Prime Day 2024: le migliori offerte sugli smart TV

Quale miglior momento se non il Prime Day di Amazon per acquistare un nuovo smart TV. Se siete alla ricerca di un nuovo televisore per la vostra abitazione, questi due giorni di offerte incredibili è il momento ideale. Il Prime Day estivo propone tantissime promo esclusive su un numero piuttosto ampio di televisori che coprono qualsiasi fascia di prezzo. Si va dai più economici TV da 32 pollici fino ai televisori con dimensioni da cinema e pannello con le tecnologie più esclusive, come ad esempio l’OLED. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte, mentre per un restare aggiornati in tempo reale vi consigliamo di seguire il nostro live blog su Telegram (puoi iscriverti gratuitamente cliccando su questo link). Le offerte durano solamente fino alle ore 23:59 del 17 luglio e vi consigliamo di approfittarne il prima possibile: le scorte potrebbero terminare a breve. Tra i televisori da segnalare e da non farsi sfuggire c’è sicuramente il Samsung QLED Neo da 50 pollici che trovi con uno sconto superiore al 50% e risparmi più di 400 euro sul prezzo di listino. Altra ottima offerta quella disponibile per il TV LG OLED evo da 55 pollici disponibile a meno di metà prezzo. Approfittane subito.

Smart TV Samsung TV Neo QLED QE65QN95

Offerta eccezionale mai vista prima. Tra i migliori smart TV che puoi acquistare in questo Prime Day c’è questo modello Samsung TV Neo QLED QE65QN95 con uno sconto del 64% su quello consigliato e lo paghi 999 euro. Il risparmio netto sfiora i 2.000 euro e questo fa capire l’eccezionalità della promo. Si tratta di un televisore premium con schermo da 65" con risoluzione 4K tecnologia Quantum Matrix che utilizza i Mini LED per contrasti ultra nitidi e neri profondi. Il processore Neural Quantum 4K è un ulteriore garanzia e adatta la qualità di ogni singolo contenuto. Non manca il Samsung Hub dove vedere i tuoi film e le tue serie TV preferite. Approfitta subito di questa offerta shock.

Smart TV Samsung TV Neo QLED QE65QN95

Smart TV Samsung QLED Neo da 50 pollici

Una delle migliori offerte di questo Prime Day di Amazon. Oggi trovi lo smart TV Samsung QLED QE50QN94 da 50 pollici in offerta con un sconto del 55% che fa crollare il prezzo a 749 euro, con un risparmio netto che supera i 900 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un televisore uscito sul mercato lo scorso anno e che grazie alle ottime componenti è ancora attuale. Al prezzo a cui lo trovi oggi, poi, diventa un vero best buy e se sei alla ricerca di un nuovo televisore, difficilmente troverai una promo migliore. Dotato di display con risoluzione 4K, processore Neural Quantum 4K Lite che assicura ottime immagini con qualsiasi tipologia di contenuto e grazie al Samsung Hub puoi scegliere in pochissimi minuti quale film o serie TV vedere. Integrato con Alexa e compatibile con Google Assistant per controllarlo con dei semplici comandi vocali e per gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa.

Smart TV Samsung QLED 43 pollici

Smart TV Hisense da 43, 50 e 55 pollici

Non una, non due, ma ben tre smart TV in promo. Stiamo parlando dei televisori smart Hisense della serie E63KT che si differenziano esclusivamente per la dimensioni dello schermo, per il resto condividono le stesse componenti. Si tratta di TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che grazie allo sconto del Prime Day diventano dei veri best-buy (vi consigliamo di approfittare velocemente dell’offerta, le scorte potrebbero terminare presto).

Il modello da 43 pollici è disponibile a un prezzo di soli 259 euro, con uno sconto di poco inferiore al 30%. Per il TV da 50 pollici il prezzo sale leggermente e lo paghi solo 299 euro, mentre per la versione da 55 pollici il prezzo è di 359 euro. Per tutti i modelli c’è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La qualità dei TV Hisense è elevata: schermo con risoluzione 4K per godersi al meglio ogni contenuto, supporto al Dolby Vision e all’HDR 10+, processore potente e a bordo è presente il sistema operativo VIDAA U6 compatibile con tutti i principali servizi di video streaming. Audio immersivo e design compatto grazie alla presenza di cornici ultra sottili. A questo prezzo è veramente difficile trovare di meglio.

Smart TV Hisense serie E63KT 43 pollici

Smart TV Hisense serie E63KT 50 pollici

Smart TV Hisense serie E63KT 55 pollici

LG OLED evo 42"

Super occasione per lo smart TV LG OLED evo da 42", uno dei più compatti e piccoli tra quelli che puoi trovare online. Un TV eccezionale che assicura neri assoluti e immagini piene di colore e realismo grazie al display OLED e al processore α9 Gen6. I tanti anni di esperienza accumulati nel settore dei TV OLED fa la differenza e lo rende uno dei migliori in relazione al prezzo. Infatti, per il Prime Day lo trovi a un prezzo di 799 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio rispetto a quello di listino è veramente elevato e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis. Tecnologie avanzate come l’OLED Dynamic Tone Mapping Pro, il Dolby Vision e il Dolby Atmos. Presente anche il sistema ThinQ AI che sfrutta l’intelligenza artificiale e risponde ai tuoi comandi vocali. Il sistema operativo webOS è una garanzia e assicura la massima compatibilità con qualsiasi piattaforma di video streaming.

