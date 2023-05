Una forza misteriosa sta facendo tremare la terra: ma da dove viene?

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

La piccola isola di Bornholm è una vera e propria oasi naturalistica, caratterizzata da splendidi contrasti come una fauna tipicamente nordica che prospera in una vegetazione mediterranea. Abitata da poco meno di 40mila persone, sembra il perfetto angolo di paradiso in cui tutti vorremmo vivere (o almeno trascorrere delle rilassanti vacanze). Ma nei giorni scorsi è accaduto qualcosa di misterioso che ha preoccupato la popolazione – e scatenato la curiosità scientifica degli esperti.

L’isola di Bornholm trema: che succede?

Una settimana fa, oltre 60 persone che abitano a Bornholm, piccola isola danese, hanno contattato il Geological Survey of Denmark and Groenlandia (GEUS) per segnalare alcuni misteriosi tremori che hanno scosso la loro terra. I residenti hanno descritto il fenomeno come un profondo brontolio, accompagnato da uno strano tintinnio, un lieve tremito sotto ai piedi e un cambiamento di pressione nelle orecchie. Per fortuna non ci sono stati feriti, né danni particolari – ad eccezione di una crepa che si è manifestata nel muro di una casa. Ma che cosa è successo?

In un primo momento, si è pensato ad alcune scosse di terremoto. Il GEUS, istituto di ricerca e consulenza indipendente all’interno del Ministero danese del clima, dell’energia e dei servizi pubblici che monitora il sottosuolo, ha infatti registrato, proprio in quelle ore, dei tremori di magnitudo 2,3 – grazie ai due sismografi presenti sull’isola, che raccolgono dati 24 ore su 24. I sismologi hanno tuttavia ben presto scartato questa ipotesi, riaprendo il mistero su quanto avvenuto presso l’isola baltica. Una nuova teoria ha messo in campo alcune esplosioni provenienti dalla Polonia, e finalmente il fenomeno sembrava aver trovato spiegazione.

L’isola di Bornholm infatti, pur appartenendo alla Danimarca, si trova nel Mar Baltico ed è piuttosto vicina alle coste polacche. Nella giornata in cui sono state avvertite le scosse, a Ustka (nel nord della Polonia) ha avuto luogo un’intensa attività di esercitazione che ha coinvolto caccia a reazione e colpi di artiglieria. Le esplosioni controllate sono avvenute a poco più di 140 km a sud dall’isola. Ma i sismologi si sono affrettati ad escludere anche questa possibile causa, sebbene le esercitazioni si siano verificate poco prima dei tremori a Bornholm.

La vera causa del fenomeno

Secondo gli esperti, dunque, non resta che una spiegazione: "Le scosse non sono state causate da terremoti, ma da onde di pressione acustica dovute a un evento nell’atmosfera" – ha affermato il GEUS. Sull’origine di tali onde, tuttavia, il mistero è ancora fitto. Gli esperti si sono mobilitati per cercare di fare chiarezza. "Quello che di solito accade quando riceviamo segnalazioni di brontolii e scosse è quasi sempre l’aviazione che ha attraversato la barriera del suono in mare, e le condizioni atmosferiche sono tali che il botto sonoro è arrivato sulla terraferma" – ha dichiarato Björn Lund, professore associato di Scienze della Terra presso l’Università di Uppsala.

Il professore, che ha rilasciato queste dichiarazioni al quotidiano svedese Dagens Nyheter, ha poi aggiunto: "Quello che si sente non è in realtà un tremore nel terreno, ma l’onda di pressione nell’aria". Dunque non è la terra ad aver tremato, ma è stato soltanto il verificarsi di un fenomeno acustico in fondo già ben conosciuto. Non è infatti la prima volta che accade una cosa del genere: lo scorso anno, nel nord-ovest dell’Inghilterra ci sono state diverse segnalazioni a causa delle scosse avvertite a causa di un aereo da combattimento Typhoon che aveva infranto la barriera del suono al largo delle sue coste.