispetto a quelle del passato e anche più maneggevoli, essendo in grado di raggiungere qualsiasi angolo, passando anche sotto i mobili. In questo Black Friday di Amazon è possibile fare ottimi affari su tanti modelli differenti che si differenziano in primis per il prezzo. Se vuoi spendere poco c’è l’ottima Ariete Handy Force che trovi a meno di 60 euro, mentre se sei alla ricerca di un modello un po’ più performante la Tineco Floor One S7 può essere il modello che fa per te (sconto del 33% risparmi più di 200 euro). Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Ariete Handy Force

Hoover H-FREE 100

Rowenta X-PERT 6.60 Essential

Rowenta Compact Power XXL

LG CordZero

Rowenta X-Force 9.60 Animal Care

Rowenta X-Force 11.60

Tineco FLOOR ONE S5

Tineco FLOOR ONE S7