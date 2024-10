Festa delle Offerte Prime: le migliori offerte sugli smart TV

Fonte foto: LG

Quale migliore occasione della Festa delle Offerte Prime per acquistare il nuovo televisore smart? Il nuovo evento di Amazon dedicato agli utenti Prime è appena cominciato e fino alle ore 23:59 del 9 ottobre ci accompagnerà con tantissime offerte al minimo storico che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Gli smart TV sono tra i protagonisti principali di questo evento e hai la possibilità di acquistare modelli usciti in questo anno a un prezzo mai visto prima. Inoltre, per molti televisori hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon o con il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out.

In promo troviamo televisori di tutti i tipi, sia economici e dalle dimensioni compatte, sia modelli extra-large con le migliori tecnologie del momento. L’importante è trovare il giusto equilibrio tra quanto si può spendere e quelle di cui si ha realmente bisogno. Abbiamo selezionato alcuni dei migliori televisori smart che puoi acquistare in questi due giorni di offerte uniche: ti consigliamo di approfittarne il prima possibile, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Smart TV Samsung DU7190

Uno smart TV economico, ma con ottime caratteristiche e funzionalità. Parliamo del televisore Samsung della gamma DU7190, lanciato in questo 2024 e che ha fatto registrare fin da subito un ottimo volume di vendite. Per chi è alla ricerca di un ottimo rapporto qualità-prezzo e non vuole spendere delle cifre folli per un nuovo TV, difficilmente può trovare di meglio in questi giorni. La gamma è composta da televisori di diversa grandezza e li troviamo tutti in sconto in questa Festa delle Offerte Prime. Si va dal modello da 50", perfetto per chi ha un salotto di medie dimensioni, fino al modello extra large da 85 pollici. Per tutti i modelli c’è uno sconto considerevole rispetto al prezzo di lancio e anche rispetto al prezzo del Prime Day. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. L’offerta è molto allettante: per il modello da 50 pollici, ad esempio, spendi solamente 379 euro. Trovi tutte le versioni nei banner qui in basso.

Smart TV Samsung DU7190 50 pollici

Smart TV Samsung DU7190 55 pollici

Smart TV Samsung DU7190 65 pollici

Smart TV Samsung DU7190 85 pollici

LG Serie UT 8000

Un’ottima alternativa allo smart TV Samsung è il nuovo LG Serie UT 8000. Altra gamma di televisori lowcost disponibile in diverse grandezze. Per la Festa delle Offerte Prime troviamo in sconto sia il modello da 43" sia quello da 55", con un prezzo rispettivamente di 349 euro e di 429 euro, con uno sconto considerevole rispetto a quello di listino. L’occasione è veramente ghiotta e ti permette di acquistare un TV di ultima generazione spendendo veramente poco. Lo schermo assicura una risoluzione 4K e grazie alla presenza del processore α5 Gen7 che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale, la qualità delle immagini è veramente elevata, con colori realistici e vividi. A bordo è presente il sistema operativo webOS 24 che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. A disposizione hai anche diverse modalità di visione che si adattano alla tipologia di contenuto. A bordo è presente anche l’assistente vocale Alexa.

LG Serie UT 8000 43 pollici

LG Serie UT 8000 55 pollici

Hisense A72NQ da 43 pollici

Super sconto per il nuovo smart TV Hisense A72NQ da 43 pollici. Questo televisore dalle dimensioni compatte è disponibile su Amazon per la Festa delle Offerte Prime a un prezzo di soli 319 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo TV, difficilmente troverai di meglio. Modello lanciato abbastanza di recente, ha tutto quello che cerchi in un TV di questo genere, a partire da uno schermo con risoluzione 4K che assicura immagini in altissima definizione. Il supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision impreziosiscono ulteriormente il televisore. Il sistema operativo VIDAA U7 è oramai una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, compresa DAZN, Amazon Prime Video e Netflix. Ha ricevuto anche la certificazione lativù 4K e riceve senza problemi i canali del digitale terrestre. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis.

