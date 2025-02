Amazon, queste cuffie sono praticamente regalate: 73% di sconto

Fonte foto: Oppo

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie lowcost di buona qualità a un prezzo praticamente stracciato, questa è l’offerta che fa per voi. Parliamo delle Oppo Enco Buds2, auricolari Bluetooth disponibili da oggi su Amazon con uno sconto incredibile del 73%. Non si tratta né di una truffa né di un errore di prezzo, ma di una promo lampo che non devi farti scappare. Le paghi meno di 15 euro e approfitti di una delle migliori offerte della settimana. Al momento sono le più vendute su Amazon e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Il prezzo non deve trarre in inganno: la qualità di queste cuffie Bluetooth è elevata e valgono molto più di quanto le paghi. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e sono dotate anche della riduzione del rumore. Il suono è nitido con qualsiasi tipologia di contenuto, dalla musica ai podcast. Sono dotate anche di microfono integrato e grazie alla cancellazione del rumore con AI effettui chiamate chiare anche in mezzo al traffico.

Oppo Enco Buds2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Questa è un’occasione che non devi farti scappare. Da oggi trovi le Oppo Enco Buds 2 a un prezzo di 13,37 euro con uno sconto di ben il 73% rispetto a quello di listino. A questo prezzo sono quasi regalate e non a caso solo nell’ultimo mese ne sono state vendute più di 5.000 paia. Ti consigliamo di approfittarne subito: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro. Inoltre, se acquisti queste cuffie oggi, ricevi anche una prova gratuita di 60 giorni di Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

La disponibilità delle cuffie è immediata e le puoi ricevere anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo.

Oppo Enco Buds2: le caratteristiche tecniche

Gli auricolari OPPO Enco Buds2 sono davvero completi e adatti a ogni tipo di utilizzo. Confortevoli, leggerissimi e impercettibili (pesano solo 4 grammi, per intenderci, quanto un foglio di carta A4), riproducono anche un audio di qualità elevata. Infatti, sono dotati di un driver da 10mm placcato in titanio, che abbinato a una innovativa struttura acustica, restituiscono un sonoro dai dettagli cristallini e nitidi, ma anche caratterizzato da bassi immersivi e profondi. Che si tratti di una chiamata, di un video divertente o di un video tutorial, o dell’ascolto di un brano rock, classico o pop, otterrai sempre un sound realistico e pulito. La batteria consente un utilizzo tipico di circa una settimana: potrai ascoltare la tua musica preferita fino a 28 ore di ascolto, così come conversare fino a 16 ore.

Molto utile la presenza di un innovativo algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo: potrai proseguire le chiamate in corso o l’ascolto della tua musica preferita anche in una metro, nel bel mezzo del traffico o nei pressi di un cantiere con il fatidico martello pneumatico in azione. Non sarà più disturbato dai rumori esterni, anche perché gli auricolari Oppo sono dotati di audio binaurale, una tecnologia che ti "avvolge la testa" con il suono grazie a un metodo di registrazione stereofonica tridimensionale. È possibile utilizzarli sotto la pioggia, grazie al certificato di protezione IPX4. Buone notizie, infine, per i gamer: presentano infatti la funzione Game mode per esaltare al meglio gli effetti sonori del videogioco a cui stai giocando. Nella confezione troverai anche dei gommini di riserva.

