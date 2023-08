Galaxy S23 Ultra, sconto mai visto prima: offerta sorprendente

Fonte foto: MisterGadget.Tech

C’è uno smartphone che in questi anni è riuscito a crearsi una propria nicchia di mercato e lo ha fatto per un motivo molto semplice: è diverso da tutti gli altri. Stiamo parlando del Galaxy S23 Ultra, uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. E non solo per la scheda tecnica, che resta eccezionale, ma soprattutto per le tante funzionalità innovative che non trovi su altri telefoni. Il merito è della S Pen, l’iconico pennino ereditato dalla serie Note e che regala i super poteri a questo smartphone Samsung. Grazie al pennino puoi prendere velocemente degli appunti, disegnare, utilizzare funzioni extra delle app e fare tantissime altre cose. Ed essendo un accessorio disponibile solo su questo smartphone, lo rende unico.

In questo articolo non vogliamo certo parlarvi delle caratteristiche o delle funzionalità dello smartphone, bensì dell’ottima promo disponibile oggi su Amazon per il Galaxy S23 Ultra. Grazie alle offerte di fine estate lanciate da pochi giorni sul sito di e-commerce, il prezzo del telefono Samsung è letteralmente crollato. Oggi è disponibile la versione con 512GB di memoria interna con uno sconto che sfiora i 400€. Si tratta del minimo storico nell’ultimo periodo e c’è anche la possibilità di dilazionare l’acquisto a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon. Insomma, una promo completa e che non devi farti scappare.

Galaxy S23 Ultra: la scheda tecnica

Per il Galaxy S23 Ultra Samsung non ha badato a mezze misure e ha scelto le migliori componenti disponibili sul mercato e dotando il dispositivo di tecnologie all’avanguardia. Partendo da Nightography, la modalità che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale e che ti aiuta a scattare foto e registrare video perfetti anche quando c’è pochissima luce all’esterno: il sensore della fotocamera e un processore più veloce si adattano alla scarsità di luce e riducono il rumore. Non solo tencologie all’avanguardia. Il comparto fotografico è composto anche da sensori di ultimissima generazione. Quello principale è da ben 200MP e viene supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, da un obiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e da un altro obiettivo da 10MP con zoom ottico 10x. La fotocamera frontale, invece, è da 12MP.

Non può mancare un processore di livello assoluto e infatti a bordo è presente lo Snapdragon 8 Gen 2, uno dei migliori lanciati negli ultimi mesi. Samsung, inoltre, lo ha ottimizzato per i suoi smartphone e le performance sono incredibili, soprattutto con i giochi più pesanti. A supporto anche 12GB di RAM e ben 512GB di memoria interna, praticamente quanto un computer. A fare da contorno un display AMOLED 2X da 6,8" con una luminosità elevatissima e un refresh rate fino a 120Hz. Difficile chiedere di più.

Come già anticipato, una della caratteristiche che lo contraddistingue da tutti gli altri dispositivi è la presenza della S Pen, l’iconico pennino che permette di utilizzare tante funzioni pensate appositamente per lui. Puoi prendere appunti, scrivere, disegnare, trasformando lo smartphone in un dispositivo con i superpoteri. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi sforzi.

Galaxy S23 Ultra: prezzo, sconto e offerta Amazon

Prezzo in netto calo per il Galaxy S23 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung è in offerta a 1284,99€, con uno sconto di quasi 400€ sul prezzo di listino (-23%). Il prezzo è sicuramente elevato, ma come abbiamo già detto ci troviamo di fronte uno dei migliori telefoni Android disponibili sul mercato e l’unico ad avere funzionalità esclusive grazie alla S Pen. Non è dispositivo come tutti gli altri e che puoi usare solamente per chiamare o mandare messaggi su WhatsApp. Amazon offre anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 257€ al mese con il servizio presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Non farti scappare questa super promo.

