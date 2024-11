Black Friday: le migliori offerte sugli smart TV

Per il Black Friday 2024 di Amazon troviamo in offerta anche tantissimi smart TV di tutte le dimensioni con sconti mai visti prima.

Fonte foto: Samsung

L’ultimo modello di televisore con lo schermo super luminoso è il sogno di tantissimi italiani e italiane, ma purtroppo non sempre è possibile. I costi elevati e le dimensioni spesso molto grandi rende difficile l’acquisto di questi modelli a prezzo pieno. Quando, però, li trovi scontati in eventi come il Black Friday, ecco che diventano tra i prodotti più ricercati e con maggiore appeal. Ed è esattamente quello che puoi fare in questi dodici giorni di promo che Amazon ci propone per il Black Friday 2024.

Tra i tanti dispositivi in offerta ci sono anche alcuni televisori molto interessanti e a prezzi abbordabili. Un esempio sono gli smart TV della gamma Samsung Q64D da 43" e da 50" che trovi a un prezzo veramente basso grazie allo sconto Black Friday. Se, invece, punti al modello super top, il modello che fa per te è il TV OLED LG evo da 55 pollici. Per l’occasione è scontato del 41% e risparmi quasi 1000 euro su quello di listino. Tra le occasioni che trovi oggi c’è anche il TV Sony Bravia da 32 pollici, perfetto per la camera e per la cucina, a un prezzo veramente basso. Per tutti i modelli c’è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate, in modo da ottenere condizioni di acquisto migliori. Inoltre, il periodo di reso per questi dispositivi è esteso fino al 31 gennaio 2025: questo vuol dire che hai tutto il tempo necessario per provarlo ed eventualmente restituirlo. Ma difficilmente resterai deluso da questi ottimi smart TV.

TUTTE LE OFFERTE DEL BLACK FRIDAY 2024

Smart TV Samsung Q64D

Le occasioni per fare dei grandi affari su Amazon per uno smart TV di certo non mancano e ne sono la dimostrazione questi due modelli della gamma Samsung Q64D, televisori lanciati quest’anno e disponibili in promo al prezzo più basso di sempre. In offerta troviamo il modello da 43 pollici e da 50 pollici, le dimensioni solitamente più cercate sul mercato. per il modello più piccolo il prezzo scontato è di 419 euro, mentre per quello più grande di 499 euro. In entrambi i casi si tratta del punto più basso registrato in questo ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Se vuoi spendere una cifra ragionevole e fare un ottimo affare, difficilmente trovi uno smart TV migliore. Oltre all’affidabilità assicurata da Samsung, questo TV è dotato di un ottimo processore che migliora in tempo reale la qualità delle immagini, oltre a tecnologie innovative per il realismo dei colori. Non è tutto: il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Potrai sempre veder la tua serie TV preferita o il film che stavi aspettando da tanto.

Inoltre, acquistando uno di questi due modelli, si ha accesso alla promozione esclusiva di Samsung. Registrando l’acquisto sul sito del produttore sud-coreano puoi richeidere un pacchetto voucher dal valore di 178,06 euro.

Smart TV Samsung da 43 pollici

Smart TV Samsung da 50 pollici

Smart TV Samsung DU7170

Se hai tanto spazio nel salotto di casa e stavi aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo televisore, ecco l’offerta che fa per voi. Per il Black Friday sono disponibili in sconto i TV da 75 pollici e da 85 pollici della gamma Samsung DU7170 lanciati sul mercato in questo 2024. Televisori di nuova generazione con schermo 4K e processore ottimizzato che permette di vedere con la miglior qualità possibile qualsiasi contenuto. Le dimensioni sono big, ma il prezzo è alla portata di tutti, grazie anche alla possibilità di dilazionare la spesa a rate utilizzando il servizio Cofidis.

Per il modello da 75 pollici il prezzo scende a 699 euro, con un risparmio netto molto interessante. Per il modello da 85 pollici, invece, il prezzo è di 899 euro e il risparmio netto simile al modello più piccoli. Anche questi due televisori rientrano nella promo esclusiva lanciata da Samsung. Registrando l’acquisto sul sito del produttore sud-coreano è possibile ottenere un pacchetto voucher del valore di 178,06 euro.

Smart TV Samsung da 75 pollici

Smart TV Samsung da 85 pollici

LG QNED Serie 85 da 55 pollici

Tra le offerte per gli smart TV disponibili in questi giorni è sicuramente una delle più interessanti e che cattura immediatamente l’attenzione. Parliamo del televisore LG QNED Serie 85 da 55 pollici, nella versione 2024, l’ultima lanciata sul mercato. Su Amazon è disponibile al minimo storico a un prezzo di 649 euro, con uno sconto del 46% che te la fa pagare praticamente la metà. Il risparmio è di ben 550 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Il televisore combina la tecnologia Quantum Dot con la tecnologia NanoCell e dà vita a colori senza eguali, merito anche del processore di nuova generazione α8 che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. Il sistema operativo webOS è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento e riceve aggiornamenti software per diversi anni. Disponibile anche la dashboard ThinQ AI che ti suggerisce cosa vedere la sera in base alle tue preferenze.

