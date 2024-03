Smart TV, ecco le migliori promo della Festa delle Offerte di Primavera

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Sono grossi (la maggior parte delle volte), occupano tanto spazio, ma senza di loro le nostre serate sarebbero sicuramente più noiose. Stiamo parlando degli smart TV, dispositivi che in poco tempo hanno preso lo spazio che si meritano, lasciando nel dimenticatoio i vecchi televisori senza funzioni intelligenti. Il loro segreto è proprio qui, nella possibilità di installare tante applicazioni, tra cui tutte quelle delle piattaforme di streaming, da Amazon Prime Video, passando per Netflix, DAZN e tutte le altre. Oramai tantissime aziende si sono "gettate" in questo settore e trovare ottimi prodotti a un prezzo tutto sommato abbordabile non è complicato. Se a questo aggiungi gli sconti di eventi come la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, ecco che fare il super affare è davvero possibile. Dal 20 marzo fino alle ore 23:59 del 25 marzo su Amazon è iniziato il nuovo evento dedicato alle offerte, il primo di questo 2024. Sei giorni in cui puoi trovare tantissimi prodotti al minimo storico, tra cui, appunto, anche gli smart TV.

E non televisori datati o di bassa qualità, ma modelli da poco lanciati sul mercato e che sono dotati delle più moderne tecnologie, soprattutto per quanto riguarda il pannello. Televisori di tutte le dimensioni (dal più piccolo 32 pollici, fino al gigantesco 85 pollici) e anche di tutte le marche. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le offerte più interessanti che riguardano gli smart TV: le trovi tutte qui in basso con una breve descrizione tecnica del prodotto e con il banner per completare velocemente l’acquisto. Per alcuni modelli c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero sfruttando il servizio Amazon.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA AMAZON 2024

N.B. Il prezzo del banner potrebbe non essere aggiornato: cliccate sul link e aprite la pagina prodotto su Amazon per vedere il prezzo corretto. Questo vale per ogni prodotto presente in questa guida all’acquisto.

Samsung Crystal

Per chi vuole spendere il giusto e acquistare degli smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questi modelli Samsung fanno al caso vostro. Si tratta dei televisori Samsung Crystal versione 2023 disponibili in diverse dimensioni. Si va dal più compatto 43" fino al 55" per chi ha un po’ più di spazio in salotto e vuole vedersi al meglio i propri film preferiti oppure la partita della propria squadra del cuore. Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera il prezzo di questi televisori scende al minimo storico e si risparmiano centinaia di euro rispetto a quello di listino. Si parte da poco più di 300 euro per il modello da 43" fino ad arrivare a meno di 450 euro per quello più grande. Prezzi alla portata di tutti e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Tutti gli smart TV hanno un pannello con risoluzione 4K, un ottimo processore e le più moderne tecnologie per quanto riguarda la qualità delle immagini. Supportano tutte le varie piattaforme di video streaming, compresa Amazon Prime Video, Netflix e DAZN.

Samsung Crystal 43 pollici

Samsung Crystal 50 pollici

Samsung Crystal 55 pollici

Samsung Crystal UE50CU7170

Sony Bravia KD-32W800

Ecco qua un’offerta davvero unica e speciale. Sul mercato oramai è molto complicato trovare televisori con una diagonale da 32 pollici: il mercato si va sempre più indirizzando verso TV grandi da almeno 43". Per questo motivo quando se ne trova una in offerta e di ottima qualità, bisogna approfittarne immediatamente. In questo evento Amazon c’è questa Sony Bravia KD-32W800 in promo speciale a un prezzo di 282,99 euro, con uno sconto di ben il 37%. Si risparmiano più di 160 euro e puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. A bordo è presente anche il sistema operativo Android TV, quindi hai il massimo supporto con tutte le principali piattaforme di video streaming. La qualità delle immagini è molto elevata grazie alla tecnologie Sony.