LG OLED evo 42

Sony Bravia da 43 pollici

Calo di prezzo e minimo storico per lo smart TV Sony Bravia da 43 pollici. Grazie allo sconto Prime Day lo paghi 499 euro che ti fa approfittare del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate con il servizio Cofidis. La qualità di questo televisore è molto elevata: Sony vanta un’esperienza decennale e la qualità dello schermo è una delle più elevate sul mercato. Questo televisore ha un pannello LED con risoluzione 4K HDR, con processore X1 in grado di analizzare i contenuti in tempo reale per dare più sostanza alle immagini. La gamma di colori Triluminos Pro è ampia, ricca di sfumature e tonalità. L’audio è molto bilanciato e di alta qualità. Con Google TV hai un’ampia scelta di applicazioni da poter installare, tra cui tutte quelle più utilizzate dagli utenti. Inoltre, centinaia di film ti aspettano sull’app BRAVIA CORE: puoi scegliere tra 5 film da riscattare e hai 12 mesi di streaming illimitato.

Sony Bravia da 43 pollici

Smart TV TCL da 43, 50, 65 e 75 pollici

Tutta la gamma di smart TV TCL V6B è in promo speciale al minimo storico. Si tratta di televisori usciti sul mercato da pochissimi mesi e dotati delle migliori componenti del momento. I modelli condividono la stessa scheda tecnica e si differenziano solamente per la dimensioni dello schermo. Su tutti i modelli trovi un pannello LED con risoluzione 4K HDR per vedere i contenuti con la miglior qualità possibile. Il design è moderno e grazie alla totale assenza di cornici sono anche molto compatti. Fa parte della famiglia dei Google TV e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Disponibile anche il Google Chromecast per trasmetter sul TV i contenuti presenti sul tuo smartphone. Lo puoi controllare da remoto grazie al supporto a Google Assistant.

Il prezzo parte da un minimo di 279,90 euro per il modello da 43 pollici fino ad arrivare a un massimo di 599,90 euro per quello da 75 pollici. Per il TV da 50 pollici il prezzo è di 329,90 euro, mentre per quello da 65 pollici sale a 499,90 euro. Lo sconto si aggira sul 30% rispetto a quello di listino. Hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Smart TV TCL V6B da 43 pollici

Smart TV TCL V6B da 50 pollici

Smart TV TCL V6B da 65 pollici

Smart TV TCL V6B da 75 pollici

Samsung Crystal da 43 e 85 pollici

Altra offerta Samsung molto interessante e valida su due modelli che condividono gran parte della scheda tecnica e che si differenziano esclusivamente per la dimensione dello schermo. Stiamo parlando del televisore Crystal da 43 pollici e da 85 pollici. Il primo è un modello lowcost perfetto per chi vuole spendere poco, mentre il secondo un TV extra large per chi ha tanto spazio a casa e vuole provare le stesse sensazioni di quando si è al cinema.

Lo smart TV Samsung Crystal da 43 pollici è in offerta con uno sconto del 30% e lo paghi solo 349 euro, un prezzo alla portata di molti. Con la possibilità anche di pagarlo a rate. Per il modello da 85 pollici il prezzo sale a 999 euro, con uno sconto del 50% rispetto a quello di listino. Anche in questo caso puoi pagarlo a rate e hai anche la possibilità di aggiungere dei servizi aggiuntivi per la consegna a domicilio e l’installazione del televisore.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la qualità delle immagini è ottima grazie alla presenza del processore Crystal 4K che migliora la qualità anche dei contenuti che nativamente non sono in altissima definizione. Puoi controllarla con gli assistenti vocali e a bordo trovi il Samsung Hub compatibile con tutte le principali piattaforme di video streaming. Lo smart TV impara dalle tue abitudini e ti suggerisce cosa vedere.

Smart TV Samsung Crystal da 43 pollici

Smart TV Samsung Crystal da 85 pollici

LG QNED da 55 pollici

Super sconto per lo smart TV LG QNED da 55 pollici: per il Prime Day è disponibile a un prezzo di 549 euro e diventa un vero affare per tutti. Stiamo parlando del minimo storico e di una delle migliori promo di tutto il web per un modello con queste caratteristiche. Schermo da 55 pollici con l’innovativa tecnologia Quantum Dot e NanoCell che colori ancora più raffinati e puri rispetto a un TV LED tradizionale. A bordo il processore α7 GEN6 con intelligenza artificiale che ottimizza automaticamente le immagini e l’audio in base a cosa stai guardando. Lo smart TV si rivela perfetto anche per gli amanti del gaming: risoluzione 4K a 120 frame per secondo e AMD FreeSync Premium. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming da Amazon Prime Video a Disney+, passando per Netflix e DAZN. Trovi anche l’assistente vocale ThinQ AI.

LG QNED da 55 pollici

Hisense da 32 e 40 pollici

Trovare degli smart TV con dimensioni contenute è sempre più complicato. Per questo motivo quando se ne trovano due con ottime caratteristiche e anche in offerta grazie al Prime Day bisogna approfittarne subito. Stiamo parlando dei televisori Hisense da 32 e 40 pollici della serie E43KT, usciti sul mercato da non tantissimo tempo e con ottime caratteristiche.

Il modello da 32 pollici è in offerta a un prezzo di soli 169 euro, minimo storico di questo ultimo periodo e con uno sconto di poco inferiore al 30% rispetto a quello di listino. La versione da 40 pollici, invece, è in promo a 229 euro con uno sconto di poco inferiore al 30%. Per entrambi c’è la possibilità anche di pagarli a rate a tasso zero. La qualità delle immagini è di ottima qualità e puoi vedere i tuoi film e serie TV preferite grazie alla presenza del sistema operativo VIDAA che supporta qualsiasi piattaforma di streaming (con accesso diretto alle più famose e utilizzate). Presente anche la funzionalità Game Mode per gli amanti dei video game. Design slim e occupa pochissimo spazio.

Smart TV Hisene da 32 pollici

Smart TV Hisene da 40 pollici

