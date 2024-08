Fonte foto: Amazon

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro sono uno dei prodotti di fascia alta del catalogo del colosso sudcoreano, un dispositivo di grande qualità, orientato principalmente agli utenti che cercano un sistema audio dall’ottima resa sonora e con tutte le più moderne funzionalità del settore come l’Audio in alta definizione e un sistema per la Cancellazione attiva del rumore.

Generalmente, il costo di questi dispositivi non è basso ma grazie alle offerte Amazon l’acquisto è certamente più semplice e per le prossime ore il prezzo scende addirittura sotto i 120 euro.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: scheda tecnica

Samsung Galaxy Buds2 Pro sono cuffiette in-ear, hanno driver dinamici da 10 mm e tweeter da 5 mm e risposta in frequenza che va dai 10 Hz fino ai 20 kHz.

Il dispositivo è compatibile anche con i codec audio in alta definizione (24 bit/48 kHz) e con i prodotti certificati Hi-Res audio. Inoltre con la funzione 360 Audio Intelligent è possibile anche utilizzare l’audio spaziale a patto, naturalmente, di avere dispositivi compatibili.

Presente anche la Cancellazione attiva del rumore (ANC) che, utilizzando i microfoni sulle cuffie e gli algoritmi di Samsung, consente di abbattere il rumore ambientale e isolare l’utente da ciò che lo circonda. Con la modalità Trasparenza (chiamata da Ambient sound), invece, è possibile rilevare anche i suoni nelle vicinanze, incluse le voci (con la funzione Voice Detect) e senza togliere le cuffie dalle orecchie.

Utilizzando il Bluetooth 5.3 si possono connettere gli auricolari al proprio smartphone e con l’app Galaxy Wearable (disponibile solo su Android) è possibile gestire tutte le funzioni aggiuntive, utilizzare l’equalizzatore e accedere alla funzione Smarrito per ritrovare gli auricolari in caso di furto o smarrimento.

Inoltre, solo per i device a marchio Samsung, c’è la tecnologia Auto Switch che permette di passare rapidamente da un dispositivo all’altro.

Trova posto sulle cuffie anche un’area sensibile al tocco che può essere utilizzata per gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e richiamare l’assistente vocale. Presente anche un sensore di prossimità che rileva quando il dispositivo viene sfilato dall’orecchio, mettendo automaticamente in pausa la riproduzione.

Sul fronte dell’autonomia il produttore garantisce 5 ore di riproduzione (con ANC attivato) che salgono a 18 ore con l’apposita custodia di ricarica.

Infine i soli auricolari sono certificati IPX7 e sono, quindi, resistenti all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: l’offerta su Amazon

I Samsung Galaxy Buds2 Pro hanno un costo di 229 euro, ma grazie agli sconti su Amazon si scende fino a 116,96 euro (-49%, -112,04 euro), un’offerta davvero irripetibile che rende decisamente più semplice l’acquisto di un paio di ottime cuffiette di fascia alta.

