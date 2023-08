Galaxy Buds2 Pro in offerta al minimo storico: sconto eccezionale

Fonte foto: Samsung

Ascoltare la musica nel tempo libero è una delle attività più praticate da tutti noi. E grazie allo smartphone e alle app di streaming musicale è diventato semplicissimo: basta collegare un paio di cuffie al proprio dispositivo e lanciare la riproduzione dei brani preferiti. All’apparenza semplicissimo, ma se lo si vuole fare al meglio bisogna utilizzare degli auricolari di ottima qualità. Meglio ancora se wireless. Come ad esempio le Galaxy Buds2 Pro, delle cuffie top di gamma di Samsung che si abbinano a qualsiasi tipologia di smartphone. E che oggi troviamo anche in promo speciale su Amazon con uno sconto del 39% che fa crollare il prezzo. Inoltre, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

I Galaxy Buds2 Pro sono degli auricolari Bluetooth che assicurano una qualità audio elevatissima e un suono Hi-Fi a 24 bit che ti permette di ascoltare ogni singola nota nitidamente. Presente anche la tecnologia di cancellazione del rumore che si adatta in tempo reale a quello che stai facendo, in modo da non crearti distrazioni inutili. Perfette anche fare chiamate e videochiamate di lavoro: ogni tua singola parola verrà ascoltata in maniera nitida dai tuoi amici o dai colleghi di lavoro. Sono anche resistenti all’acqua e le puoi utilizzare mentre ti alleni. A questo prezzo sono delle vere best-buy: non farti scappare l’opportunità.

Galaxy Buds2 Pro: caratteristiche tecniche

Samsung non è solo smart TV, smartphone ed elettrodomestici. Il colosso sud-coreano è diventato uno dei player più importanti sul mercato anche per quanto riguarda il comparto audio. E la dimostrazione sono queste cuffie Galaxy Buds2 Pro che non hanno nulla da invidiare a dispositivi più blasonati e più costosi. Si tratta a tutti gli effetti di un modello top di gamma con un audio con una qualità elevatissima. Prima di vedere nel dettaglio le caratteristiche, bisogna specificare che queste cuffie sono compatibili con qualsiasi smartphone, tablet e computer di qualunque brand.

Partiamo dalla prima specifica, l’audio Hi-Fi. Questi auricolari hanno una qualità del suono comparabile a quella delle cuffie con filo grazie a diffusori stereo in 2 modalità, un woofer con bassi più profondi e un tweeter che produce alti più nitidi. L’audio Hi-Fi a 24 bit assicura un suono nitido e di qualità assoluta. Il merito è anche del particolare design sviluppato da Samsung che fa aderire perfettamente gli auricolari al canale uditivo.

Non manca la cancellazione del rumore, una funzionalità sempre più richiesta su dispositivi di questo livello. Gli algoritmi tracciano ed eliminano in tempo reale qualsiasi rumore proveniente dall’esterno, in modo da non disturbarti durante l’ascolto dei tuoi brani preferiti. La tecnologia ANC si adatta anche a quello che stai facendo: la funzione Voice Detect, ad esempio, è in grado di capire se stai parlando e si disattiva in automatico, in modo che tu possa ascoltare la conversazione senza problemi.

La batteria ha un’autonomia di 5 ore con un’unica ricarica, mentre utilizzando la custodia aumenta fino a 18 ore. Hanno ricevuto la certificazione IPX7 che garantisce la resistenza all’acqua e le puoi utilizzare mentre sei in call.

Galaxy Buds2 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ottima promo per le cuffie Bluetooth Galaxy Buds2 Pro. Oggi le troviamo in promo a un prezzo di 139,83€, con uno sconto del 39%. Si tratta di uno dei prezzi più bassi dell’ultimo periodo e il risparmio totale sfiora i 100€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 27,97€ utilizzando il servizio di Amazon che trovi nella pagina prodotto. La disponibilità degli auricolari Bluetooth Samsung è immediata e li puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore.