LG QNED Serie 85 da 55 pollici

Smart TV Hisense da 43 pollici

Se sei alla ricerca di un televisore dalle dimensioni compatte e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il TV Hisense da 43 pollici con schermo 4K a un prezzo di soli 249 euro grazie allo sconto del 29%. La qualità del TV è molto buona, soprattutto in relazione a quanto lo paghi. Tecnologia Dolby Vision, HDR 10+ che migliora la qualità delle immagini e dei contrasti e la compatibilità con l’assistente vocale Alexa per comandare velocemente il TV. Ha ricevuto anche la certificazione lativù 4K e non hai problemi nel vedere i canali del nuovo digitale terrestre.

Smart TV Hisense da 43 pollici

Smart TV LG OLED evo 55"

Il TV che sembra un quadro. Parliamo del televisore LG OLED evo Serie G4 da 55 pollici, modello lanciato in questo 2024 e che si posiziona nella fascia altissima del mercato. Da oggi, però, lo trovi a un prezzo molto interessante grazie allo sconto Black Friday del 41% che fa crollare il prezzo a 1420,03 euro. Il prezzo resta elevato, ma rispetto ai 2399 euro di quello di listino il risparmio è considerevole e sfiora i 1.000 euro. A tutto questo puoi anche aggiungere la possibilità di pagarlo in 5 rate da 284,01 euro al mese. Cosa dire delle caratteristiche di questo TV? È quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento, a partire dal nuovo processore α11 con intelligenza artificiale, alla funzione Brightness Booster Max per una luminosità mai vista in precedenza e un refresh rate fino a 144 Hz che fa la differenza con i videogame. Sistema operativo webOS 24 con sistema ThinQ AI che ti suggerisce i contenuti in base alle tue preferenze.

Smart TV LG OLED evo 55 pollici

Sony Bravia KD-55X80L

Sony è un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di televisori top di gamma e con una qualità elevata. Se volete fare un ottimo affare, in questo Black Friday troviamo il TV Sony Bravia KD-55X80L da 55 pollici in promo con uno sconto del 21% a un prezzo di 749 euro. Per questo modello si tratta del punto più basso di quest’ultimo periodo e hai a disposizione anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Facendo parte della famiglia dei Google TV hai a disposizione tutti gli strumenti sviluppati da Google per il mondo degli smart TV, a partire da un numero infinito di app fino ad arrivare all’assistente vocale Google Assistant che ti permette anche di controllare i dispositivi della smart home.

Smart TV Sony Bravia KD-55X80L

Toshiba Smart TV Fire da 55 pollici

Questo è un televisore veramente unico nel suo genere. Si tratta dello smart TV Toshiba Fire da 55 pollici disponibile al prezzo più basso mai registrato sul sito di e-commerce: lo paghi solamente 339,99 euro. Quale è la particolarità di questo TV? Molto semplice: a bordo hai il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick, le chiavette multimediali che tanto successo hanno avuto in questi anni. Grazie al sistema operativo Fire TV puoi installare veramente qualsiasi tipo di app e hai anche il supporto dell’assistenza vocale di Alexa. Schermo da 55 pollici con risoluzione 4K e Dolby Vision HDR10 che assicura una grande qualità delle immagini.

Toshiba Smart TV Fire da 55 pollici

Philips Ambilight da 43 pollici

Ottima offerta per lo smart TV Philips Ambilight da 43 pollici. Il merito è dello sconto Black Friday che fa scendere il prezzo al minimo storico e sotto i 350 euro. Lo smart TV Philips Ambilight è veramente unico nel suo genere: nel retro ha integrate delle luci LED che reagiscono a quello che guarda e rendono la visione ancora più immersiva. La qualità delle immagini è elevata grazie allo schermo 4K e la piattaforma Titan OS è una garanzia per quanto riguarda la compatibilità con le principali piattaforma e di video streaming. Perfetta per il gaming e con dimensioni compatte. Con questo prezzo è un odei best-buy della categoria.

Philips Ambilight da 43 pollici

Smart TV Sony Bravia da 32 pollici

Non solo smart TV dalle dimensioni extra large. In questo Black Friday è possibile fare degli ottimi affari anche per modelli più compatti, come ad esempio questa Sony Bravia KD-32W800 da 32 pollici. Dimensioni compatte ed è perfetta sia per la cucina sia per la camera, ma anche per il salotto se non hai molto spazio a disposizione. In questi giorni la puoi trovare su Amazon a un prezzo di 287 euro, con uno sconto del 36% rispetto a quello di listino e non manca la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La qualità delle immagini è elevata ed essendo un Android TV puoi installare tutte le app che vuoi. Un vero affare da non farsi sfuggire.

Sony Bravia da 32 pollici