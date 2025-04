AirPods Pro 2 al minimo storico: offerta shock su Amazon

Le cuffie top di gamma di Apple sono disponibili in offerta al minimo storico e le puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche e quanto costano.

Una promo lampo su un prodotto Apple molto amato e che solo per pochi giorni trovi al minimo storico. Per chiudere al meglio questo mese di aprile, su Amazon arriva una promo da cogliere al volo. Da oggi, infatti, sono disponibili le AirPods Pro 2 a un prezzo di 213 euro, con uno sconto del 24% rispetto a quello di listino. Un risparmio netto che supera i 60 euro e un’occasione unica essendo un prodotto dell’azienda di Cupertino. La promo non finisce qui: hai la possibilità anche di pagarle in 5 rate a tasso zero.

La qualità di questi auricolari Bluetooth è indiscutibile. Oltre a essere compatibili con qualsiasi smartphone, sono dotati di funzionalità e caratteristiche che non trovi su altre cuffie wireless. Come ad esempio le funzioni "Riduzione suoni intensi" o "Amplificazione conversazioni" che adattano il suono alle tue esigenze. La qualità audio è di livello altissimo, anche grazie alla cancellazione attiva del rumore che elimina ogni suono di sottofondo. Qualità audio delle chiamate tra le top del settore e sono comodissime da indossare anche dopo ore di ascolto. Insomma, un’offerta speciale da non farsi assolutamente sfuggire.

AirPods Pro 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Per chi è alla ricerca di un paio di cuffie Apple al giusto prezzo, questa è la promo perfetta. Da oggi su Amazon sono disponibili le AirPods Pro 2 a un prezzo di 213 euro grazie allo sconto del 24%. Una promo lampo che permette di approfittare del minimo storico e di risparmiare una cifra tutt’altro che fa disprezzare. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 42,60 euro al mese utilizzando il servizio Apple presente nella pagina prodotto.

Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon. Non farti scappare questa opportunità, potrebbe terminare molto presto.

AirPods Pro 2: le caratteristiche tecniche

Gli auricolari wireless Apple AirPods Pro 2 vantano una serie di funzioni integrate esclusive, utili per ottenere sempre il risultato migliore in ascolto. Si pensi alla "Riduzione suoni intensi" quando stai guardando un film d’azione oppure per apprezzare i suoni della natura. Oppure alla funzione "Amplificazione conversazioni" per ascoltare meglio l’interlocutore. A ciò aggiungiamoci le tante funzioni intelligenti di riduzione o cancellazione del rumore esterno, per eliminare il fastidio ma non restare del tutto isolati. Molto utile la tecnologia "Rilevamento conversazione", che abbassa in automatico il volume degli auricolari in caso qualcuno ti rivolga la parola. Mentre la modalità "Isolamento vocale" migliora la qualità delle tue telefonate quando ti trovi in aree particolarmente rumorose.

Le cuffiette Apple oggetto di questa offerta montano l’esclusivo chip H2 in grado di avvolgerti con il suono, mentre il driver a bassa distorsione riproduce alti cristallini e bassi intensi. Così da soddisfare anche gli utenti più esigenti. Inoltre, sono compatibili con la tecnologia Dolby Atmos, molto utile quando guardi serie tv o film. Ti lascia sempre al centro del suono grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa, molto utile quando facciamo sport o siamo alla guida. Nella confezione troverai fino a quattro paia di cuscinetti in silicone (XS, S, M, L), in grado anche di generare un isolamento acustico ideale, oltre a evitare che gli auricolari AirPods Pro 2 scappino dall’orecchio.

La custodia di ricarica dotata della tecnologia MagSafe, quindi puoi ricaricarli senza fili. Inoltre, come le stesse cuffiette, prevedono il certificato di protezione di grado IP54. Che li protegge da polvere e acqua. La ritrovi velocemente grazie alla funzione "dove si trova". Dialoga in modo semplice e veloce con Siri, anche solo con il movimento della testa o sfiorando i tastini super tattili dello stelo. Infine, l’autonomia dura fino a 6 ore di uso continuo e fino a 30 ore alternandole nella custodia.