Hisense A72NQ da 43 pollici

Hisense E77NQ 50 pollici

Per chi vuole un TV un po’ più grande rispetto a un 43 pollici, ma senza spendere una cifra folle, questo è il modello che fa per te. Su Amazon trovi in promo l‘Hisense E77NQ da 50 pollici con uno sconto del 22% a un prezzo di soli 349 euro e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero da 69,80 euro al mese (poco più di un caffè al giorno). Il televisore ha un display QLED da 50 pollici che assicura immagini di altissima qualità grazie alla tecnologia Quantum Dot e al processore prestazionale. Supporta anche l’HDR 10+ e il Dolby Vision per una qualità paragonabile a quella del cinema. Come per il modello precedente, anche su questo televisore è presente il sistema operativo VIDAA U7, una garanzia in tema di compatibilità e supporto alle principali piattaforme per il video streaming. Lo puoi anche controllare con i comandi vocali grazie all’integrazione con Alexa.

Hisense E77NQ 50 pollici

Smart TV QLED da 43 pollici

Dimensioni contenute, ma prestazioni eccellenti. Tra i televisori in offerta in questa Festa delle Offerte Prime c’è anche questo modello Samsung QLED da 43 pollici, dotato di tecnologie innovative e di un ottimo processore Quantum 4K Lite che permette anche l’upscaling dei contenuti che nativamente non sono in 4K. Buona anche la qualità audio grazie al supporto alle tencologie Q-Symphony e OTS Lite. Per gli amanti dei videogiochi è disponibile il Gaming Hub dove sono raccolti tutti i tuoi videogame preferiti e anche le piattaforme per giovare online. Il sistema operativo Tizen è quanto di meglio tu possa trovare sul mercato grazie alla piena compatibilità con tutte le piattaforme di streaming. Con l’offerta disponibile oggi lo paghi solamente 429 euro.

Smart TV QLED da 43 pollici

LG NanoCell Serie 81 da 43 pollici

Altra ottima alternativa per chi è alla ricerca di un televisore top di gamma, ma a un prezzo alla portata di tutti. Da oggi è disponibile il televisore LG NanoCell Serie 81 da 43 pollici al minimo storico e lo paghi solamente 379 euro. Si tratta di uno smart TV che ha fatto il suo debutto in questo 2024 ed è dotato della tecnologia NanoCell esclusiva dei televisori LG che purifica i colori rendendoli ancora più brillanti e realistici rispetto a un TV Ultra HD tradizionale. Il processore α5 Gen7 è garanzia di prestazioni elevate, mentre il sistema operativo webOS Re:new Program, oltre ad assicurare la massima compatibilità con tutte le principali app di video streaming, garantisce aggiornamenti per almeno quattro anni. Un’ottima occasione da non farsi sfuggire.

LG NanoCell Serie 81 da 43 pollici

Smart TV Toshiba Fire TV 55 pollici

Ecco un televisore molto particolare che troviamo in offerta a un prezzo speciale. Si tratta del televisore Fire TV di Toshiba da 55 pollici. Quale è la sua particolarità? Il fatto di integrare il Fire TV, lo stesso sistema operativo presente sui Fire TV Stick di Amazon. Un OS che assicura una compatibilità eccellente con qualsiasi app e che offre anche strumenti aggiuntivi che migliorano le funzionalità del televisore. Per il resto si tratta di uno smart TV con uno schermo ottimo con risoluzione UltraHD che assicura immagini realistiche e in alta definizione anche grazie alla tecnologia proprietaria Tru Picture. Avendo il sistema operativo Fire TV è presente anche l’assistente vocale Alexa con il quale, oltre ad gestire il TV, puoi anche comandare i dispositivi smart presenti in casa. Grazie alla Festa delle Offerte Prime questo smart TV è disponibile a un prezzo di soli 339 euro e lo puoi anche dilazionare a rate a tasso zero.

Smart TV Toshiba Fire TV 55 pollici

LG OLED evo da 42 pollici

L’evoluzione della tecnologia ha permesso ai produttori di realizzare televisori OLED dalle dimensioni contenute, come ad esempio questo LG OLED evo da 42 pollici della serie C4 uscito sul mercato quest’anno. Qualità eccezionale delle immagini grazie al pannello OLED che rende i neri assoluti e le immagini più colorate e dettagliate, anche al lavoro sinergico tra schermo e processore. E a proposito del processore: a bordo trovi il nuovo α9 GEN7 che utilizza al meglio l’intelligenza artificiale e mappa in tempo reale ogni zona del display e adatta le immagini alla tipologia di contenuto. TV pensato anche per gli amanti del gaming grazie al supporto alla risoluzione 4K a 144 frame per secondo. Il sistema operativo webOS Re:new Program è la degna ciliegina sulla torta. Solo per questi due giorni di offerte imperdibili lo trovi a un prezzo di 949 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

LG OLED evo da 42 pollici