Sony Bravia KD-32W800

LG QNED

L’alternativa agli smart TV economici di Samsung, sono i televisori LG QNED. La fascia di prezzo è pressoché la stessa e anche la qualità dei TV può essere equiparata. Per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon trovi in offerta le stesse tre grandezze: 43 pollici, 50 pollici e 55 pollici. Lo sconto permette di approfittare del minimo storico e di un ottimo prezzo. I pannelli dei tre televisori hanno una risoluzione 4K e grazie alla tecnologia Quantum Dot Nanocell la qualità delle immagini è veramente elevata. Il merito è anche dei processori presenti all’interno e realizzati direttamente da LG. Presenti anche diverse modalità di visione che si adattano alla tipologia di contenuti. Puoi utilizzare l’assistente vocale Alexa per gestire con la voce i dispositivi smart presenti in casa.

Smart TV LG QNED 43 pollici

Smart TV LG QNED 50 pollici

Smart TV LG QNED 55 pollici

LG Smart TV 32 pollici

Tra gli smart TV più venduti in questi giorni c’è questo modello LG da 32 pollici. Si tratta di un modello molto amato dagli utenti e con tantissime recensioni positive. Dimensioni compatte, perfetto per la cucina, per la camera o per un salotto dove c’è poco spazio. Grazie all’offerta di oggi lo trovi con uno sconto del 24% e lo paghi veramente poco, meno di 190 euro. Grazie al sistema operativo realizzato da LG puoi installare qualsiasi applicazione, comprese tutte quelle per le piattaforme di video streaming.

Smart TV LG 32 pollici

Philips Ambilight

Gli smart TV Philips Ambilight sono tra i più particolari tra quelli lanciati negli ultimi anni. Grazie alla tecnologia proprietaria, la retroilluminazione del televisore si adatta al contenuto, rendendo la visione ancora più immersiva. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare questo televisore, oggi lo trovi in offerta con uno sconto mai visto prima. La versione 2023 da 43 pollici è in promo praticamente a metà prezzo e risparmi quasi 400 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis.

Philips TV 4K LED Ambilight

Se, invece, vuoi spendere un po’ di meno, sempre in offerta trovi la versione 2023, ma leggermente meno potente. In questo caso il prezzo è di 329 euro e lo sconto del 34%. Su entrambi i modelli trovi tutte le piattaforme di video streaming più utilizzate e potrai passare la sera a vedere i tuoi film e serie TV preferiti.

Philips TV PUS8118 4K Ambilight

Toshiba QLED Smart Fire da 55 pollici

Ecco un altro televisore molto particolare e con caratteristiche uniche. Parliamo del Toshiba QLED da 55 pollici con all’interno il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente anche nei Fire TV Stick di Amazon. Il televisore nasce da una collaborazione tra l’azienda giapponese e la stessa Amazon ed è disponibile in offerta a un prezzo vantaggiosissimo. La versione da 55 pollici con schermo QLED è disponibile a 370 euro con uno sconto del 19%. Inoltre, puoi anche pagare in 5 rate da 74 euro al mese a tasso zero. Una super offerta per uno dei migliori televisori per rapporto qualità-prezzo. La qualità delle immagini è elevata e grazie alla presenza del sistema operativo di Amazon, hai la garanzia di vedere tutte le tue serie TV preferite.

Toshiba QLED 55 pollici

Smart TV Samsung top di gamma

Come nelle migliori tradizioni degli eventi Amazon, non mancano dei televisori top di gamma con sconti che ti permettono di risparmiare anche migliaia di euro. Non stiamo esagerando. La dimostrazione è il TV Samsung TV OLED QE65S95 da 65 pollici in offerta con uno sconto del 54% rispetto a quello consigliato e che fa scendere il prezzo di quasi 2000 euro. Oltre a tutto questo, hai anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche c’è poco da dire: schermo OLED, processore Neural Quantum 4K e supporto al Dolby Atmos. È perfetto anche per gli appassionati di gaming grazie al refresh rate a 120Hz anche in 4K.

Samsung TV OLED QE65S95

Se vuoi spendere un po’ di meno, ma con una qualità comparabile, c’è in offerta su Amazon il televisore Samsung Neo QLED da 75 pollici. Grandezza extra large per tutti coloro che hanno spazio a sufficienza e che vogliono godersi film e serie TV con la miglior qualità possibile. Con lo sconto di oggi risparmi quasi 600 euro.

Samsung TV Neo QLED QE75QN85