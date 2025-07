Galaxy S25 Ultra, sconto speciale su Amazon: minimo storico

Lo smartphone premium di Samsung è in offerta con uno sconto del 32% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero.

Il Prime Day si avvicina a grandi passi e Amazon sta lanciando ogni giorno nuove promo che non bisogna assolutamente farsi sfuggire. L’ultima in ordine temporale riguarda il Galaxy S25 Ultra: il telefono, nella versione con 512 gigabyte di memoria interna, è in offerta con uno sconto speciale del 32% che fa crollare il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Risparmi più di 500 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Condizioni di acquisto che trovi solamente sul sito di e-commerce e che rendono la spesa totale più sostenibile sul lungo periodo.

Per quanto riguarda il Galaxy S25 Ultra c’è ben poco da dire. Parliamo di un telefono che non può essere paragonato a nessun altro dispositivo disponibile sul mercato. Le prestazioni sono eccezionali e si presta anche a essere utilizzato per lavorare. Il merito è della scheda tecnica spinta al massimo, di uno schermo Dynamic AMOLED QHD da 6,9 pollici e della presenza della S Pen, il pennino che trasforma il telefono in un taccuino digitale. L’offerta esclusiva di Amazon può terminare da un momento all’altro: ti consigliamo di approfittarne subito.

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con la promo esclusiva di Amazon, da oggi trovi il Galaxy S25 Ultra a un prezzo di 1099 euro grazie allo sconto del 32%. Il prezzo non è alla portata di tutti, ma il risparmio rispetto a quello di listino supera i 500 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 91,59 euro al mese utilizzando il servizio di Amazon presente nella pagina prodotto. Per abbattere il prezzo puoi utilizzare il servizio Recommerce: valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni in permuta il valore stimato direttamente sul conto corrente.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai quattordici giorni a disposizione. Ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il meglio che possa offrire in questo momento il mondo della tecnologia. Il Galaxy S25 Ultra è il non plus ultra degli smartphone, un telefono che abbina a una scheda tecnica da telefono premium, funzionalità che non trovi nei competitor diretti.

Come ad esempio Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung che permea lo smartphone e ti aiuta nella vita di tutti i giorni. Grazie ai tanti strumenti che hai a disposizione puoi riassumere interi documenti in pochi secondi, oppure fare una call di lavoro attivando la funzione per la traduzione in tempo reale. A tutto questo si aggiunge anche la S Pen, il pennino che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale e lo puoi utilizzare anche per lavorare.

La scheda tecnica del Galaxy S25 Ultra è unica. Si basa sul processore Snapdragon 8 Elite di ultima generazione, ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Il display è un’altra componente unica: schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD. Puoi vedere film e serie TV con una qualità elevatissima.

Il comparto fotografico rende il telefono di Samsung uno dei migliori cameraphone presenti in circolazione. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, nuovo obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo con zoom ottico 5x e un ulteriore teleobiettivo con zoom ottico 3x. Il tutto corredato dall’intelligenza artificiale che rende l’editing fotografico semplice e immediato.

La batteria da 5000mAh dura per tutto il giorno e grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in circa 30 minuti.

